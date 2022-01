Półprzewodników nadal będzie brakować, ale rynek się zmieni

Jednym ze skutków pandemii COVID-19 są braki w dostępności półprzewodników. Zapytaliśmy prezesów i menedżerów firm związanych z branżą cyfrową i elektroniczną, na ile odczuwają problemy z dostępnością mikroczipów i jak sytuacja może się rozwinąć w 2022 roku.

Dawid Kuchta, prezes Microamp Solutions

Wojciech Stramski, prezes Beyond.pl

Dariusz Lewandowski, prezes Aria Fund

Marcin Sarnowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie SpaceForest

Jose Antonio Aranda, dyrektor ds. strategii i innowacji w Cellnex Telecom

Przemysław Drożdż, dyrektor operacyjny firmy Progresja Space

Mariusz Kagan, dyrektor Działu Usług IT ds. Zarządzania Infrastrukturą w Grupie 3S

Mariusz Siwek, dyrektor ds. sprzedaży na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Infor

Michał Zachara, dyrektor operacyjny KP Labs

Zakładamy, że 2022 rok będzie wyzwaniem dla branży elektroniki pod kątem dostępu do półprzewodników i dopiero 2023 rok może przynieść poprawę sytuacji i pewną normalizację, czemu mogą pomóc nowe fabryki w Chinach i tym samym wzrost podaży niezbędnych komponentów.W branżach wysokich technologii kluczowym wyzwaniem jest dostęp do półprzewodników, o którym wspominam wyżej. Oczywiście ogólna sytuacja związana z pandemią COVID-19 podobnie jak w innych branżach i przedsiębiorstwach, również dla Creotech Instruments nie ułatwiała prowadzenia działalności. Spotykamy się również z typowymi wyzwaniami, takimi jak dostęp do wykwalifikowanych specjalistów. Jednakże spółka dość dobrze sobie radzi w obecnej sytuacji gospodarczej, czego efektem jest osiąganie kolejnych kamieni milowych w czołowych projektach, rozwój nowych, nowe relacje biznesowe i wzrost skali bieżącej działalności zobrazowanych rosnącymi przychodami.- Na ten moment nie mamy żadnych informacji, żeby to miało wrócić do stanu sprzed 2-3 lat. Na pewno, jeżeli sytuacja na rynku telekomunikacyjnym się uspokoi, to to już będzie inny rynek, niż był przed pandemią.Już widać choćby inwestycje Stanów Zjednoczonych w rozwój produkcji półprzewodników u siebie. Widać też pewne ruchy w Europie w tym względzie i mam nadzieję, że nabierze to u nas tempa. Obecnie ponad 90 proc. najbardziej zaawansowanych układów półprzewodnikowych jest produkowanych na Tajwanie, który ma około 65 proc. udziału w całym rynku półprzewodnikowych i ten kanał się zupełnie nasycił.Sytuację komplikuje fakt, że na Tajwanie jest też napięta sytuacja polityczna z udziałem Stanów Zjednoczonych i Chin. To dodatkowo zwiększa niepewność i każe myśleć o zabezpieczeniu dostaw z innych kierunków.Tak więc rynek półprzewodników na pewno się zmieni. Będzie inny, bardziej zdywersyfikowany i inne będą też łańcuchy dostaw. Dzięki temu mniejsze powinno też być ryzyko półprzewodnikowego blackoutu w przyszłości.Kryzys półprzewodnikowy dotyka także nas, ale zarazem uderza również w naszą konkurencję. Tak naprawdę więksi od nas gracze mają też większe problemy z półprzewodnikami. To wszystko dzieje się w sytuacji, gdy my chcemy im właśnie zabrać trochę rynku.My, jako mała firma, jesteśmy w stanie pozyskać pewne elementy w niedużych ilościach. Wprawdzie czas oczekiwania znacznie się wydłużył, ale przygotowaliśmy się na to z wyprzedzeniem i jeśli chodzi o rozwój produktu, to na razie nas to bardzo nie wstrzymuje.Natomiast dużych graczy wstrzymuje bardzo. Bo brokerom, czyli firmom, które handlują półprzewodnikami pomiędzy producentem a kontraktorem, kończą się zapasy.To było jednak do przewidzenia, patrząc na to, co działo się już 2020 roku. Mamy kolegów w Chinach, którzy już wtedy donosili nam o niepokojących zjawiskach na rynku i dzięki temu zaczęliśmy się dosyć wcześnie przygotowywać do kryzysu i z wyprzedzeniem realizować zamówienia na półprzewodnikowe komponenty.Inna sprawa, że pewne symptomy było już widać nawet przed pandemią. Widzieliśmy już wtedy, jak rosną zamówienia na pewne elementy półprzewodnikowe właśnie w związku z postępami cyfryzacji i rozwojem choćby sieci 5G. Pandemia koronawirusa to zjawisko po prostu wzmocniła. A że nie tylko my zaczęliśmy robić zapasy, to terminy dostaw półprzewodników bardzo się wydłużyły.Tam, gdzie wcześniej na komponenty czekało się np. miesiąc, to teraz trzeba czekać rok albo nawet półtora roku. Niektóre firmy wręcz w ogóle nie podają, kiedy pewne elementy uda im się dostarczyć.Mamy nadzieję, że to wszystko trochę zelżeje i w przyszłości będzie łatwiej z dostępnością. Niemniej to też jest pewna rewolucja w łańcuchu dostaw i pewna transformacja rynku, która na pewno będzie miała wpływ na to, co się będzie działo później. Będziemy się starali to wykorzystać, bo zyskają na tym na pewno mniejsze firmy, które są bardziej elastyczne. Kryzys pozwoli skracać im dystans do dużych graczy, zrównywać się z nimi, a nawet ich wyprzedzać.- Kryzys dotknął całą branżę. Myślę, że wszyscy odczuliśmy opóźnienia dostaw komponentów. W przeciwieństwie jednak do firm, operatorzy data center są w nieco lepszej sytuacji, bo planują wydatki i zamawiają sprzęt z dużym wyprzedzeniem. Z reguły dysponują więc pewnym zapasem, który gwarantuje im nie tylko ciągłość działania, ale pozwala też zwiększyć dostępne dla klientów zasoby.Niemniej, patrząc długookresowo, wiele zależy od tego jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych miesiącach. W tym kontekście chciałbym zaapelować do przedsiębiorców, by z większym wyprzedzeniem planowali zakupy i zgłaszali je do nas i dostawców. Jeśli sami nie potrafią zdiagnozować i zwymiarować swoich potrzeb IT, jesteśmy w stanie im w tym pomóc.W innym wypadku istnieje ryzyko, że będą musieli oni zmierzyć się z sytuacją, w której tego sprzętu zwyczajnie zabraknie. To może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla biznesu, szczególnie tych firm, które są uzależnione od dostępu do IT i szybko się rozwijają.Niestety raczej wszystko wskazuje na to, że musimy przyzwyczaić się do niepewności. Logistyka szybko nie wróci do normalności sprzed pandemii a to oznacza, że trzeba z wyprzedzeniem planować zapotrzebowanie na sprzęt i wcześniej składać zamówienia.Problemy logistyczne są widoczne nie tylko w obszarze półprzewodników. Dotyczą one wszystkich branż i obszarów, które są uzależnione od globalnego łańcucha dostaw.- Żadne z naszych spółek nie odczuły problemów związanych z niedoborem półprzewodników, co nas niezmiernie cieszy i pokazuje, ze nasze spółki są przygotowane nawet na najmniej spodziewane scenariusze oraz mają zabezpieczone dostawy odpowiednich półprzewodników do rozwoju swoich produktów.Sytuacja ta jest bardzo złożona i ma na nią wpływ wiele czynników. Lockdown w Chinach odbił się na rynkach całego świata w związku z problemami w tamtejszych portach, co zakłóciło dostawy. Do tego doszły problemy m.in. w głównym porcie przeładunkowych na Morzu Czerwonym, gdzie statki tygodniami czekały na swoje odprawy. Ceny frachtu skoczyły o 400-500 proc. względem okresu przedpandemicznego, co spowodowało znaczące utrudnienia dla mniejszych importerów oraz znaczący wzrost kosztów dla większych.Już widać obecnie, że większość zachodnich korporacji zrozumiała wagę problemu, dlatego np. Intel już zapowiedział inwestycję w nową fabrykę półprzewodników, która ma powstać w Europie a koszt tej decyzji będzie wahał się w przedziale powyżej 40 mld dolarów.W naszej ocenie przerwane łańcuchy dostaw potrzebują czasu, aby zostały odpowiednio przeplanowane, tak więc w naszej ocenie w roku 2022 mogą dalej występować trudności, jednakże wiele firm już znalazło bądź dalej próbuje rozwiązać problem z logistyką, co w perspektywie końca 2022 roku powinno skutkować minimalizacją tego problemu.Wszystko zależy od polityki związanej z covidem, bo mimo powszechnie dostępnej szczepionki, dalej wiele państw zamyka wielkie zakłady pracy oraz utrudnia znacząco cyrkulację dóbr pomiędzy kontynentami. Czas pokaże, jak przedsiębiorstwa poradzą sobie z tą sytuacją.- Na pewno dało się odczuć mocne zawirowanie na rynku, jednak moim zdaniem, do tej pory najbardziej dotknięci nim byli producenci wysokoseryjnych produktów konsumenckich, u których brak jednego mikrokontrolera zatrzymywał całą produkcję. W przypadku SpaceForest mówimy jednak o niewielkiej produkcji i do tej pory zarządzaliśmy tym całkiem nieźle. Zdajemy sobie jednak sprawę, że siłą inercji może i nas to dopaść, dlatego zawczasu staramy się minimalizować ryzyka.Po przerwaniu łańcuchów dostaw z Azji widać ponadto znaczący trend powracającej produkcji półprzewodników na inne kontynenty. To zróżnicowanie w dłuższej perspektywie powinno przynieść poprawę sytuacji, ale takie procesy muszą potrwać.Jeśli chodzi o komponenty elektroniczne i materiały do produkcji kompozytów to ceny wzrosły przynajmniej o 25 proc. a niektóre nawet o 100 proc. Ponadto obszarze usług i niewielkich zamówień na zlecenie borykamy się z długimi czasami dostaw bądź odmową przyjęcia zlecenia pojedynczych elementów. Firmy zajmujące się obróbką mechaniczną, czy montowaniem podsystemów mają obecnie dużo zleceń i nie są specjalnie zainteresowane podejmowaniem się takich prac. Mamy wprawdzie wyjście awaryjne w postaci własnego parku maszynowego i kompetencji, bez których te zawirowania byłyby bardziej dotkliwe. Jednak wiele rzeczy robimy teraz sami, choć nie zawsze jest to kosztowo efektywne.- Jako, że jesteśmy graczem skupionym na infrastrukturze pasywnej, kryzys na rynku półprzewodników nie miał na nas większego wpływu. Również późne udostępnianie częstotliwości 5G sprawiło, że kryzys na rynku półprzewodników nie dotknął operatorów komórkowych w takim stopniu jak mogło to nastąpić.Jako Cellnex jesteśmy w pewnym stopniu dotknięci przez ten kryzys, jeśli chodzi o dostępność części sprzętu, który spodziewaliśmy się wykorzystać w naszych najbardziej innowacyjnych projektach i kilku innych projektach wdrożeniowych. Ale poza tym nie zostaliśmy poważnie dotknięci. Żyjemy na spolaryzowanym rynku geopolitycznym, na którym nowe potrzeby i nowe wymagania warunkują globalny łańcuch dostaw.Mamy nadzieję, że światowa logistyka jak najszybciej powróci do normalności, aby branża telekomunikacyjna i konsumenci mogli zacząć w pełni korzystać z technologii 5G.- Praktycznie każdy z rozwijanych przez Progresję Space produktów jak i znaczna część stanowisk testowych, do poprawnego działania musi być wyposażona w elektronikę. Jest ona w większości projektowana przez naszych inżynierów z użyciem komponentów półprzewodnikowych, których dotyczy ten kryzys.W naszym przypadku rozpoczęcie prac projektowych pokryło się z rozpoczęciem samego kryzysu, przez co mogliśmy się odpowiednio przygotować. W trakcie dobierania komponentów elektronicznych do poszczególnych układów zwracaliśmy uwagę na stany magazynowe i w miarę możliwości staraliśmy się zabezpieczać te najbardziej krytyczne i niezastępowalne.Zaburzenia w łańcuchu dostaw były przez nas odczuwalna w minimalnym stopniu. Wpływ sytuacji pandemicznej przełożył się co najwyżej na kilkunastodniowe opóźnienia w dostawie niektórych komponentów.- Budując nowe środowiska, bazujemy na wielu dostawcach i staramy się elastycznie reagować na problemy z dostawami sprzętu IT. Obserwowanie zapotrzebowania na poszczególne komponenty i stosowanie dostępnych odpowiedników jest na porządku dziennym.Są oczywiście zauważalne duże opóźnienia w realizacji zamówień w stosunku do lat poprzednich, ale deklarowane terminy są zazwyczaj dotrzymywane. Dodatkowo ratujemy się, w niektórych sytuacjach, sprzętem używanym z naszych zasobów lub kupujemy je w firmach zajmujących się handlem sprzętem poleasingowym.- Kryzys na rynku półprzewodników dotknął wybrane branże. Mimo to uświadomił wszystkim innym, że wahania na rynku powodowane przez zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw odbijają się na podaży, a zmiany te potrafią być bardzo gwałtowne.Jednocześnie obecna sytuacja stała się potężnym impulsem do podjęcia działań cyfryzacyjnych. W efekcie jest czynnikiem stymulującym rozwój rynku IT.Ponieważ jesteśmy producentem oprogramowania i chmurowych rozwiązań dla przemysłu i klientów biznesowych, sytuacja nie dotyczy nas bezpośrednio. Niemniej, posiadamy klientów w wielu branżach, jak motoryzacyjna, czy elektroniczna, które niedobór mikroprocesorów dotknął bardzo mocno.Oferowane przez nas rozwiązania, choć nie rozwiązują wszystkich wyzwań związanych z zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pomagają minimalizować ich wpływ na bieżącą działalność. Zapewniają np. zwiększoną widoczność w łańcuchu dostaw oraz możliwość obserwacji miejsc wystąpienia potencjalnych problemów. Zaimplementowane funkcjonalności pozwalają na zachowanie elastyczności i sprawne podejmowanie decyzji dotyczących np. zmiany przydziału zamówień czy ponownego wyznaczenia tras wysyłek.- Tak, na niektóre nasze komponenty, szczególnie procesory czekamy już 12 miesięcy. Myślę, że sytuacja powinna zacząć powoli się poprawiać – w przeszłości tego typu kryzysy występowały dość regularnie i zwykle nie trwały dłużej, niż kilka lat.Były też problemy związane z opóźnieniami wynikającymi z pandemii korona wirusa i czynnikiem ludzkim z tym związanym. Pracownicy poddostawców byli poddawani kwarantannie, co negatywnie odbijało się na czasie realizacji zamówień. Myślę jednak, że świat zdążył się przyzwyczaić do pracy w tych warunkach i skutki uboczne nie są już tak widoczne jak na początku pandemii.