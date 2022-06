Polscy naukowcy walczą o miliardy z Unii

W ciągu najbliższych trzech lat potroić przychody Instytutów Łukasiewicza z Horyzontu Europa – taki cel stawia sobie dziś Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do tej pory w Horyzoncie Europa wydano już 4 miliardy euro; Polska uczestniczy w 150 projektach wartych 64 miliony euro.

Unijny program Horyzont Europa, wart ponad 95 miliardów euro, to największy w historii UE międzynarodowy program wspierający prowadzenie badań i tworzenie innowacji.

Poszczególne projekty mogą otrzymać od miliona do nawet dwudziestu milionów euro wsparcia.

Polska nie może być płatnikiem netto do Horyzontu i zrobimy wiele, żeby to się zmieniło, a pierwsze wyniki już są widoczne - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Michał Janasik, wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie. Zatrudnia blisko 8 tysięcy pracowników w 26 instytutach badawczych zlokalizowanych w 12 polskich miastach. Dostarcza rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

- Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje finansowania, mamy w tym naprawdę duże doświadczenie. My te finansowanie mu znajdziemy. Jeżeli potrzebuje technologii, również potrafimy się o to zatroszczyć. Mamy 4,5 tysiąca naukowców na pokładzie - to zobowiązuje - mówił w rozmowie z WNP.PL Michał Janasik, wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business, spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

– Przychodzą też przedsiębiorcy zdecydowani. Wiedzą czego chcą, oczekują krótkich terminów, oczekują szybkich wyników i jesteśmy w stanie temu podołać. Rzecz jasna praca w badaniach i rozwoju nie jest gwarantem stuprocentowego powodzenia, natomiast my też jesteśmy relatywnie szybko w stanie powiedzieć, że ta rzecz dalej się nie powiedzie – co skutkuje tym, że przedsiębiorca ryzykuje niewielkie pieniądze, a to jest chyba najważniejsze – podkreśla Michał Janasik.

Czytaj też: Polskie firmy łączą siły, by opracować zbrojeniowe innowacje

Finansowanie

15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia – tyle daje sobie Sieć Badawcza Łukasiewicz, żeby bezpłatnie dostarczyć przedsiębiorcy pomysły odpowiadające na jego potrzeby. Zarekomenduje zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. W ramach Łukasiewicza można też uzyskać informacje na temat potencjalnego źródła dofinansowania badań ze środków krajowych i zagranicznych.

– Mamy odrobinę własnych środków, jeśli projekt jest obiecujący i widać w nim rychłą komercjalizację. Natomiast mamy bardzo dobrze rozwiniętą bazę źródeł finansowania. Nasza struktura sieciowa gwarantuje to, że Sieć Łukasiewicz zapewnia takie usługi instytutom nieodpłatnie, że nasi naukowcy otrzymują informacje, jakie nowe źródła się pojawiają, jakie się kończą. W momencie, kiedy przedsiębiorca zostaje skierowany do odpowiedniego zespołu badawczego, ten zespół ma dobre i pełne informacje na temat tego, jakie finansowanie można pozyskać na te działania – podkreśla wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji.

Horyzont Europa

W ciągu najbliższych trzech lat Sieć Badawcza Łukasiewicz planuje potroić przychody Instytutów Łukasiewicza z programu Horyzont Europa. Unijny program Horyzont Europa to ponad 95 miliardów euro. To największy w historii UE międzynarodowy program wspierający prowadzenie badań i tworzenie innowacji. Poszczególne projekty mogą otrzymać od miliona do nawet dwudziestu milionów euro wsparcia. Udział Polski w poprzednim programie wynosił 1,3 proc.

- Do tej pory w Horyzoncie Europa wydano już 4 miliardy euro. Polska jest obecna w 150 projektach (wszystkich jest około tysiąca). Więc to są środki, które trzeba pozyskiwać. Polska nie może być płatnikiem netto do Horyzontu i zrobimy wiele, żeby to się zmieniło, a pierwsze wyniki już są widoczne - zaznacza Janasik.