Polska ma nowe produkty przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęły w połowie czerwca XXIII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości. Za najlepsze uznano nowatorskie projekty: Urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc. Nagród i wyróżnień było jednak więcej. W przypadku niektórych z nich sprawdziliśmy, jak dokładnie powstały, co przesądza o ich innowacyjności i może być kluczowe dla budowy pozycji rynkowej.

Kapsuła dla zmysłów

Konkurs dla biznesu i nauki

- Usługa InnerWeb dostarcza aplikację mobilną stworzoną dla przemysłu i jest najnowocześniejszym na świecie systemem IT, opartym całkowicie o geolokalizację. W geolokalizacji chodzi o monitorowanie pracy pracowników i firm zewnętrznych na terenie wnętrza zakładu oraz obszarów przyległych w oparciu o technologię bluetooth - tłumaczy Marcin Worecki, prezes InnerWeb.- Tym co nas wyróżnia jest możliwość raportowania i zaspokajania potrzeb pracowników na hali produkcyjnej z urządzenia mobilnego w kilka sekund. Otwieranie e-pozwoleń na pracę w mniej niż minutę, a nie jak dotąd, w mniej niż 30 minut. InnerWeb otwiera erę szybkiego dostępu do informacji, zawstydzając obecne globalne systemy informatyczne swoim czasem reakcji. Czas jaki poświęcają pracownicy w procesie raportowania czy zgłoszeń awarii jest w InnerWeb pomijalny. Nowoczesność nie tylko przynosi postęp ale również znaczne korzyści finansowe. Dziś można stać się smart factory w zaledwie 3 tygodnie - zapewnia.Innowacyjnym aspektem rozwiązania jest system ochrony PRZED-pożarowej. To system działający jeszcze przed powstaniem pożaru i nie odnosi się do ochrony przeciwpożarowej, która ma zadanie zwalczać ogień i alarmować o jego istnieniu. Firma złożyła już wniosek patentowy do Europejskiego Urzędu Patentowego na system i metodę ochrony miejsca pracy z użyciem elektronicznych pozwoleń. Z początkiem 2021 roku powstał też elektroniczny moduł oceny ryzyka miejsca prowadzonych prac metodą „Risc Score” dla elektronicznych pozwoleń na prace, w tym prace szczególnie niebezpiecznych, opracowany przy współudziale firmy Alstom Konstal z Chorzowa.- Pomysł na InnerWeb powstał w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania pozwoleń na pracę dla firm zewnętrznych w zakładach przemysłowych. Nad komercjalizacją projektu pracujemy aktywnie od 2018 roku. Spółka docelowa InnerWeb powstała w 2020 roku - opowiada Marcin Worecki.Obecnie firma realizuje pierwsze wdrożenia produkcyjne swojego systemu. - Nasz początkowy budżet 25 tyś. zł na ten projekt obecnie wynosi 100-krotnie więcej (w ciągu 30 miesięcy). Przeprowadziliśmy dziesiątki prezentacji w zakładach branży automotive, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, energetycznej, kolejowej i wiemy, że posiadamy uniwersalne rozwiązane odpowiadające na bieżące potrzeby zakładów w Polsce, Europie i na świecie - mówi prezes InnerWeb.- Poszukujemy Partnerów aby skalować InnerWeb i docierać do globalnych stref przemysłowych. Do końca 2023 roku planujemy ogłosić ofertę publiczną - zapowiada Marcin Worecki.Jedno z wyróżnień w kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” zdobył Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, który zaprezentował Kapsułę Badań i Zmysłów, czyli zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy.- Główną cechą, która wyróżnia Kapsułę Badań Zmysłów od innych podobnych urządzeń jest to, że pozwala ona na przeprowadzenie badań przesiewowych narządów zmysłów oraz narządu mowy samodzielnie, w jednym miejscu, co powoduje skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u kilku specjalistów, a także obniżenie kosztów ogólnych diagnostyki i rehabilitacji schorzeń narządów zmysłów, a zwłaszcza powszechnych badań przesiewowych. Urządzenie posiada duży potencjał w dobie trwającej obecnie pandemii COVID-19, ponieważ pozwala na przeprowadzenie badań przesiewowych zmysłu smaku i węchu, co jest niezwykle istotnym elementem, zarówno w profilaktyce jak i diagnostyce SARS-CoV-2 - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński z IFPS, pomysłodawca i kierownik projektu.Urządzenie umożliwia także wykrycie pierwszych symptomów chorób rozwijających się na podłożu neurodegeneracyjnym, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Dodatkowo testy zastosowane w Kapsule są uniwersalne, gdyż umożliwiają wykonanie badań osobom w różnym wieku, począwszy od dzieci w wieku 7 lat aż po seniorów. Cechą, która wyróżnia Kapsułę na tle innych produktów jest również mobilność, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie badań w każdym wybranym miejscu. Tym samym wzrasta dostępność do badań przesiewowych zmysłów.- Wersje mobilne kapsuły wyprodukowaliśmy dla potrzeb realizacji bezpośrednich badań narządów zmysłów podczas różnych wydarzeń okolicznościowych, jak i zaplanowanej akcji edukacyjnej, związanej z objazdem wielu miejscowości i realizacją programu „Nauka dla Społeczeństwa”. To co również jest ważne z praktycznego punku to możliwość dalszej produkcji w wersjach modułowych, wykorzystujących badanie głosu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jaki i rehabilitację zaburzeń zmysłów równowagi, smaku i węchu – dodaje prof. Skarżyński.Kapsuła powstała w wyniku realizacji projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim INNOSENSE”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Produkt opracowało i wykonało wielospecjalistyczne konsorcjum – jego liderem był Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.- Formalnie projekt był realizowany 42 miesiące. Pomysł powstał znacznie wcześniej jako rozwinięcie platformy, na podstawie której były przeprowadzane badania przesiewowe słuchu i wzroku na szeroką skalę w całej Polsce i wielu krajach świata: Azji, Afryki, Ameryki Pd i Europy. Kapsuła to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie związane z potrzebą rozszerzenia profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, będących epidemią XXI wieku, a także brakiem podobnego systemu urządzeń medycznych, pozwalającego na wykonanie badań najważniejszych narządów zmysłów oraz mowy, w jednym miejscu i krótkim czasie - opowiada prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński.Kapsuła Badań Zmysłów została zaprezentowana na wielu targach i konferencjach. Była lub jest wykorzystywana do badań we współpracy Instytutu z ośrodkami w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie. W trakcie różnych wydarzeń odwiedzający mieli możliwość wykonania przesiewowych badań zmysłów: słuchu, wzroku, równowagi, smaku i węchu. Oprócz tegorocznego wyróżnienia w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”, Kapsuła zdobyła także złoty medal oraz główną nagrodę w kategorii Best International Design Award na targach Japan Design, Idea & Invention Expo, które odbyły się w 2018 roku w Tokio.Produkt został już wdrożony we własnej działalności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego konsorcjanta - firmy Centrum Słuchu i Mowy. Po zakończeniu procesu certyfikacji Kapsuły, zaprojektowano i wykonano jej wersję mobilną.W konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez PARP i NCBR, mogą uczestniczyć uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Organizacje te mogą zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach składających się z instytucji i firmy. Do edycji z 2021 roku zgłoszono rekordową liczbę 219 projektów. Ich autorzy walczyli o nagrody główne w wysokości 100 tys. zł każda oraz o nagrody za wyróżnienia opiewające na 25 tys. zł każda. Ponadto zwycięzcy otrzymali prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”, „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”.Ponadto rozdano także nagrody specjalne: „Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę” (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz „Produkt w obszarze ekoinnowacji”.W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono.Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , "Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych" Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita” a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.Więcej informacji o konkursie oraz laureatach na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci Relacja z Gali ogłoszenia laureatów XXIII edycji konkursu: https://www.youtube.com/watch?v=D4PUPDVBax8



Już w czwartek 29 lipca opublikujemy drugą część materiału przybliżającego projekty laureatów XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez PARP i NCBR.