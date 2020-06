Polscy studenci tworzą własny fundusz inwestujący w start-upy

Freshman Capital to pierwszy w Polsce fundusz zarządzany przez studentów. Powstał jako kooperacja koła naukowego studentów Szkoły Głównej Handlowej i funduszu venture capital bValue. Nowy fundusz ma w planach inwestowanie w projekty w fazie seed i pre-seed głównie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Potrzeba ambasadorów

- Do stworzenia studenckiego funduszu poszukiwaliśmy partnera posiadającego sieć kontaktów i rozpoznawalność w społeczności studenckiej. Dlatego zwróciliśmy się do działających już, bardzo aktywnych kół naukowych. Nasz wybór padł na warszawskie SGH, bo to środowisko, z którego wywodzi się wielu naszych managerów i doradców - opowiada Maciej Balsewicz.Freshman Capital koncentruje się na spółkach działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Planuje przeznaczać od około 0,5 do 1 miliona złotych na przedsięwzięcie, choć przewiduje odstępstwa dla szczególnie obiecujących projektów. Pierwszą inwestycję planuje zrealizować 2020 roku. Początkowo Freshman będzie inwestować w kooperacji z bValue oraz innymi VC z Polski i regionu. Gdy zespół nabierze doświadczenia i zbuduje własną sieć kontaktów, powoła do życia własny fundusz, który będzie inwestował zupełnie niezależnie.- Jesteśmy już po analizie kilku pomysłów i rozmowach z założycielami. Skupiamy się na inwestowaniu w spółki we wczesnym stadium rozwoju - mówi Jakub Erdman, prezes Studenckiego Koła Naukowego Biznesu i współzałożyciel Freshman Capital. - Nie ograniczamy się do konkretnej branży ani modelu biznesowego. Jesteśmy otwarci na różne pomysły.Jak wyjaśnia, kluczowym dla młodych inwestorów aspektem jest zgrany, myślący globalnie zespół, którego członkowie posiadają komplementarne umiejętności oraz długoterminową wizję realizacji swojego projektu.Poza SGH fundusz szuka w całej Polsce ambasadorów, którzy pomogą Freshman znajdować ciekawe start-upy.- Udział w projekcie jest świetną okazją zdobycia praktycznych doświadczeń w rozwijaniu startupów, inwestycji i tworzenia organizacji przez studentów. Dzięki Freshman Capital oraz wsparciu ekspertów bValue, młodzi ludzie, jeszcze na etapie studiów, mogę nabyć cenne umiejętności, które są niezwykle pomocne w budowaniu kariery - ​mówi Michał Malinowski, analityk inwestycyjny we Freshman Capital.Spółki, które wybrane zostaną do inwestycji, poza kapitałem mogą liczyć również na dostęp do szerokiego zaplecza kontaktów bValue i Freshman Capital oraz na wsparcie operacyjne w rozwoju swojego projektu.Z perspektywy studentów natomiast zaangażowanie się we Freshman Capital to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, poznania "od kuchni" rynku VC, a także mentoring ze strony doświadczonych inwestorów z bValue.Podobne do Freshman Capital fundusze, zarządzane w pełni przez studentów z powodzeniem działają na zagranicznych rynkach. To między innymi Dorm Room Fund w Stanach Zjednoczonych, Front Row Ventures w Kanadzie czy Wave Ventures w Finlandii i Szwecji.- Studenckie fundusze to projekty, które na świecie mają spore sukcesy. W start-upy wspierane początkowo przez Dorm Room Fund inwestowały następnie najważniejsze globalne fundusze Venture, takie jak Sequoia Capital, czy Google Ventures - zauważa Maciej Balsewicz, prezes funduszu bValue.