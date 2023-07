Polska gigantem rynku przemysłowo-magazynowego. Inwestycje trwają, ale sytuacja nie pomaga

Logistyka nieco zwalnia tempo, ale nadal inwestuje w hale oraz wyposażenie - pomimo inflacji i turbulencji. Modele działania dostosowuje do dynamicznego rynku.

Polska pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie pod względem powierzchni przemysłowo-magazynowej.

W najbliższych miesiącach ten sektor nadal będzie rósł, ale wolniej, w sposób dostosowany do obecnej sytuacji rynkowej.

Nowoczesne technologie są dziś elementem niezbędnym, zarówno w produkcji, jak i magazynowaniu.

Ostatnie badanie barometru nastrojów najemców w branży logistycznej i łańcucha dostaw, czyli Confidence Index 2023 z końca czerwca, wykonane przez CBRE i Panattoni przy współpracy agencji badawczej Analytiqa, wykazało spadek optymizmu wśród operatorów logistycznych, przy równoczesnym znacznym wzroście optymizmu wśród producentów i sprzedawców detalicznych w odniesieniu do minionego roku.

"Pomimo trudnych perspektyw zamiary inwestowania w infrastrukturę, aktywa i technologie pozostają na wysokim poziomie, choć odzwierciedlają bardziej ostrożne podejście. Ilustruje to odporność sektora, który stara się wykorzystać przyszłe możliwości wzrostu" - podkreślają autorzy tego badania.

Dziś to bez wątpienia sektor potężny. W ocenie firmy CBRE całkowite zasoby powierzchni przemysłowej i logistycznej w pierwszym kwartale tego roku sięgnęły w Polsce niemal 30 mln m2, co stanowi wzrost o jedną piątą w relacji do roku ubiegłego.

Mniej jest za to nowych projektów, czyli powierzchni w budowie. Jak podkreślają eksperci - dziś buduje się nowe hale przemysłowe i magazynowe dla konkretnego klienta zgodnie z jego potrzebami, a jeszcze niedawno dominował model polegający na późniejszej komercjalizacji.

- Na rynku magazynowym w Polsce obserwujemy kilka kluczowych zmian. Liczba budów spekulacyjnych spadła z ponad połowy do około 40 proc., a nowe projekty są mniejsze pod względem powierzchni. Dzięki temu podaż dostosowuje się do popytu. Obecnie trudniej też pozyskać finansowanie na inwestycję, wymogi są wyższe, w związku z czym wystartowanie z nowym projektem stało się trudniejsze – uważa Przemysław Piętak, dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw firmy CBRE.

Polska wśród krajów z najbardziej dynamicznym wzrostem w branży przemysłowo-magazynowej

Jak dodaje, inwestorzy przed startem nowej realizacji biorą pod uwagę zdecydowanie więcej czynników niż jeszcze kilka lat temu i decydują się tylko na perspektywiczne projekty. Mimo to Polska pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie pod względem powierzchni przemysłowo-magazynowej. - W najbliższych miesiącach ten sektor nadal będzie rósł, ale wolniej, w sposób dostosowany do obecnej sytuacji rynkowej - tłumaczy Przemysław Piętak.

Zgodnie z badaniem Confidence Index 2023 56 proc. respondentów branży uważa, że dzisiejsze warunki biznesowe są trudniejsze niż rok temu. Co więcej, operatorzy logistyczni przewidują zmianę w prowadzeniu działalności w nadchodzącym roku. Dla 48 proc. badanych będzie zmiana negatywna.

A choć połowa przewiduje wzrost obrotów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to co trzeci uważa, że ich zyski mogą spaść. Aż 79 proc. respondentów stwierdziło, że wzrost kosztów pracy ma znaczący negatywny wpływ na wyniki ich firmy, wyprzedzając wyższe ceny paliw i energii.

Koszty rosną i wyhamowują gigantyczne zapotrzebowanie. Branża konsumuje wcześniejszy wzrost

Istotny jest też wzrost kosztów po stronie inwestycyjnej. Najmniejsze elektryczne wózki podnośnikowe mogą kosztować 10 tys. zł za sztukę, te duże to już wydatek sięgający 200 tys. zł, a widłowy premium - znacznie powyżej pół miliona złotych.

Wzrost cen dotknął też innych rodzajów sprzętu - od taśmy po półki i systemy składowania. Wyposażenie podlega inflacji, tak samo jak wszystkie inne ceny na rynku.

- Dynamika zmian nie jest duża, ale to, co teraz dzieje się na rynku, odczujemy w perspektywie dwu-, trzyletniej. W tej chwili z pewnością nie można powiedzieć, że branża zatrzymała się, mamy do czynienia z delikatnym wyhamowaniem zapotrzebowania, które było gigantyczne. Z tego ogromnego zapotrzebowania schodzimy na poziom dużego zapotrzebowania, a w tej chwili to, co wjeżdża na hale magazynowe czy produkcyjne, jeśli chodzi o wyposażenie, to z reguły sprzęt, który został zamówiony znacznie wcześniej, rok, dwa lub trzy lata temu, w zależności od skomplikowania inwestycji - mówi dr Jacek Karcz, ekspert w dziedzinie logistyki, transportu, spedycji i strategii sprzedaży Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Nowoczesne, efektywne technologie - to inwestycje, które zapewnią rozwój, zmniejszą koszty, zapewnią stabilność

Logistycznym inwestycjom towarzyszą jednak zupełnie nowe wyzwania.

- Od wielu lat stosujemy rozwiązania techniczne mające na celu zmniejszenie naszego śladu węglowego poprzez niższe zużycie energii, takie jak systematyczne wdrażanie oświetlenia LED nowej generacji i akumulatorów litowo-jonowych do wózków widłowych. Począwszy od ubiegłego roku, wzmocniliśmy nasze inwestycje w tym obszarze poprzez rozwiązania techniczne, takie jak fotowoltaika w magazynach lub zwielokrotnienie liczby elektrycznych ciężarówek wykorzystywanych do dostaw miejskich - tłumaczył w raporcie CBRE Yann Belgy, dyrektor zarządzając ID Logistics na Polskę.

Według ekspertów, aby zminimalizować wpływ inflacji, szeroko pojęta branża logistyczna i magazynowa inwestuje w technologię. To pozwala także sprostać jeszcze jednemu wyzwaniu, jakim jest brak rąk do pracy.

- Po pandemii przekonaliśmy się o tym, że warto wdrażać automatyzację procesów poprzez wykorzystanie robotyki. Wprowadzamy w pełni zautomatyzowane magazyny lub półautomatyczne, gdzie wspomagamy się działaniem robotów sterowanych przez człowieka, ale wykonujących za niego główną pracę. Natomiast wiadomo już, że trzeba uniezależniać się od czynnika ludzkiego - mówi dr Jacek Karcz.

Nowoczesne technologie są dziś elementem niezbędnym, zarówno w produkcji, jak i magazynowaniu.

- Ich zastosowanie nie tylko usprawnia codzienne funkcjonowanie nieruchomości, ale pozwala też zredukować koszty oraz skrócić czas realizacji dostaw i zamówień. Coraz częściej magazynową automatyzację wspierają też rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję - dodaje Przemysław Piętak.