Połowa Polaków pomaga cyberprzestępcom

Bezpieczeństwo danych osobowych, także w sieci, jest ważne dla 91 proc. dorosłych Polaków. 88 proc. ma świadomość, że wyciek danych to powód do niepokoju o własne finanse – wynika z najnowszego badania Biura Informacji Kredytowej (BIK) na temat cyberbezpieczeństwa, przeprowadzonego w połowie marca 2021 roku. Co więcej, aż 67 proc. respondentów uważa, że w czasie pandemii ryzyko wyłudzenia danych jeszcze wzrosło.

Hasło długie i złożone

Nie używaj jednego hasła do kilku kont

Nie zapamiętuj haseł w przeglądarce

Pamiętaj o regularnej zmianie haseł

Legalny program antywirusowy

Stosuj ochronę dwuetapową

Ochrona antywyłudzeniowa

Pozyskane dane osobowe, numery kart płatniczych oraz elektroniczne dokumenty mogą zostać wykorzystane m.in. do wyłudzenia kredytu lub pożyczki, dokonania zakupów na raty, podpisania umów (np. na abonament telefoniczny) lub do wyprowadzenia pieniędzy z konta bankowego. Dlatego pamiętajmy o tym, że dobrze skonstruowane oraz odpowiednio przechowywane hasło to bardzo istotny element bezpieczeństwa naszych danych w sieci.Raport BIK zawiera następujące rady:Pod żadnym pozorem nie używaj prostych haseł. Hakerzy nie bawią się w ich odgadywanie, tylko korzystają ze specjalnych programów do hakowania kont, których algorytmy sprawdzają hasła względem najbardziej popularnych kombinacji. Silne hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków oraz składać się z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Im dłuższe, tym lepsze.To niestety dosyć powszechny stosowany błąd. Hasła powinny być unikatowe i nie powinny zawierać słów związanych z usługą, której dotyczą. Im bardziej nielogiczne i nienawiązujące do niczego hasło, tym lepiej.Cyberprzestępcy stosują specjalne oprogramowanie do wykradania haseł zapisanych w przeglądarkach, tzw. Password Stealing Ware (PSW). Długie hasła zapisuj, chowaj i nie noś przy sobie, albo korzystaj z menadżerów haseł - programów generujących oraz przechowujących bezpieczne hasła. Zadbaj o bezpieczeństwo kosztem ryzykownej wygody.Teoretycznie idealnym rozwiązaniem jest zmienianie haseł chociaż raz na miesiąc – zwłaszcza do bankowości mobilnej, poczty oraz tych usług, w których zapisane są dane Twojej karty płatniczej.Używaj legalnego i pełnego oprogramowania antywirusowego nie tylko na komputerze osobistym, ale także na każdym urządzeniu mobilnym, z którego korzystasz.Tam, gdzie masz możliwość wyboru, stosuj ochronę dwuetapową. Konieczność dodatkowego potwierdzenia logowania, np. smsem znacznie podnosi bezpieczeństwo naszych danych, bo aby uzyskać do nich dostęp, przestępcy musieliby zdobyć także dostęp do naszego urządzenia.Oprócz świadomego stosowania haseł należy sięgnąć po ochronę antywyłudzeniową. By czuć się bezpiecznie na co dzień, warto korzystać z Alertów BIK, czyli smsów ostrzegających o próbie wykorzystania naszych danych. Działają one w czasie rzeczywistym – przychodzą w momencie, gdy ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na nasze dane.Dzięki monitorowaniu zapytań o dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, Alerty BIK powiadomią również w sytuacji, gdy ktoś w naszym imieniu podpisuje umowę, np. z firmą telekomunikacyjną na zakup drogiego telefonu z abonamentem.Jeden sms może uratować przed stratami finansowymi, uchroni przed nerwami i stresem, pomoże anulować kredyt czy pożyczkę, których sami nie zaciągnęliśmy.- Korzystanie z usług ostrzegających przed wyłudzeniem to najlepsza metoda ochrony. Gdy przestępca wejdzie w posiadanie skradzionych danych, działa szybko. W sytuacji wyłudzenia liczy się więc czas. Ostrzeżenie z Alertu BIK pozwoli na natychmiastową reakcję i zablokowanie próby wyłudzenia już na etapie wniosku. To znacznie prostsza sytuacja niż próba udowodnienia, że padliśmy ofiarą wyłudzenia, gdy zaciągnięty na nasze dane dług jest już na etapie egzekucji komorniczej - podkreśla szef bezpieczeństwa BIK Andrzej Karpiński.W Alercie BIK podana jest data oraz nazwa instytucji, w której składany jest wniosek. Wiadomość zawiera także numer infolinii BIK - na wypadek, gdyby potrzebne było wsparcie w wyjaśnieniu sprawy.Każdy może mieć taką szeroką ochronę przed wyłudzeniem 24 godziny na dobę – wystarczy zarejestrować się na www.bik.pl i aktywować Alerty albo pobrać Aplikację Mój BIK i mieć ochronę we własnym smartfonie – zachęca Biuro Informacji Kredytowej.