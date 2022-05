Polska jest światową potęgą AGD. Wyprzedziliśmy Niemcy

Polska utrzymała pozycję unijnego lidera w produkcji dużego sprzętu AGD i wyprzedziła Niemcy zajmując drugie miejsce na światowej liście największych eksporterów. Wyprzedzają nas jedynie Chiny. W 2021 roku nasza sprzedaż na zagraniczne rynki przekroczyła 5,3 mld euro, co stanowiło 1,85 proc. ogółu polskiego eksportu.

Polska utrzymała pozycję europejskiego lidera w produkcji sprzętu AGD.

W globalnym eksporcie wyprzedzają nas już tylko Chiny.

Prognozy na ten rok są determinowane przez wzrost cen surowców i pogorszenie prognoz wzrostu gospodarczego.

Polska w 2021 roku utrzymała pozycję lidera w produkcji tak zwanego dużego AGD wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w swoim "Tygodniku Gospodarczym". Wszystkie fabryki w naszym kraju wyprodukowały w 2021 roku 27,2 mln sztuk dużego AGD, co stanowiło 39 proc. produkcji tego sprzętu w Unii Europejskiej, przy czym pralki i suszarki do bielizny stanowiły aż 60 procent produkcji, zmywarki 58 proc., kuchnie, płyty i piekarniki 50 proc., a lodówki 28 proc.

Za granicę wyekspediowano 26 milionów sztuk sprzętu za około 5,3 mld euro co stanowiło o 1,85 proc. polskiego eksportu. W porównaniu do 2020 roku eksport wzrósł o 15 proc. W okresie minionej dekady wartość eksportu AGD zwiększyła się dwukrotnie, a od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej, czyli od 18 lat ten wzrost wzrósł 10 razy.

Największym rynkiem zbytu dla polskich wyrobów są Niemcy, dokąd trafiło 26,3 proc. eksportu o wartości 1,4 mld euro. Kolejnymi krajami na liście są Francja, Wielka Brytania i Włochy. Na te cztery kraje przypada połowa polskiego eksportu.

W 2021 roku wyprzedziliśmy Niemcy i awansowaliśmy na drugie miejsce w globalnym eksporcie dużego AGD. Przed nami są tylko Chiny.

W ocenie analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego można spodziewać się, że powoli wyczerpuje się popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Ta konsumpcja została wywołana w dużej mierze pandemią i obecnie jej trwałość nie jest już tak oczywista. Gwałtownie rosną w tym roku koszty produkcji z powodu wzrostu cen stali na rynkach światowych, problemów z ciągłością dostaw części i podzespołów. Pogarszają się prognozy wzrostu gospodarczego, wojna na Ukrainie w naturalny sposób zwiększyła napięcia na rynkach i pogorszyła ogólny klimat ekonomiczny w większości krajów świata.

