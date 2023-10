Połączenie się InPost-u z AliExpress na rynku hiszpańskim ma pomóc zmniejszyć ilość spalin w związku z tworzeniem większych centrów dystrybucji paczek. Wysyłka będzie realizowana w oparciu o sieć 6000 punktów PUDO i maszyn Paczkomat.

Użytkownicy AliExpress w Hiszpanii będą mieli możliwość odbioru swoich paczek poprzez dwie usługi: metodę OOH (out of home) - za pośrednictwem punktów PUDO i urządzeń Paczkomat. Partnerstwo z AliExpress w Hiszpanii jest kontynuacją strategicznego sojuszu, który działa już w Polsce i we Francji.

- W InPost stworzyliśmy rozbudowaną, hybrydową sieć dostaw OOH - dostarczając przesyłki naszych klientów za pośrednictwem punktów PUDO i urządzeń Paczkomat. Cieszymy się, że marki takie jak AliExpress dołączają do nas w trosce o planetę, a przy okazji wspólnie oferujemy najlepsze rozwiązania zakupowe dla naszych klientów - wyjaśnia Nicola D'Elia, dyrektor generalny grupy InPost w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

Przedstawiciele InPost-u zaznaczają, że poprzez kumulację dużej liczby paczek w jednym punkcie odbioru, kurierzy ograniczają ilość spalonego paliwa podczas dostaw, ponadto zmniejsza się ilość pojazdów kurierskich w miastach.

Grupa InPost działa w 9 krajach Europy, dysponując ponad 50.000 punktów odbioru OOH – zarówno siecią punktów PUDO, jak i urządzeniami Paczkomat. W Hiszpanii, InPost dąży do zapewnienia użytkownikom dostępu do punktu odbioru w promieniu 300 metrów od miejsca zamieszkania.