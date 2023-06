Polska firma awansowała do finału konkursu NASA. W puli nagród 70 tys. dolarów

Projektanci z EPAM awansowali do finału konkursu NASA MarsXR2 Challenge. Finaliści, wybrani przez ekspertów z NASA, opracowali wizję podejścia do zbierania próbek skał na Marsie.

Pracownicy EPAM stworzyli koncepcję mającą na celu sprawne pobieranie materiałów skalnych z górnej warstwy powierzchni. Projekt obejmuje unikalny program szkoleniowy dla badaczy, koncepcję narzędzi do manipulacji powierzchniami i materiałami, a także metody pobierania i przechowywania próbek.

Zespół EPAM, który wziął udział w wyzwaniu, składa się z sześciu ekspertów w takich obszarach jak: projektowanie UX i XR, badania user experience, a także ilustracje i zarządzanie projektami.

- Udział w tym konkursie to dla naszego zespołu bardzo wartościowa przygoda. Inspiracje do stworzenia projektu czerpaliśmy z dzieł i filmów science fiction, a także informacji z otwartych źródeł. Dokładnie zbadaliśmy proces pobierania próbek z powierzchni Marsa i poznaliśmy wyzwania, jakie mogą napotkać astronauci. Mamy nadzieję, że nasze pomysły posłużą jako podstawa do opracowania rozwiązań technologicznych do eksploracji tej tajemniczej planety - mówi Nataliia Savchenko, kapitan drużyny EPAM, z krakowskiego oddziału firmy.

Obecnie zespół pracuje nad projektem do ostatniego etapu konkursu, który polega na stworzeniu modeli w koncepcji wirtualnej rzeczywistości, z wykorzystaniem Unreal Engine 5. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2023 roku.

NASA MarsXR2 Challenge to międzynarodowe zawody w ramach NASA Tournament Lab dla pasjonatów ze wszystkich zakątków świata. Głównym celem konkursu jest zebranie najlepszych pomysłów, podejść i koncepcji, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłych szkoleniach symulacyjnych eksploracji Marsa. Pula nagród konkursu wynosi 70 000 dolarów, które zostaną podzielone między zwycięskie drużyny.

EPAM Systems jest firmą świadczącą usługi transformacji cyfrowej i inżynierii produktów. EPAM działa w Polsce od 12 lat. Oddziały firmy są zlokalizowane w sześciu miastach: Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Gliwicach, Warszawie i Wrocławiu.