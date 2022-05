Polska firma znowu zarabia na platformie do handlu w sieci

Firma Shoper zanotowała 4,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2022 roku wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,75 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) w kwartale tego roku wyniósł 7,62 mln zł wobec 6,38 mln zł rok wcześniej, natomiast skorygowana EBITDA - odpowiednio: 8,09 mln zł wobec 7,15 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,33 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku wobec 15,81 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane GMV [tj. wartość zamówień, ang. gross merchandise value] sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 1,2 mld zł do 1,7 mld zł, notując dynamikę na poziomie 38 proc., natomiast GMV Omnichannel - wzrosło z 1,3 mld zł do 1,8 mld zł tj. o 39 proc. Wzrost jest wynikiem dalszego dynamicznego wzrostu wartości zamówień realizowanych przez merchantów na platformach Grupy Shoper” - wskazano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 4,92 mln zł wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Shoper to właściciel platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych oferuje m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.

