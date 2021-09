Polska dużo zyska na 5G. Pod jednym warunkiem

Sieć 5G, będąca zupełnie nowym standardem telekomunikacji mobilnej, powinna wnieść istotny wkład we wzrost gospodarczy Polski. Chodzi tu nie tylko branże technologiczne, bo korzyści z zupełnie nowych parametrów komunikacji mobilnej nadają się do wielorakich zastosowań w biznesie. W sprawie superszybkiej sieci 5G powinniśmy jednak w końcu zacząć działać... szybciej.

5G przyciąga inwestorów

Białe plamy w dostępie do sieci

Jego zdaniem opóźnienia w rozdziale pasm pod 5G powodują, że świat wciąż nam ucieka. My jeszcze nie zaczęliśmy pracować z 5G, tymczasem za progiem już czeka 6G, a 7G już jest w sferze badań i rozwoju.Rzeczywiście, budowa publicznej sieci 5G w Polsce postępuje na razie dość mozolnie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie dokonał ciągle rozdziału odpowiednich częstotliwości między operatorów.Co prawda działający w Polsce operatorzy komórkowi od 2020 roku rozwijają usługi łączności 5G, jednak na razie korzystają z innych częstotliwości, niż przewidziane dla tej sieci, co nie pozwala zapewnić pełnych parametrów zakładanych dla 5G. Kamieniem milowym dla budowy tej sieci ma być rozdzielenie między operatorów częstotliwości z pasma 3,6 GHz, które będą stanowić szkielet polskiego 5G. Poza tym w przyszłości zagospodarowane mają zostać także częstotliwości 700 MHz oraz 26 GHz.Strona rządowa zakładała pierwotnie, że aukcja zostanie rozstrzygnięta w 2020 roku. To jednak się nie udało, w dużej mierze przez przeciągające się prace nad zmianami w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.Choć Polska notuje obecnie pewną zwłokę w budowie 5G, to przyciąga zarazem zagraniczne firmy, które dostrzegają szansę na szybki rozwój naszego rynku telekomunikacyjnego. Przed rokiem operatora sieci komórkowej Play przejął francuski Illiad. Z kolei na początku marca 2021 roku za blisko 7,1 mld zł nabył 99,99 proc. udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura hiszpański operator infrastrukturalny Cellnex Telecom - Jako wiodący operator infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie, z przyjemnością dołączamy do polskiego ekosystemu telekomunikacyjnego. Do końca 2021 roku Cellnex zainwestuje w Polsce ponad 11 miliardów złotych. Outsourcing infrastruktury to dobry kierunek, jeśli chcemy przyspieszyć cyfryzację Polski, ponieważ pozwala graczom telekomunikacyjnym skoncentrować się na swojej podstawowej działalności i wykorzystać zasoby do rozwoju nowych technologii, takich jak 5G. Cellnex jest jednym z głównych graczy napędzających ten trend - oznajmił Santiago Argelich Hesse, dyrektor zarządzający Cellnex Poland, który także weźmie udział w sesji „Sieci 5G a rozwój gospodarczy kraju” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.Polkomtel Infrastruktura był następcą prawnym spółki PL2014, do którego trafiła wydzielona z Polkomtela, operatora sieci Plus, infrastruktura sieci komórkowej oraz majątek spółki Aero2. Wiosną 2018 roku, w momencie przenoszenia infrastruktury Plusa do nowej spółki, została ona wyceniona na 1,6 mld zł.Teraz za rozwój zasobów infrastrukturalnych spółki odpowiadają Hiszpanie, którzy posiadają duże doświadczenie w zarządzaniu zasobami telekomunikacyjnymi oraz ich udostępnianiu operatorom telekomunikacyjnym.- Warto też dodać, że model biznesowy Cellneksu ułatwi wszechobecny dostęp do telekomunikacji, dzięki temu, że jest oparty na zasadach neutralności, a zatem jest dostępny dla wszystkich operatorów, i pozwala eliminować tzw. "białe plamy" w dostępie do sieci teleinformatycznych. W wielu przypadkach jesteśmy również partnerem administracji publicznej, realizując zadania, które stają się coraz trudniejsze do wykonania przez pojedynczego operatora telekomunikacyjnego - podkreślił Santiago Argelich Hesse.- Na przykład budujemy i wdrażamy współdzielone i neutralne sieci wiejskie, otwarte dla wszystkich operatorów, co pozwoli zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu dostęp do łączności szerokopasmowej. Również w Polsce Cellnex jest gotowy zainwestować w aktywną, neutralną sieć zasięgu obszarów wiejskich w ramach Narodowego Planu Odbudowy, aby połączyć wszystkie polskie gospodarstwa domowe z połączeniami 4G/5G - dodał.Bo też właśnie budowa sieci 5G stanowi okazję do usunięcia z mapy Polski wszystkich białych plam telekomunikacyjnych. O tym, jak szybko będzie to możliwe, ile konkretnie zyska nasza gospodarka na upowszechnieniu 5G, jakie będą korzyści dla poszczególnych branży lub technologii i czy mamy odpowiednie narzędzia prawne, by zapewnić bezpieczne funkcjonowanie takich sieci, będzie się toczyć rozmowa na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Swój udział w sesji „Sieci 5G a rozwój gospodarczy kraju” - oprócz- potwierdzili też już:, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska;, prezes firmy Microamp Solutions;, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.