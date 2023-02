Polska firma współtworzy agendę globalnego szczytu

- Międzynarodowa konkurencyjność wymaga wpasowania się w światowe trendy z produktami i usługami - mówi w wywiadzie dla WNP.PL wiceprezes Comarchu, Andrzej Przewięźlikowski.

Spotkanie przywódców grupy G20 zaplanowano w tym roku w Indiach. Ten kraj pokazuje skalę i doniosłość trwającej cyfrowej transformacji.

Forum doradcze kataloguje najważniejsze problemy współczesnego świata. W przygotowania tegorocznego spotkania polityków będzie zaangażowany Comarch.

Żeby lepiej zrozumieć dokonujące się zmiany, trzeba być - jak przekonuje wiceprezes Comarchu - w samym centrum wydarzeń i na miejscu, z bliska obserwować najważniejsze trendy zachodzące na świecie.

Udział Comarchu w projekcie biznesowym połączonym z przygotowaniami do kolejnego szczytu grupy G20 to duże wyróżnienie. W jaki sposób spółka znalazła się w tym elitarnym gronie doradczym?

- Jest to forum pod nazwą B20, które skupia organizacje biznesowe i konsultingowe z całego świata. Ich zadaniem jest sformułowanie zaleceń dotyczących międzynarodowej polityki w konkretnych obszarach i kwestiach, które w danym roku są ważne, a następnie przekazanie tych rekomendacji prezydencji G20. Spotkania przywódców największych gospodarek świata odbywają się zwykle jesienią. Tak będzie i w tym roku.

Skąd obecność w tej grupie polskiej firmy, skoro Polska nie jest członkiem tej elitarnym grupy politycznej?

- W minionym roku prezes Comarchu profesor Janusz Filipiak został zaproszony na szczyt forum B20 (szczyt biznesowy towarzyszący rozmowom politycznym - dom.red.), które odbywało się na indonezyjskiej wyspie Bali. Stało się to dzięki zaangażowaniu naszej ambasady w Dżakarcie i współpracy dyplomatów z organizatorami.

W tym roku, w ramach kontynuacji, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie, które zorganizowano pod koniec stycznia w Indiach. Co roku inny kraj przejmuje prezydencję. W tym roku właśnie Indie przewodniczą grupie G20. Stąd organizacja pierwszej konferencji w stanie Gudżarat w ramach przygotowań do jesiennego szczytu.

Jakie podmioty zajmują się opracowaniem najważniejszych zagadnień, które są przedmiotem obrad przywódców uczestniczących państw?

- W spotkaniu uczestniczy wiele różnorodnych organizacji. Są klasyczne firmy działające na rynku komercyjnym, firmy konsultingowe, informatyczne, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, które biorą udział w tak zwanych grupach zadaniowych.

Transformacja cyfrowa to dziś globalne wyzwanie dotyczące wszystkich krajów

Grupy zadaniowe powoływane są do najważniejszych tematów, na przykład transformacji cyfrowej.

W 2023 roku najważniejszymi zdefiniowanymi wyzwaniami stojącymi przed światową gospodarką są także kwestie ekologiczne, gospodarka obiegu zamkniętego, odporność ekonomiczna na zagrożenia zewnętrzne, wykluczenie cyfrowe, badania i rozwój.

Nie należy zapominać o łańcuchach dostaw, zwłaszcza ich bezpieczeństwie. To było szczególnie odczuwalne po okresie pandemii Covid-19, ale dziś warto przeanalizować, jakie są następstwa.

Czy te opracowane przez grupy ekspertów wnioski i zalecenia trafią pod obrady przywódców państw jako podstawa do dyskusji podczas obrad plenarnych?

- Powołane zespoły zadaniowe do opracowania szczegółowych dokumentacji pracują w formie cyklicznych spotkań, zdalnych kontaktów, przez okres kolejnych 6-7 miesięcy i potem w ramach forum G20 te rozwiązania - segmentowe polityki rynkowe - są przedstawiane rządom, aby w formie wniosków ze szczytu wypracować zmiany w przepisach obowiązujących w różnych krajach. Chodzi także o podjęcie inicjatyw na rzecz prowadzenia dalszych prac.

Do jakiej grupy zadaniowej został przypisany Comarch?

- Jeszcze nie jesteśmy przypisani do konkretnego zespołu, zaznaczyliśmy, że najbardziej interesujący jest dla nas obszar transformacji cyfrowej, ponieważ mamy w tej dziedzinie bardzo duże międzynarodowe doświadczenie. Zajmujemy się tym od lat. Pojechaliśmy do Indii na zaproszenie tamtejszego rządu, co już jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.

Czekamy na rozwój wypadków, włączymy się do prac tak szybko, jak będzie to możliwe. Sprawy techniczne zależą od organizatorów. Wówczas u nas w strukturach firmy powstanie specjalny zespół, który będzie pracował nad konkretnymi zadaniami pod moim kierownictwem.

Transformacja cyfrowa, czyli jaka?

- Przede wszystkim chodzi o lepsze wykorzystanie usług, na przykład finansowych, włączenie osób, które nie wykorzystują nowych rozwiązań bankowych do świata cyfrowego. Czyli mowa o zbudowaniu takiej platformy, jaka została stworzona ostatnio w Indiach. Przy udziale prywatnych firm opracowano otwarte platformy, z dobrze zdefiniowanymi serwisami i usługami, co pozwoliło na włączenie ponad 1,3 miliarda mieszkańców Indii do systemu płatniczego.

Lepsze wykorzystanie usług finansowych pozwala ograniczyć wyłączenie społeczne setek milionów ludzi

Przywołuję przypadek projektu z Indii, ponieważ były one gospodarzem spotkania, ale mówimy o forum globalnym. Doświadczenia, które mamy, lub mają je inne firmy i organizacje, pozwalają na wypracowanie uniwersalnych rozwiązań i dyrektyw - żeby wszystkim gospodarkom, które będą mogły z tego korzystać, dać gotowe rozwiązanie.

Czy łatwo jest dziś opracować uniwersalne rozwiązania dla podmiotów z różnych kontynentów?

- W przypadku Comarchu zaczęło się od Bali w minionym roku i nie wiedzieliśmy, czy będziemy brali udział w kolejnych obradach B20. Organizatorzy indyjskiej prezydencji zaprosili nas na inauguracyjne spotkanie i liczymy na to, że współpraca będzie kontynuowana.

Dla Comarchu najważniejsze jest to, że można z bliska obserwować najważniejsze globalne trendy

Nam nie chodzi o deklaracje i kurtuazję, ale o współpracę na rzecz rozwiązywania globalnych problemów światowych. Dla mnie ważne jest to, że jako spółka mająca doświadczenia na rynkach międzynarodowych możemy obserwować, jakie są najważniejsze trendy zachodzące na świecie.

Mamy coraz więcej kontraktów w państwach afrykańskich. Musimy wpasować się w światowe trendy z naszymi usługami i produktami. Każdy region świata jest na innym poziomie rozwoju, więc powstaje pytanie, czy to, co my oferujemy na przykład w Stanach Zjednoczonych, może mieć także zastosowanie w innych regionach?

Comarch jest także coraz silniej obecny w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, na tamtejszym bardzo konkurencyjnym rynku, co pokazuje, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani.