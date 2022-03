Polska grupa medialna szuka fuzji i przejęć, także za granicą

Wirtualna Polska Holding w 2021 roku zanotowała prawie 188 mln zł zysku netto. To wzrost o 130 proc. w porównaniu do 2020 roku. Spółka kontynuowała inwestycje w obszarze mediów i technologii, zwiększając poziom zatrudnienia. Grupa rozgląda się za celami akwizycyjnymi, zarówno w Polsce jak i za granicą.

- Nie mamy super oczekiwań wzrostu telewizji. Nie inwestowaliśmy w ten rynek z taką myślą, by go zawojować, więc wielkiego zaskoczenia nie ma - powiedziała w trakcie konferencji szefowa finansów grupy, Elżbieta Bujniewicz-Belka.Podała, że nakłady inwestycyjne grupy w skali tego roku mogą wynieść ok. 60 mln zł. Będą to głównie wydatki na aktywa i rozwiązania informatyczne. Dodatkowo WP przeznaczy ok. 10 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych, związanych z planowanym osiągnięciem neutralności klimatycznej.WPH zainwestowała we własne, odnawialne źródła energii w 2021 roku. Dzięki temu produkcja zielonej energii z farm fotowoltaicznych odpowiada za 44 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej przez Grupę.Jak poinformował prezes Jacek Świderski, WPH rozgląda się za celami akwizycyjnymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ramach holdingu na stałe działa siedmioosobowy zespół zajmujący się fuzjami i przejęciami.Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem strony głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne. W branży e-commerce działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Spółka notowana jest na GPW w Warszawie. Pierwsze notowanie giełdowe akcji miało miejsce 7 maja 2015 roku.Czytaj: Amerykanie sięgają po energię ze słońca. 51 GW w dwa lata