Polska biotechnologia na celowniku zagranicznych inwestorów

Łączne przychody europejskich przedsiębiorstw biotechnologicznych szacowane są na ponad 27 mld USD. Dają one pracę ok. 95 tys. osób. Państwa o największej liczbie firm biotechnologicznych to Francja, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Jak na tym tle wygląda polska biotechnologia?