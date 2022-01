Polska firma inwestuje miliony euro w półprzewodniki

Vigo System, dostawca detektorów oraz sensorów podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych, może uznać 2021 za udany. Zapotrzebowanie przemysłu, w tym także obronnego, jest bardzo duże. Chcąc sprostać zamówieniom w końcu minionego roku firma podjęła decyzję o zainwestowaniu około 5,4 miliona euro w zakup sprzętu do produkcji materiałów półprzewodnikowych i rozpoczęciu dodatkowych inwestycji umożliwiających rozpoczęcie produkcji na początku 2023 roku.

Przychody Vigo System w skali roku wzrosły w czwartym kwartale 2021 roku o 56 proc. do 22,3 mln złotych, zaś w całym 2021 roku wzrost wyniósł 33,8 proc. i osiągnął ponad 71,5 mln złotych. Największym odbiorcą w całym roku był przemysł, który kupował detektory i sensory podczerwieni do aplikacji przemysłowych.



Zgodnie z planami spółki w 2022 roku nowe produkty i technologie powinny znacząco zwiększyć sprzedaż w tym segmencie rynkowym. Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów Vigo były firmy z branży zbrojeniowej z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Realizacja zamówień dla francuskiej firmy oraz dla innych klientów w Europie pozwoliła zwiększyć przychody o 13 proc. do 5,5 miliona złotych w czwartym kwartale i 27,2 mln złotych w całym minionym roku. Trzeci najważniejszy dział to detektory poprawiające bezpieczeństwo w transporcie. Mowa jest o produktach wykorzystywanych w wykrywaniu awarii w kolejach dużych prędkości oraz pożarach w pociągach.



Ostatni kwartał 2021 roku to również dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych do 2 mln złotych i w całym roku do 4,3 mln złotych. Tutaj wzrost w 2021 roku wyniósł prawie 130 procent.



- Wierzymy, że udany czwarty kwartał ubiegłego roku w wykonaniu segmentu materiałów półprzewodnikowych stanowi zaledwie wstęp do dalszych wzrostów tego biznesu. Rok 2021 był dla nas udany na poziomie doskonalenia naszych produktów, jak i pozyskania nowych klientów. Biorąc pod uwagę już rozpoczęte projekty sprzedażowe, w tym trwające kwalifikacje naszych produktów, jesteśmy na najlepszej drodze, by w perspektywie kilku kwartałów skokowo zwiększyć grono odbiorców materiałów półprzewodnikowych produkowanych w Ożarowie Mazowieckim. W 2022 roku chcemy co najmniej podwoić ich sprzedaż w tym, a w kolejnych latach zwiększać ją w wysokim dwucyfrowym tempie - oznajmił prezes firmy Adam Piotrowski.



Vigo System jest firmą technologiczną zajmującą czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni, od 2019 roku produkuje również zaawansowane materiały półprzewodnikowe, wykorzystywane w produkcji szeregu urządzeń fotonicznych stosowanych między innymi w elektronice użytkowej oraz motoryzacji.

Spółka notowana od 2014 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.