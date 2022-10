Połowa Polaków chce robić więcej dla środowiska, ale nie wie, od czego zacząć

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Carbon Footprint Summit odbędzie się w Krakowie. O celach i programie szczytu mówi w rozmowie z WNP.PL Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation, dyrektor Biura Zarządu i CSR oraz członek Rady Nadzorczej w Columbus Energy.

Trzecia edycja międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, która odbędzie się w dniach 7 i 8 października w Krakowie, przyjęła w tym roku hasło przewodnie RÓWNOWAGA. Rozmowy toczyć się będą w ramach trzech ścieżek tematycznych: #idea, #facts, #tech.

W trakcie szczytu odbędzie się premiera ogólnopolskich badań, których wnioski zostaną przedstawione w raporcie Carbon Footprint Foundation „Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym; ogólnopolskie badania postaw ekologicznych”.

Podczas szczytu będzie miała miejsce premiera certyfikatu Carbon Footprint Approved. To międzynarodowy znak towarowy przyznawany produktom i usługom, które podczas procesu wytworzenia i dostarczenia wykorzystały optymalizację śladu węglowego.

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Carbon Footprint Summit odbywa się w Krakowie. Przewiduje dawkę merytorycznych informacji – choćby z raportu, nad którym praca trwała prawie rok – a także kilka niespodzianek.

Agnieszka Rozwadowska: - Trzecia edycja międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, która odbędzie się w dniach 7 i 8 października w Krakowie, przyjęła w tym roku hasło przewodnie RÓWNOWAGA. W ramach trzech ścieżek tematycznych – #idea, #facts, #tech – odbędą się rozmowy o tym, jak biznes, środowisko naukowe, technologie oraz aktywizm mogą przenikać się i inspirować, aby ograniczać ślad węglowy. Podczas konferencji prasowej pierwszego dnia szczytu będą miały miejsce dwie ważne premiery.

Premiera ogólnopolskich badań i certyfikat Carbon Footprint Approved

Jakie?

- Pierwszą będzie premiera ogólnopolskich badań, z których wnioski zostaną przedstawione w raporcie Carbon Footprint Foundation „Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym; ogólnopolskie badania postaw ekologicznych”. Praca nad badaniami trwała niemal rok. Zostały one przeprowadzone metodą ankietowania oraz wywiadów pogłębionych na próbie reprezentatywnej dla społeczeństwa polskiego, we współpracy z Kołem Naukowym Studentek i Studentów Socjologii UJ oraz Polskim Panelem Naukowym.

Odbędzie się też premiera certyfikatu Carbon Footprint Approved. To międzynarodowy znak towarowy przyznawany produktom i usługom, które podczas procesu wytworzenia i dostarczenia wykorzystały optymalizację śladu węglowego, ale nie tylko. Proces analizy produktu i usługi poddawanej certyfikacji oparty jest na pięciu filarach: energia, transport, utylizacja, zrównoważony rozwój, działalność społeczna. Ślad węglowy jako najbardziej uniwersalna miara oddziaływania człowieka na środowisko jest kluczowy, ale do pełnego obrazu potrzebujemy kontekstu społecznego i gospodarczego.

Kto jest organizatorem szczytu?

- Carbon Footprint Summit organizowany jest przez krakowską fundację Carbon Footprint Foundation, która od czterech lat specjalizuje się w realizacji projektów społecznych i komercyjnych, analizując ślad węglowy produktów, usług, procesów, wydarzeń. Fundacja w ramach celów statutowych promuje edukację klimatyczną i ekologiczną, rozwijając projekty dla odpowiedzialnego biznesu, jak Karta Zielonej Transformacji i Zielony Ślad.

Finał konkursu Carbon Footprint Challenge Awards 2022 i inne

Co organizatorzy zaproponują uczestnikom w ciągu dwudniowego szczytu?

- W bogatym merytorycznie programie pierwszego dnia CFS, w piątek 7 października, odbędą się warsztaty ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny), które opierają się o szczegółową analitykę emisyjności organizacji, a także panele dyskusyjne oraz prelekcje skupione wokół niezależności energetycznej przedsiębiorstw, dobrostanu pracowniczego oraz raportowania niefinansowego ESG. Swoimi doświadczeniami dzielić się będą m.in.: Mirosław Kachniewski z SEG, Zofia Dzik z Instytutu Humanites, Dawid Zieliński z Columbus Energy czy Jakub Hiterski z Carbon Forward.

W trakcie pierwszego dnia zaproponujemy też dyskusję panelową, przygotowaną przez dziennikarzy dla dziennikarzy i nie tylko. Wezmą w niej udział m.in. Kinga Jurga z Pulsu Biznesu, Maciej Piotrkowski z Radia ZET, Kamila Wajszczuk z 300Gospodarka, Anita Dmitruczuk z Gazety Wyborczej i Anna Barańska-Całek z TVN.

Przewidziany jest ponadto finał konkursu Carbon Footprint Challenge Awards 2022 i rozdanie statuetek w pięciu kategoriach: innowacja technologiczna, promotor nauki i wiedzy, eko influencer roku, zielona gmina oraz świadomy pracodawca.

Sobota 8 października to dzień lifestylowy, z grami i zabawami edukacyjnymi, grą miejską, warsztatami dla małych i dużych, strefą dobrostanu i strefą share'ingową.

Tegoroczny CFS zakończymy koncertem finałowym Zielonej Partytury, z udziałem ambasadorki Zielonej Partytury - Misi Furtak, zespołem Niemoc oraz z gościnnym udziałem Kachy Kowalczyk z Coals oraz Joann Longić z Tęskno.

Zielona Partytura - apel twórców i wykonawców branży artystycznej

Zielona Partytura to projekt skierowany do branży kreatywnej i kulturalnej…

- Jest to projekt dla tych, którzy tworzą, wykonują i organizują, a także dla tych, którzy uczestniczą i są odbiorcami. Zielona Partytura to apel twórców i wykonawców branży artystycznej do kolegów i koleżanek po fachu, a także do odbiorców kultury i sztuki. Odpowiedzialność za dobrostan Ziemi i jej mieszkańców zależy od działania wszystkich uczestników ekosystemu. Cała branża może zwracać uwagę na środowiskowe skutki swojej działalności na każdym etapie – od tworzenia, przez produkcję, po dostarczanie.

Kto zaangażował się w tę imprezę o charakterze ekologicznym?

- Partnerami tegorocznej edycji Carbon Footprint Summit 2022 są m.in. Columbus Energy, AMS, Fakro, Carbon Forward czy KKG.Adwokaci.

Patronat honorowy objęły Miasto Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Konsulaty Danii, Islandii i Finlandii oraz Uniwersytet Jagielloński.

Patronami społecznymi i merytorycznymi są zaś m.in. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych SEG, Rodzice dla Klimatu, Rzecznicy Nauki, Saule Research Institute, United Nations Global Compact UNGC, Giełda Papierów Wartościowych GPW.

Udział w tegorocznej edycji Carbon Footprint Summit jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam do Krakowa w piątek i sobotę 7-8 października!

Przydatne linki:

Rejestracja: https://www.carbonfootprintsummit.com/

Zielona Partytura: https://carbonfootprintfoundation.com/zielona-partytura/

Karta Zielonej Transformacji: https://swiatoze.pl/zielona%20transformacja/

Zielony Ślad: https://zielonyslad.pl/

Premiera raportu: https://www.facebook.com/hashtag/raportcff

