Polska firma poprowadzi konsorcjum międzynarodowego projektu kwantowego

Spółka Creotech Instruments, poinformowała, że po raz kolejny została wybrana do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt z obszaru kwantowego. To wynik pomyślnie zakończonych negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), przedmiotem których było ustalenie warunków kontraktu dla projektu Quantum Key Distribution High Rate Detector Predevelopment. Celem projektu jest opracowanie detektora pojedynczych fotonów z wysoką wydajnością kwantową. Urządzenie to znajdzie zastosowanie w stacjach naziemnych systemów kwantowej dystrybucji klucza QKD oraz komunikacji optycznej, w szczególności podczas komunikacji z misjami realizowanymi w daleki kosmos.

- Przede wszystkim będzie elementem składowym przyszłej sieci kwantowej dystrybucji kluczy szyfrujących przy pomocy satelitów. Liczymy na powodzenie tego projektu, ponieważ pozwoli on w istotny sposób przyczynić się do wzbogacenia naszego portfolio z obszaru kwantowej dystrybucji kluczy o segment komunikacji z satelitami. Ufam także, że odpowiednio dobrana dywersyfikacja oferty docelowo umożliwi nam dotarcie do szerokiej grupy klientów – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments i dodaje, że podpisanie umowy na realizację całego przedsięwzięcia z ESA jest planowane na marzec tego roku.

Połączenie kompetencji kwantowych i kosmicznych

Projekt QKD HRDP łączy kompetencje Creotech w sektorze kwantowym z kompetencjami w sektorze kosmicznym. Na realizację projektu są niespełna trzy lata.

- Opublikowany przez MarketWatch raport „Global Quantum Key Distribution (QKD) Market Research Reports, Industry Size, Growth Opportunity, Regional Analysis 2023 to 2031” pokazuje, że w najbliższych latach rynek ten będzie rosnąć 30 proc. rok do roku, osiągając wartość prawie 9 mld USD w 2031 roku – komentuje Grzegorz Brona.

Creotech ma tworzyć komputery kwantowe w Polsce i Europie

Creotech zaznacza, że QKD HRDP to nie jedyny projekt kwantowy, w którym uczestniczy. Spółka m.in. współtworzy najbardziej zaawansowany na rynku ekosystem sprzętowy do kontroli kubitów (najmniejszych i niepodzielnych jednostek informacji kwantowej) o nazwie Sinara, opracowywany wspólnie z wiodącymi grupami badawczymi, m.in. z Uniwersytetem w Oxfordzie.

Polscy specjaliści od kilku miesięcy biorą także czynny udział w przełomowym projekcie powstania pierwszego, dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Creotech odpowiedzialny jest także za stworzenie pierwszego polskiego komputera kwantowego, który docelowo powstanie w infrastrukturze HPC Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.