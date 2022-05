Polscy studenci zbudowali rakietę i czekają na pierwszy lot

Z okazji Światowego Dnia Kosmosu, zorganizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie, studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali 26 maja swoją pierwszą w historii uczelni rakietę. Roboczo nazywana jest ona XYZ KNK.

Rakieta roboczo nazwana XYZ KNK to pierwsza w historii rakieta zaprojektowana i zbudowana przez studentów Politechniki Rzeszowskiej - członków Koła Naukowego Kosmonautyki.

Głównym celem realizacji projektu było wtajemniczenie studentów w tajniki świata rakiet, aerodynamiki i silników rakietowych.

Chodzi o to, mieli możliwość poznaną w trakcie wykładów teorię wykorzystać w praktyce.

Decyzję o budowie rakiety podjęto w listopadzie 2021 roku. Prace projektowe rozpoczęły się natomiast w marcu 2022 roku, a już trzy miesiące później konstrukcja była gotowa. Nad rakietą pracowało 12 osób. W skład zespołu konstruktorskiego weszli: Adam Welc, Bartosz Hryń, Filip Podwyszyński, Jakub Tomczyk, Kamil Łokaj, Kruglej Piotr, Maja Sowińska, Marcin Dul, Mateusz Pyrka, Paweł Baran, Sabina Gefert, Wiktor Kopacz oraz Łucja Ignac.

Obecność w zespole Piotra Krugleja pomogła w szybkim tempie budowy rakiety. Posiada on spore doświadczenie w zakresie budowy rakiet. W 2016 roku, kiedy miał 18 lat, dostał się do finału Konkursu Młodych Naukowców Explory. Budował wówczas rakiety sondażowe służące do badań zjawisk panujących w niskich oraz wysokich partiach ziemskiej atmosfery.

Poza tym stworzył jedyną w województwie lubelskim rakietę Lutnia-2, zdolną przekroczyć barierę dźwięku, której pułap miał wynosić 5000 metrów. Aktualnie Piotr Kruglej jest studentem pierwszego roku technologii chemii na Politechnice Rzeszowskiej oraz czwartego roku zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rakietę XYZ KNK oficjalnie zaprezentowano 26 maja 2022 roku podczas lokalnego kosmicznego wydarzenia Podkarpackie Space Day. Rakietę mieli okazję obejrzeć przedstawiciele Lockheed Martin, PZL Mielec, ILot Łukasiewicz oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rakieta nadal nie ma nazwy. Studenci liczą, że swoim projektem zdołają zainteresować podmiot, który zechce nazwać rakietę w zamian za wsparcie finansowe Koła Naukowego Kosmonautyki.

Celem realizacji projektu budowy rakiety było opracowanie taniej platformy wielokrotnego użytku, która będzie wykorzystywana do testowania w praktyce szeregu rozwiązań inżynierskich. Takich, które później zostaną zaimplementowane w trakcie realizowania bardziej zaawansowanych projektów rakietowych.

