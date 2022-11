Polska flaga na tle Przemyśla na stronie głównej Google

Wyszukiwarka Google z okazji Narodowego Święta Niepodległości zmieniła logo na stronie głównej na biało-czerwoną flagę powiewającą na tle krajobrazu Przemyśla. To hołd dla miasta za to, co robimy dla naszych ukraińskich sąsiadów - podkreślił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Okolicznościowa zmiana loga wyszukiwarki na stronie głównej to Google doodle. "Dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości. Jak co roku przygotowaliśmy doodle z polską flagą" - pisze Google Polska na Twitterze.

"W tym roku powiewa ona na tle krajobrazu Przemyśla - jednego z miast, które stało się symbolem patriotyzmu i otwartości Polek i Polaków na pomoc innym" - podkreśla firma.

Przemyśl, położony niedaleko polsko-ukraińskiej granicy, po ataku Rosji na Ukrainę był bezpiecznym przystankiem dla przeszło miliona uchodźców wojennych. Kilkaset tysięcy zatrzymało się w nim przynajmniej na jedną noc. Od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego miejscowość otrzymała honorowy tytuł Miasta-Ratownika.

Zamianę loga wyszukiwarki odnotował prezydent Przemyśla. "Dzisiejszy niepodległościowy Google doodle z Przemyślem w tle! To hołd dla naszego miasta za wszystko, co robimy dla naszych sąsiadów walczących o swoją niepodległość" - napisał na Twitterze Wojciech Bakun.