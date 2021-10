Polska liderem rynku e-sportu. Na zarobek trzeba jednak jeszcze poszczekać

E-sport w Polsce cieszy się rosnącą popularnością już od kilku lat, a pandemia znacznie przyspieszyła ten trend. Jak wynika z raportu „Let’s Play! - The European e-sports market”, ponad połowa badanych Europejczyków po raz pierwszy oglądała rozgrywki e-sportowe po wprowadzeniu obostrzeń covidowych. W Polsce wskaźnik ten wynosi 46 proc. i jesteśmy największymi fanami tego rodzaju rozrywki spośród wszystkich badanych krajów. Poprawa oglądalności nie wpłynęła jednak na osiągnięcie przez sektor nadwyżki finansowej.

Biznes na e-sporcie

Wielu Europejczyków po raz pierwszy zetknęło się z e-sportem w 2020 lub 2021 roku, a 51 proc. konsumentów przyznaje, że pierwszy raz oglądało rozgrywki po tym, jak w ich krajach wprowadzono obostrzenia związane z COVID-19. W Polsce odsetek ten wynosi 46 proc.W przypadku osób, które dotkliwie ucierpiały w wyniku pandemii, wskaźnik penetracji zwiększył się ponad dwukrotnie (x2,4). Co ciekawe, pomimo wciąż stosunkowo niskiego udziału kobiet wśród całkowitej liczby widzów e-sportu (38 proc.), również i w przypadku pań zanotowano ponad dwukrotny (x2,36) wzrost tego wskaźnika.Daje to nadzieję na nowe możliwości w zakresie zwiększenia oglądalności w kanale cyfrowym. Niemniej, pomimo sukcesywnego rozwoju w ostatnich latach, branża musi zaakceptować wyhamowanie wzrostu przychodów, co może wydawać się zaskakujące w obliczu rosnącego zainteresowania e-sportem – diagnozuje Deloitte.- Znacząca poprawa oglądalności nie wpłynęła na osiągnięcie przez sektor nadwyżki finansowej. Powodem była ogromna liczba wysokiej jakości darmowych treści, co utrudniało zwiększenie przychodów. Co więcej, wysokie straty poniesione w wyniku odwołanych wydarzeń oraz zmiany priorytetów budżetowych sponsorów nadwyrężyły finanse firm z tego sektora – wyjaśnia Rafał Wojciechowski, senior manager TMT Operations Transformation w Deloitte Advisory.Wzrost przychodów w niektórych obszarach może zrównoważyć spadki w innych. Ponadto, mając na uwadze ogromne zakłócenia w prowadzeniu działalności, jakich wiele firm doświadczyło w trakcie pandemii COVID-19, zrealizowanie założeń budżetowych w ramach pośredniego scenariusza przy jednoczesnym przyciągnięciu dużej rzeszy nowych odbiorców w ciągu półtora roku można z pewnością uznać za sukces – ocenia raport.- E-sport to młody, dynamiczny sektor ukierunkowany na konsumenta, co zapewnia dobre widoki na przyszłość. Jeżeli firmy z tej branży skupią się na szerszej perspektywie i odłożą na bok swoje krótkoterminowe cele na rzecz długofalowego rozwoju, przed e-sportem stoi duża szansa na osiągnięcie ogromnego sukcesu – prognozuje Sławomir Lubak.Czytaj: Na Internet Rzeczy nie brakuje pieniędzy Według danych Newzoo, globalna wartość rynku e-sportu w przedpandemicznym roku 2019 po raz pierwszy przekroczyła 1 mld dol., z czego ok. 30 proc. przypadło na Europę. Szacuje się, że do 2022 roku rynek ten może osiągnąć wartość od ok. 1,8 mld do 3,2 mld dol., w zależności od tego, ile w branżę zainwestują takie firmy, jak inwestujące już w e-sport Amazon czy Google.W ubiegłym roku globalna publiczność e-sportowa była szacowana na 495 mln osób, wobec 454 mln rok wcześniej. Grono fanów poszczególnych rozgrywek niejednokrotnie było większe niż w przypadku piłki nożnej czy siatkówki.Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w raporcie „The game industry of Polandw”, na podstawie wszystkich dostępnych danych wartość polskiego e-sportu w 2020 roku można oszacować na około 11,5 mln dol. Liczba fanów wirtualnych rozgrywek sięga w naszym kraju ok. 3 mln. Same finały ESL Mistrzostw Polski w Counter Strike: Global Offensive w 2019 roku zanotowały prawie 3,5 mln wyświetleń.Do rekordowych rozmiarów rozrosły się finały Intel Extreme Masters Katowice, które w 2019 roku na żywo oglądało w Spodku ponad 174 tys. osób z 60 krajów, a transmisje z wydarzenia dotarły do 230 mln unikalnych odbiorców. Z powodu pandemii odwołana lub przełożona została jednak zdecydowana większość rozgrywek e-sportowych w formie stacjonarnej, czego efektem było m.in. wstrzymanie sponsoringu firm partnerskich.Raport CDV „E-sport 2020. Biznes – rynek pracy – edukacja” wskazuje, że e-sport na świecie stał się źródłem dochodów dla wielu firm. Branża stwarza możliwości dla product placementu, dlatego znane marki sponsorują turnieje i profesjonalnych zawodników. Jak wynika z danych Newzoo, w 2019 roku udział sponsoringu w łącznych przychodach z e-sportu wyniósł 456,7 mln dol.Branża znajduje się też w kręgu zainteresowań funduszy private equity, które traktują ją jako interesujący segment sektora entertainment. W powszechnej opinii inwestycje w e-sport są jednymi z najbardziej opłacalnych - dość szybko się zwracają i nie wymagają przy tym dużych nakładów.Jednym z filarów przychodowych branży e-sportowej w Polsce były eventy. Oglądalność największych wydarzeń przekraczała widownię konwencjonalnej telewizji i dostrzeżono ten potencjał. Wystartował kanał Polsat Games, poświęcony m.in. rozgrywkom w League of Legends, a TVP Sport podpisała umowę z międzynarodową ligą Electronic Sports League na transmisję gier ESL.Z branżą e-sportu współpracują nie tylko sponsorzy, producenci sprzętu, deweloperzy gier, ale także tradycyjne kluby i ligi sportowe. W Polsce przykładem takiej współpracy jest rozgrywany na wirtualnej murawie turniej Ekstraklasa Games, organizowany przez piłkarską Ekstraklasę wspólnie z EA Sports - wydawcą piłkarskiej gry wideo FIFA.- Kluczowe dla polskiego e-sportu będzie pozyskanie odpowiednich partnerów technologicznych, którzy pomogą wejść firmom na wyższy poziom, co bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe i utrzymanie wysokiego zaangażowania – mówi Bartosz Fiszer, project manager i ekspert w zakresie transformacji marketingowej w Deloitte Digital.Monetyzacja e-sportu i dywersyfikacja przychodów są jednym z nierozwiązanych wyzwań dla tej branży - stwierdza raport Deloitte. Przekształcenie użytkowników końcowych w płacących klientów i zwiększenie roli różnych źródeł przychodów to krytyczne obszary do poprawy. Obecnie około 50 proc. przychodów to sponsoring i reklama, natomiast bezpośrednie wpływy od klientów końcowych pochodzą głównie ze sprzedaży gadżetów i biletów na imprezy.- Głównym wyzwaniem dla utrzymania dynamiki wzrostu w przyszłości jest dopracowanie przez branżę docelowego modelu biznesowego, pozwalającego właściwie monetyzować jej potencjał. Duże możliwości tkwią w optymalizacji zasad współpracy z przemysłem produkcji gier, które są platformą do budowania dyscyplin e-sportowych. Relatywnie krótki cykl ich życia, wynikający z szybkiego technicznego starzenia się gier, pozycjonuje e-sport jako jeden z najbardziej efektywnych kanałów promocyjnych dla nowych gier. Aż 66 proc. odbiorców e-sportu w Polsce jest również bardzo aktywnymi graczami, otwartymi na otrzymywanie i konsumpcję reklam – podsumowuje Rafał Wojciechowski, senior manager w Deloitte Advisory.