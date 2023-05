Polska grupa informatyczna pokazała najlepsze wyniki w historii

Informatyczna grupa Atende zanotowała wzrost przychodów o 73 proc., do 73,3 mln w I kwartale 2023 roku. To zasługa m.in. wzrostu sprzedaży dla operatorów telefonii komórkowej. Równocześnie grupa zapowiada dalszy rozwój w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Grupa Atende odnotowała zysk netto w pierwszym kwartale na poziomie 3,09 mln zł, w porównaniu ze stratą na poziomie 3,26 mln zł rok temu.

Spółka stawia na rozwój m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Atende specjalizuje się w integracji systemów informatycznych.

Wzrost przychodów grupy Atende w pierwszych trzech miesiącach tego roku do 73,3 mln to zmiana aż o 73 proc., bo rok temu było to 41,8 mln zł. EBITDA, czyli zysk operacyjny potrąceniami i amortyzacją, wyniosła 7,29 mln zł, gdy w tym samym czasie w zeszłym roku była ujemna na poziomie 0,92 mln zł. Zysk netto w pierwszym kwartale to 3,09 mln zł, rok temu grupa odnotowała stratę na poziomie 3,26 mln zł.

- Widzimy efekty poprawy efektywności oraz pewnych zmian, jakich dokonaliśmy w organizacji z naciskiem na sprzedaż i technikę, bo bardzo mocno postawiliśmy na te dwa obszary. Widzimy pierwsze efekty, jednocześnie jesteśmy beneficjentami dobrej koniunktury wśród ważnych dla nas klientów – operatorów telefonii komórkowej i w energetyce – mówił dziś Marcin Petrykowski, prezes Atende.

Atende specjalizuje się w integracji systemów informatycznych, w szczególności w budowie zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej. Realizuje również usługi integracji technicznej, m.in. w zakresie budowy i wyposażenia profesjonalnych centrów danych.

Dobre wyniki Atende to m.in. efekt wdrożenia nowej strategii

Telekomunikacja, energetyka i sektor publiczny – to najważniejsze pozycje na liście przychodów w minionym kwartale. W tym czasie grupa Atende odnotowała kilka ważnych wydarzeń. Pozyskano drugiego operatora mobilnego na autorski system, który zapewni operatorowi konwergencję usług 4G i 5G i rozpoczęto prace wdrożeniowe w tym zakresie.

Jak twierdzi spółka, trwa też wdrażanie systemów CMR i billingowych dla grupy PGE, zawarto również nową umowę ze spółką Energa-Operator SA, intensywnie rozwija się też w grupie spółka OmniChip w zakresie projektowania układów scalonych.

Cyberbezpieczeństwo i autorskie rozwiązania w tym zakresie mają szansę na duży zwrot z inwestycji

Zarząd Atende stawia też na cyberbezpieczeństwo. Dlatego niedawno grupa zainwestowała w spółkę Crytomage z jej własnym rozwiązaniem Cyber Eye, służącym do wykrywania cybernetycznych zagrożeń i nietypowych zachowań w sieci, połączone z głęboką analizą ruchu sieciowego i poszczególnych urządzeń w sieci, a to wszystko z udziałem zaawansowanej sztucznej inteligencji. - To spółka, która w zeszłym roku osiągnęła 2,7 mln zł przychodu – podkreśla Marcin Petrykowski.

W rezultacie udało się pozyskać nowych klientów, w tym pierwszego z sektora ubezpieczeń oraz zrealizować system integrujący dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa.

Akcje spółki są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Według danych na koniec roku, największy pakiet akcji Atende posiada Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. (32,90 proc.), Nationale-Nederlanden OFE (16,79 proc.) oraz PKO OFE (9,38 proc.).