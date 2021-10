Polska branża gier wypracowała prawie miliard euro przychodów 2020 roku

W 2020 roku przychody polskiej branży gier wyniosły 969 mln euro - podaje raport „The Game Industry of Poland 2021”. Jednocześnie wzrosła liczba producentów i wydawców gier a także wydanych tytułów wydanych tytułów.

Eksport przewyższył import

Chłonny rynek pracy

W 2020 roku polska branża gier osiągnęła w końcu stan, w którym więcej gier jest eksportowanych niż importowanych. Oznacza to, że branża odnotowała większe przychody ze sprzedaży gier za granicę, niż polscy konsumenci wydali na zagraniczne tytuły. Jak podkreślono w raporcie produkcja gier jest jedyną branżą sektora kreatywnego, której udało się to osiągnąć.Eksport generuje blisko 96 proc. przychodów polskiej branży gier. Kluczowym kierunkiem eksportusą Stany Zjednoczone. Drugim co do wielkości rynkiem zbytu jest Unia Europejska, w tym przede wszystkim: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Eksport na rynki azjatyckie stanowi na ten moment tylko nieco ponad 10 proc. przychodów branży.W branży gier w Polsce pracuje ponad 12 tys. osób, co stanowi wzrost o 24 proc. w stosunku do 2020 r. 25 proc. osób zatrudnionych w branży to kobiety. Stawia to nasz kraj w światowej czołówce a wyższy odsetek w tej kategorii odnotowuje tylko Wielka Brytania.Z roku na rok polska branża gier przyciąga też coraz więcej doświadczonych pracowników z zagranicy. Aktualnie w polskiej branży gier pracuje ponad 1000 obcokrajowców.Kompleksowy raport na temat branży gier w Polsce przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i przy wsparciu eksperckim Game Industry Conference.