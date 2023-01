Półprzewodnikowa potęga Indii rośnie, ale w bólach

Indie są powszechnie kojarzone z rozwojem technologii informatycznych. Jednak do tej pory ich rola jako gracza w kluczowym dla IT oraz wielu nowoczesnych branż przemyśle półprzewodników pozostawała marginalna. Teraz to się zmienia.

W rok po wprowadzeniu rządowego Semiconductor Fab Ecosystem Program i innych bodźców inwestycyjnych, można pokusić się o pierwsze podsumowanie realizacji programu.

Program obiecywał wsparcie dla producentów chipów, chcących otworzyć wytwórnie w Indiach.

Choć zainteresowanie jest dość duże, to mamy do tej pory głównie deklaracje i to dotyczące produkcji dość mało zaawansowanych procesorów.

Produkcja półprzewodników i chipów to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych przemysłów na świecie z długimi łańcuchami dostaw. Obejmują one materiały do wytworzenia wafli krzemowych, oprogramowanie i inną własność intelektualną potrzebną w ich projektowaniu, maszyny do produkcji samych chipów na różnych etapach ich powstawania oraz końcowe składanie i pakowanie produktów zgodne ze standardami branży.

Amerykanie przeciągają półprzewodnikowa linę z Chińczykami

Większość z etapów powstawania chipów kontrolują firmy amerykańskie, ale kluczowa jest również rola Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Wielkiej Brytanii czy niektórych państw UE (głównie RFN i Niderlandów).

Swój program, mający ambicje podważenie amerykańskiej dominacji rozpoczęły w połowie zeszłej dekady Chiny. Spotkało się to w ostatnich latach z ostrymi sankcjami USA, mającymi na celu spowolnienie rozwoju firm ChRL. Amerykańskie regulacje z sierpnia i października tego roku znacznie ograniczyły możliwości chińskich przedsiębiorców i współpracy z nimi innych partnerów.

Ważną rolę odgrywa też amerykańska „dyplomacja krzemowa”. W porozumieniach takich jak Chip4 (z Japonią, Koreą i Tajwanem) czy Quad Semiconductor Supply Initiative (z Japonią, Indiami i Australią) Amerykanie starają się kontrolować stan łańcuchów dostaw, by doprowadzić do równowagi i bezpieczeństwa rynku, który w ostatnim czasie przeżywał kryzys z powodu braku wystarczającej podaży. Zaś ze względu na wielkie inwestycje prywatne i publiczne ostatnio pojawiła się groźba nadprodukcji.

Rząd Indii rozczarował, ale do kraju i tak zjeżdżają się inwestorzy

Jak w tym kluczowym rynku odnajdują się Indie, które zgodnie z zasadą autonomii strategicznej nie chciałby uzależniać się ani od USA, ani tym bardziej od Chin? Jeśli wierzyć ostatniej publikacji think-tanku ORF z Nowego Delhi, Quad Semiconductor Supply Initiative nieco Indie rozczarowuje, ponieważ za deklaracjami przywódców nie poszły czyny. Ale w ramach rządowego Semiconductor Fab Ecosystem Program i innych rządowych programów zachęt dla prywatnego przemysłu przybywają na Subkontynent Indyjski firmy specjalizujące się w różnych aspektach powstawania półprzewodników i chipów.

W Indiach obecny jest od dawna Intel, który w swoim centrum badań nowego oprogramowania specjalistycznego zatrudnia 13,5 tys. osób. Na Subkontynencie zadomawiają się też tajwańskie MediaTek i TSMC oraz holenderskie NXP Semiconductors.

Jednocześnie pojawiły się pierwsze firmy chcące otworzyć centra produkcyjne. Izraelsko-emiracka firma ISMC, która w przypadku powodzenia przejęcia od przyszłego roku może być również związana własnościowo z Intelem, chce zainwestować w stanie Karnataka. Budowa ośrodka wedle planów rozpocznie się w lutym przyszłego roku, a zatrudnienie w nim ma znaleźć ponad 1,5 tys. specjalistów. Warunkiem jest podobno uzyskanie ostatnich pozwoleń od rządu centralnego.

Deklaracje co do budowy swoich centrów produkcji chipów złożyły też tajwański Foxconn wraz z rodzimą Vedantą w stanie Gudźarat i singapurski IGSS Ventures w stanie Tamil Nadu. Swoje ambicje w dziedzinie półprzewodników ogłosił też Tata Group, międzynarodowy konglomerat o indyjskich korzeniach. Na razie brakuje jednak konkretów.

Wiadomo już, że w najbliższym czasie w Indiach nie będą wytwarzane najnowocześniejsze chipy. Przypomnijmy, że obecnie należą do nich te o grubości kilku nanometrów. W fabryce ISMC produkowane zaś będą chipy analogowe od 45 nm do 65 nm, użyteczne głównie sektorze zbrojeniowym starszej generacji i samochodowym.

Ambicje Indii w dziedzinie rozwoju rodzimego przemysłu półprzewodników są jednak olbrzymie. Państwo to ma nadzieję, że liczna i relatywnie dobrze wykształcona kadra inżynierska przyciągnie światowych tuzów. Jednak na razie branża wydaje się dopiero oswajać z Indiami. Droga do indyjskiej półprzewodnikowej przyszłości jest długa. Trzeba jednak przyznać, że Indusi mieli odwagę postawić na niej pierwsze kroki.