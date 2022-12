Polska kupi od Francji satelity dla wojska

Ministrowie obrony Polski Mariusz Błaszczak i Francji Sebastian Lecornu zatwierdzili we wtorek, 27 grudnia, w Warszawie umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

We wtorek, 27 grudnia 2022 r. w Warszawie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z Sebastienem Lecornu, ministrem obrony Francji.

Po spotkaniu zatwierdzono umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

Satelity zwiększą zdolności Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne, działające w ramach francusko-polskiej konstelacji.

Zapoznanie obrazowe z dokładnością do 30 centymetrów

Dzięki nim możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.

- Mieliśmy okazję przed chwilą, żeby zatwierdzić wspólnie umowę między francuską, europejską firmą Airbus oraz polską Agencją Uzbrojenia ws. wyposażenia Wojska Polskiego w dwa satelity rozpoznawcze - powiedział Mariusz Błaszczak podczas wspólnej konferencji z francuskim ministrem obrony Sebastienem Lecornu.

Szef MON wskazał także na zalety umowy.

Wojsko Polskie uzyska nowe możliwości. Poprawi się bezpieczeństwo

- To niezwykle ważna zdolność, to niezwykle ważna możliwość do tego, żeby uzupełnić to wszystko, co związane jest z odstraszaniem. Ale to wszystko, co związane jest także z możliwością wczesnego ostrzegania - zarówno w wymiarze wojskowym, jak i w wymiarze cywilnym - powiedział wicepremier.

- Bardzo się cieszę z tego, że na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie uzyska takie zdolności - podkreślił minister obrony.

- One są ważne nie tylko ze względów wojskowych, ale także ze względów bezpieczeństwa dotyczących np. wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi - to jest niezwykle ważna zdolność dla straży pożarnej, stąd też bardzo się cieszę, że te zdolności znacząco się poszerzą - dodał Błaszczak.

Nie tylko satelity. Rozmowy o szerszej współpracy i o Ukrainie

- Podpisanie przez nas tej umowy dotyczącej satelitów w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności polskich sił zbrojnych w zakresie rozpoznania sytuacji w terenie - powiedział Sebastian Lecornu.

Zwrócił uwagę, że obecna sytuacja pokazuje nam, jak ważne jest, by każdy z krajów był autonomiczny i niezależny w swojej ocenie sytuacji, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony.

- Przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej zmilitaryzowana i ma coraz większy wpływ na działania zbrojne i na to, w jaki sposób rozpoznawana jest sytuacja na polu bitwy, dlatego też zapewniam, że dostarczymy usługę i sprzęt doskonałej jakości - zapewnił francuski minister.

Poinformował, że podczas spotkanie z Błaszczakiem rozmawiali m.in. o sytuacji na wschodniej flance NATO.

- Omówiliśmy kwestie naszego zaangażowania, jako państwo ramowe, w Rumunii, ale też w ramach innych misji, m.in o uruchomieniu naszych śmigłowców Rafale w Polsce - dodał.

Podkreślił, że wzmocnienie współpracy, interoperacyjność, wspólne szkolenia będzie częścią bardzo ważnych strategicznych działań na rok 2023.

- Omówiliśmy również kwestię naszej przyszłej wspólnej pomocy Ukrainie - zaznaczył Lecornu.

Gratulował również Polsce zaangażowania w pomoc Ukrainie, nie tylko na poziomie wojskowym, ale także humanitarnym.

- Należy Polsce podziękować za przyjęcie tak dużej liczby uchodźców - podkreślił francuski minister.

Poinformował też, że w środę udaje się do Kijowa na spotkanie z tamtejszym ministrem obrony.=

- Będziemy mówić o tym, w jaki sposób w najbliższych miesiącach wspomożemy Ukrainę - zapowiedział.

Przyznał, że Polska stanowi centrum logistyczne dla pomocy militarnej, która jest udzielana Ukrainie.

- Omówiliśmy również kwestię oferty szkolenia, nad którą będziemy wspólnie pracowali i będzie stanowić okazję do wzmocnienie naszych relacji - dodał francuski minister.