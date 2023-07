POLSA czeka na propozycje polskich eksperymentów do przeprowadzenia na ISS

Do końca lipca br. firmy oraz podmioty naukowe mogą składać do Polskiej Agencji Kosmicznej propozycje koncepcji eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Celem tych doświadczeń ma być weryfikacja technologii w warunkach kosmicznych i prowadzenie badań.

Wybrane propozycje poddane zostaną konsultacjom, a najlepsze mają szanse zostać zrealizowane podczas misji na ISS - poinformowała w piątek POLSA.

Jak wskazano w komunikacie, zaproszenie do konsultacji to następstwo ogłoszonej przez POLSA 3 lipca br. informacji o prowadzonych z Europejską Agencją Kosmiczną rozmowach na temat polskiej misji na ISS. POLSA poinformowała wówczas, że Polska zwiększyła wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a środki będą przeznaczone na sfinansowanie takich działań, jak "program bilateralny PL-ESA budowy satelitów obserwacyjnych; program bilateralny PL-ESA rozwoju technologii; udział Polski w programach ESA; dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS".

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jako unikalne laboratorium umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej pozwala na prowadzenie badań i testowania techniki w warunkach mikrograwitacji, potocznie zwanej nieważkością. Takie eksperymenty są nieocenione w niezliczonych dziedzinach, np. fizyce, biologii, medycynie, materiałoznawstwie.

ISS to także kosmiczna platforma do prowadzenia badań z astronomii, kosmologii, kosmicznej pogody i wielu innych obszarów. W ramach medycyny kosmicznej prowadzone są nawet badania z udziałem ludzi - astronautów.

"Przed polskimi podmiotami sektora kosmicznego otwiera się nowa perspektywa, o której jeszcze kilka lat temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Badania i eksperymenty w warunkach, jakie panują na ISS, to zaproszenie do wejścia na wyższy poziom technologiczny, naukowy, biznesowy. To jest nasz czas i cały sektor kosmiczny wraz z POLSA musi zrobić wszystko, aby maksymalnie dobrze go wykorzystać" - podkreślił w piątkowym komunikacie prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, prof. Grzegorz Wrochna.

Propozycje - w formie formularza zgłoszeniowego - należy przesyłać do Polskiej Agencji Kosmicznej do 31 lipca br., na adres dbi@polsa.gov.pl

Wwięcej informacji o zasadach zgłoszeń oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/ruszaja-konsultacje-polskich-eksperymentow-na-miedzynarodowa-stacje-kosmiczna/)

W ramach konkursu "Direction Space", którego POLSA została partnerem, szansę w zakresie projektowania eksperymentów przeznaczonych na ISS będą mieli także studenci i doktoranci polskich uczelni. Organizatorami konkursu są Fundacja Empiria i Wiedza oraz Fundacja New Space.

Do uczestnictwa zaproszeni są przy tym studenci różnych kierunków, nie dotyczących nauk ścisłych czy technicznych.

Wybrane zespoły mogą liczyć na wsparcie polskich i zagranicznych ekspertów, a zwycięzcy odwiedzą siedziby partnerów konkursu (CERN i ESA) oraz zyskają możliwość zaprojektowania eksperymentów, które polecą na pokład ISS.

Konkurs został ogłoszony na początku czerwca, a otwarcie naboru zaplanowane jest na 16 września br. (szczegóły: www.direction.space).