Polscy operatorzy telekomunikacyjni łączą siły i tworzą grupę kapitałową

Stowarzyszenie e-Południe, wspierające małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tworzy grupę kapitałową, której liderem będzie spółka MiŚOT. Ponad 61 proc. jej akcji trafi do operatorów, którzy jednocześnie będą jej klientami.

Edukacja i CSR

Kto ile przejmie udziałów?

Stowarzyszenie e-Południe nadal też będzie fundatorem w działającej na rzecz środowiska operatorskiego Fundacji Lokalni.- Nasze spółki i Stowarzyszenie prowadzą również wiele innych projektów. Na przykład TeleCentrum oferuje profesjonalne call center dopasowane do możliwości MiŚOT-ów. TeleKlasa to platforma wspierająca zdalną edukację, zaś projekt TeleOdpowiedzialni promuje w środowisku społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie mam wątpliwości, że kolejny nasz projekt Lokalni.pl będzie sukcesem dla małych i średnich operatorów dzięki skutecznej promocji ich marek w ramach idei lokalności – mówi Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.MiŚOT SA i Stowarzyszenie e-Południe pracują nad przygotowaniem kolejnych projektów oraz asymilacją lub uruchomieniem spółek działających w nowych obszarach.- Grupa MiŚOT chce dostarczać środowisku operatorskiemu kompleksowe produkty i usługi. Choć operatorzy staną się akcjonariuszami MiŚOT SA, to nadal będą prowadzić własną działalność gospodarczą. Akcje spółki obejmowane będą przez osoby fizyczne – wspólników małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – informuje Sebastian Kachel, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia e-Południe.Zakłada się, że operatorzy obejmą nie mniej niż 61 proc. akcji MiŚOT SA, zaś nie więcej niż 31 proc. walorów pozostanie w dyspozycji Stowarzyszenia e-Południe.- To środowisko zdecyduje o kryteriach przydziału akcji. W najbliższych tygodniach czeka nas sporo pracy przy wypracowaniu przejrzystego modelu i terminarza ich udostępniania. Nie mam jednak wątpliwości, że najbardziej będziemy premiować wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem e-Południe i zakup naszych produktów. Dziś w EPIX-e mamy ponad 800 uczestników i to oni na początku staną się właścicielami akcji MiŚOT SA – informuje Krzysztof Czuszek.Model biznesowy Grupy MiŚOT zakłada, że spółki zależne - ze względu na optymalizację kosztów - będą miały minimalne operacyjne organy wymagane przez prawo. MiŚOT SA będzie zarządzać Grupą w obszarach: strategii, finansów, nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, projektowania struktury organizacyjnej, komunikacji zintegrowanej, relacji i rozliczeń między podmiotami Grupy.