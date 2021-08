Polska firma genXone wykrywa 8 mutacji koronawirusa

Biotechnologiczna spółka genXone podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Od stycznia do końca czerwca br. odnotowano wyraźny wzrost przychodów, wyniku z działalności operacyjnej i zysku netto w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku. Spółka jest aktywna w prowadzeniu testów identyfikujących koronawirusa SARS-CoV-2, ale jednocześnie rozwija sprzedaż specjalistycznych, wysokomarżowych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego oraz produktów związanych z badaniami i diagnostyką.

Spółka m.in. dzięki inwestycjom w technologię nanoporową (w skali nanometrowej) w drugim kwartale br. generowała ok. 24 proc. przychodów ze sprzedaży specjalistycznych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego, w tym zlecanych badań sekwencjonowania całogenomowego wirusa SARS-CoV-2. Natomiast 38 proc. ogółu przychodów pochodziło ze sprzedaży produktów w postaci odczynników, urządzeń i licencji.



- Niemal rok po debiucie na rynku NewConnect budujemy wartość spółki i zwiększamy dynamikę przychodów. Mimo intensywnego procesu inwestycyjnego, pozyskiwane środki z działalności operacyjnej dają nam solidny finansowy bufor na dalszą część roku. Ponadto umożliwiają bezpieczne dla planów rozwoju spółki podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Mamy bardzo wysokie kompetencje w obszarze biotechnologii i, zgodnie z deklaracjami z debiutu, będziemy je rozszerzać w ramach długoterminowej strategii - mówi dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone. - Testowanie, które w ubiegłym roku dało nam dodatkowy, solidny strumień przychodów, będzie nadal w naszej ofercie. Ale koncentracja działań, i to już ma miejsce, dotyczy rozwoju wysokomarżowego obszaru sprzedaży naszych własnych, wysokospecjalistycznych usług sekwencjonowania nanoporowego oraz sprzedaży produktów i licencji na własne rozwiązania. Ta dywersyfikacja jest najlepszym rozwiązaniem, aby coraz pełniej wykorzystywać naszą systematycznie rozbudowywaną bazę laboratoryjną i unikatowe technologie w kolejnych latach - dodaje.

8 mutacji koronawirusa

Rozwiązania dostarczane przez genXone pozwalają na lepsze poznanie szczepów koronawirusa oraz wzbogacenie wiedzy na jego temat, co w konsekwencji przyczynia się do skuteczniejszej walki z wirusem i przeciwdziałaniu pandemii - informuje spółka. Wartość umów przekroczyła 2 mln zł. Obecnie genXone dostarcza sanepidom odczynniki, a także zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne.



Firma sekwencjonuje genomy wirusa SARS-CoV-2 w ramach ogólnopolskiego programu monitorowania przebiegu pandemii pilotowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na koniec pierwszego półrocza br. stan realizacji umowy przekroczył 63 proc. zakładanej puli badań.



Spółka wzbogaca też ofertę badań identyfikujących koronawirusa i wprowadza innowacyjne rozwiązania w ramach Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Dzięki współpracy z południowokoreańską firmą Seegene, w maju do oferty wprowadzono zupełnie nowy test identyfikujący zarażenie koronawirusem, który dodatkowo wskazywał obecność mutacji znaczącej. Aktualnie w ofercie spółki znajduje się badanie Real-Time PCR identyfikujące 8 mutacji znaczących wirusa SARS-CoV-2, rozpoznające m.in. warianty: brytyjski, południowoafrykański czy brazylijski, a od niedawna także indyjski, znany powszechnie jako Delta.



genXone to spółka z branży biotechnologicznej, która tworzy nowe rozwiązania oraz produkty wykorzystujące technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w obszarach nauki, biznesu i medycyny. Jako partner komercyjny współpracuje z firmą Oxford Nanopore Technologies - światowym liderem innowacji biotechnologicznych. Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect.

Jednym z takich długofalowych projektów jest sekwencjonowanie nanoporowe genomów SARS-CoV-2. Obecnie prowadzone już w trzech wojewódzkich placówkach stacji sanitarno-epidemiologicznych. W drugim kwartale br. do wojewódzkiej stacji w Olsztynie dołączyły instytucje sanepidu z Rzeszowa i Łodzi. Na podstawie podpisanej umowy o współpracy genXone umożliwia tym państwowym instytucjom korzystanie z unikatowej technologii w postaci wyspecjalizowanego sprzętu laboratoryjnego oraz oprogramowania.