Polska firma zautomatyzowała produkcję drzwi

Produkcja 80 tys. drzwi miesięcznie wymaga zaawansowanego procesu robotyzacji. W tym kierunku idzie firma Erkado.

Firma Erkado produkuje 80 tys. drzwi miesięcznie do 35 krajów na świecie. W celu usprawnienia procesu produkcyjnego firma wprowadza nowe rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji. W zakładach Erkado zainstalowano dwie optymalizerki. Pierwsza z nich posłużyła automatyzacji procesu produkcji i wprowadzeniu robotów na linii produkcyjnej.

Druga optymalizerka zakupiona przez firmę służy pobieraniu danych z z programu zarządzającego produkcją fabryki i wykonywaniu działań dotyczących różnych materiałów przeznaczonych do optymalizacji. Polega to na pobieraniu danych z programu zarządzającego produkcją listy cięć przyporządkowanej do każdej palety materiału wraz z niepowtarzalnymi dla każdego wyciętego elementu danymi. Zawarte są tam informacje handlowe i techniczne produkowanych drzwi.

Zautomatyzowany proces produkcji drzwi wymaga dobrej synchronizacji poszczególnych maszyn

Ponadto, optymalizerka została skalibrowana z automatyczną etykieciarką, co sprawia, że kod kreskowy jest czytelny dla maszyny. Ze względu na strukturę drewna sosnowego wcześniejsze wykorzystywanie drukarek atramentowych sprawiało, że kod był nieczytelny dla czytnika.

-Automatyzacja produkcji jest wymogiem w przypadku przedsiębiorstw działających na dużą skalę. W ERKADO produkujemy 80 tys. drzwi miesięcznie, które sprzedajemy w 35 krajach. To sprawia, że musimy wyeliminować ryzyko błędu, optymalizować i usprawnić produkcję najbardziej, jak to tylko możliwe. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne systemy i maszyny rodzimych oraz zagranicznych producentów, które zapewniają nam wysoką jakość oraz powtarzalność procesów produkcyjnych – stwierdził Marcin Kędzierski, dyrektor produkcji ERKADO cytowany w informacji prasowej firmy.