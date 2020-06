Polska buduje potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i 5G

Polska ma szansę stać się regionalnym centrum certyfikacji sprzętu do budowy sieci 5G. Pierwsze kroki zostały już poczynione, choć budowa sieci nowej generacji złapała opóźnienie.

Postawić na certyfikację

Mniej rynku, więcej kosztów

Mamy więc swoisty telekomunikacyjny wyścig, od którego już za kilka lat będzie zależała konkurencyjność ekonomiczna poszczególnych państw.- Wyobrażam sobie, że za jakiś czas inwestorzy, chcący zainwestować np. w Polsce, będą patrzyli na to, jakie jest pokrycie siecią 5G - mówi przedstawiciel firmy Huawei, która należy do największych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego na świecie.Już teraz widać kilka obszarów, które wręcz czekają na bezprzewodową sieć telekomunikacyjną o znacznie większej przepustowości, elastyczności i niezawodności niż obecnie stosowane w Polsce.- Takim pierwszym obszarem, bardzo istotnym, jest przemysł - mówi Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności.- Drugim takim obszarem jest obszar chociażby e-zdrowia, który się bardzo dynamicznie rozwija, a trzecim transport. Zarządzamy transportem coraz efektywniej, pojawiają się koncepty pojazdów autonomicznych. System pojazdów autonomicznych nie będzie działał bez tej sieci. Czwarty taki obszar, który się rysuje i o którym czasami się zapomina, to zautomatyzowane i precyzyjne rolnictwo - wylicza.We wszystkich tych obszarach widać potrzebę stosowania na szeroką skalę rozwiązań z dziedziny internetu rzeczy, który polega na masowym komunikowaniu się ze sobą urządzeń. Swoisty bezprzewodowy „światłowód” jest w tym wypadku niezbędny, by w ogóle uruchomić takie procesy na większą skalę.Z drugiej strony perspektywa jeszcze większego uzależnienia się od łączności bezprzewodowej każe stawiać pytania o bezpieczeństwo nowo budowanej sieci. Wiosenna aukcja na pasmo 3,6 GHz nie zawierała żadnych zastrzeżeń dotyczących cyberbezpieczeństwa. Niewykluczone, że zmieni się to w kolejnym postępowaniu.Przed takim krokiem przestrzega jednak Piotr Mieczkowski, którego zdaniem wyznaczanie szczególnych wymogów bezpieczeństwa tylko dla jednego pasma mija się z celem. Bo nawet jeśli przy 5G wprowadzimy szczególne wymagania, to ta sieć będzie funkcjonować w zespoleniu z dotychczas wykorzystywanymi standardami, którym już takich wymagań przy budowie nie stawiano. Zamiast więc spowalniać aukcję 5G poprzez komplikowanie zapisów z dziedziny bezpieczeństwa, lepiej pomyśleć całościowo o bezpieczeństwie naszej telekomunikacji.Zdaniem Mieczkowskiego najbardziej wskazane jest zresztą postawienie na certyfikację sprzętu i jego oprogramowania.- Jeśli mamy to robić poważnie, to uważam, że powinniśmy się włączyć w cyberbezpieczeństwo tak jak Wielka Brytania, która jest liderem tego typu działań od kilku lat; powinniśmy stworzyć centrum cyberbezpieczeństwa w Polsce. Jesteśmy na tyle dużym krajem, że moglibyśmy takie centrum zbudować także dla krajów naszego regionu. Moglibyśmy certyfikować ten sprzęt lub przynajmniej sprawdzać kod. To jest pewien sposób na zabezpieczenie - przekonuje Piotr Mieczkowski.Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Powstał już krajowy schemat cyberbezpieczeństwa, w który zaangażowane są: Instytut Łączności, Instytut Techniki Innowacyjnej EMAG i NASK. Na podstawie badań prowadzonych przez dwie pierwsze instytucje NASK ma w przyszłości wydawać odpowiednie certyfikaty dla sprzętu.- Nasze laboratorium jest już fizycznie zbudowane i działa - zapewnia Jerzy Żurek. - Realizujemy już pierwsze badania testowe, zarówno urządzeń, jak i oprogramowania działającego na tych urządzeniach. W ciągu kilku miesięcy powinniśmy uzyskać uznanie organizacji międzynarodowych, które zarządzają tego typu schematami i normami.Żurek liczy na to, iż usługi laboratorium uda się eksportować do mniejszych krajów regionu, takich jak choćby Słowacja i Litwa. Sama Polska nie będzie zaś już musiała korzystać z ośrodków zagranicznych, jak to było choćby w przypadku paszportów biometrycznych czy e-dowodów, które były certyfikowane w Niemczech i Holandii.Budowa krajowego centrum certyfikacji mogłaby również oddalić ryzyko wykluczenia a priori któregoś z dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych. Nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone zachęcają do rezygnacji z usług chińskich firm, zarzucając im zależność od chińskiego rządu i służb. Na taki krok zezwalają nam obecne regulacje Unii Europejskiej, jednak z punktu widzenia ekonomicznego wiązałby się on z dość dużymi kosztami.- Jeżeli wykluczamy jakichś dostawców, to znaczy, że ograniczamy rynek, eliminujemy z niego firmy, a to oznaczałoby mniejszą konkurencję, możliwość podnoszenia cen produktów i świadczonych usług. Nie mam wątpliwości, że nastąpiłoby przełożenie w zakresie cen kupowanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktury, a później świadczonych usług. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że te wzrosty w perspektywie kilku lat, jak pokazują analizy Oxford Economic Research Institute, mogłyby sięgać nawet kilkudziesięciu procent, jeśli chodzi o ceny świadczonych usług - wskazuje Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego.- Jeśli chodzi o Huaweia, to nasza firma połowę zatrudnionych, czyli prawie 100 tys. osób, alokuje w centrach badań i rozwoju, które zajmują się szeregiem różnych rzeczy, ale między innymi także cyberbezpieczeństwem - zapewnia Ryszard Hordyński.- Takich centrów cyberbezpieczeństwa mamy sporo rozrzuconych na całym świecie, np. w Europie, Anglii, Niemczech, Brukseli i inwestujemy prawie 15 proc. naszych przychodów właśnie w działalność związaną z badaniami i rozwojem, dotyczącymi także cyberbezpieczeństwa. 15 proc. przychodów to jest mniej więcej 15 mld dolarów rocznie - dodaje.Zwraca też uwagę, że urządzenia i kody ich oprogramowania są stale udostępniane wielu centrom certyfikacji na świecie i to samo może dziać się w przypadku Polski. - Trudno wyobrazić sobie firmę, która więcej robi w tym zakresie niż my - podkreśla.Bez względu na to, jakie przyjmiemy sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa sieci 5G w Polsce, musimy mieć świadomość, że nie mamy już wiele czasu na zastanawianie się. Zgodnie z planami Komisji Europejskiej do końca 2020 roku sieć 5G ma objąć przynajmniej po jednym mieście dla każdego kraju członkowskiego, zaś do 2025 roku powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta Wspólnoty oraz główne szlaki transportowe.Unieważnienie aukcji na pasmo 3,6 GHz sprawiło, że na razie stoimy w miejscu. Resort cyfryzacji przekonuje jednak, że dotychczas zakładany harmonogram nie jest zagrożony. Minister Marek Zagórski zapewnił niedawno, że spełnienie celów zakładanych na 2020 rok w sprawie budowy 5G jest wciąż możliwe i poinformował, że nowe postępowanie selekcyjne na częstotliwości może być ogłoszone do końca tegorocznych wakacji.