Polska ma nowe produkty przyszłości. Także w energetyce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęły w połowie czerwca XXIII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości. Za najlepsze uznano nowatorskie projekty: Urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc. Nagród i wyróżnień było jednak więcej. W przypadku niektórych z nich sprawdziliśmy, jak dokładnie powstały, co przesądza o ich innowacyjności i może być kluczowe dla budowy pozycji rynkowej. Prezentujemy drugą część materiału o laureatach Polskiego Produktu Przyszłości.

Ekspansja na zagranicę

Konkurs dla biznesu i nauki

- Nasz system powstawał i ewoluował na przestrzeni lat. Teraz posiada unikatową technologię w skali świata, która właśnie uzyskała patent m.in. w Stanach Zjednoczonych. Dzięki zastosowaniu stereoskopii łączymy możliwości systemów radarowych związanych z oszacowaniem odległości i wielkości wykrytego ptaka z dostępnością i możliwościami kamer wizyjnych. Potrafimy wykryć i śledzić dużego, rzadkiego ptaka z odległości nawet 600 metrów! Dzięki zastosowaniu kaskadowego systemu informowania ptaków o przeszkodzie potrafimy również skutecznie i w porę zapobiec katastrofie - tłumaczy Dawid Gradolewski członek zarządu i dyrektor ds. technologii (CTO) Bioseco.- Te aspekty stanowią naszą główną przewagę konkurencyjną, niemniej jednak jest jeszcze jeden kluczowy aspekt, który bierze pod uwagę przede wszystkim operator turbiny wiatrowej. Każde jej niepotrzebne zatrzymanie powoduje straty produkcji oraz zwiększa zużycie komponentów. Powoduje również utratę zaufania do technologii. Ptak z odległości kilkuset metrów zarejestrowany przez kamerę, nie różni się niczym od owada z odległości kilku metrów, co powoduje, że rozwiązania jednokamerowe charakteryzują się dużą liczbą fałszywych detekcji. Nasze rozwiązanie na podstawie analizy BigData oraz stereoskopii pozwala zredukować do minimum fałszywe, niepotrzebne zatrzymania turbiny wiatrowej spowodowane m.in. insektami, ale również chmurami, dronami czy innymi obiektami - dodaje.Bioseco wyróżnia się przy tym na tle rynkowych rywali. Wśród rozwiązań konkurencyjnych znajdują się m.in. rozwiązania firm hiszpańskich, francuskich, niemieckich i amerykańskich. Te pierwsze to zaawansowane rozwiązania bazujące jednak na pojedynczej kamerze, przez co nie mają możliwości analizy ryzyka kolizji w czasie rzeczywistym. Tylko rozwiązanie firmy spoza starego kontynentu posiada stereowizję. Niemniej jednak ten zaawansowany technologicznie system wymaga dodatkowej infrastruktury wraz ze specjalną wieżą budowaną obok turbiny wiatrowej, przez co jest wielokrotnie droższy od rozwiązania polskiej firmy.- Sam pomysł urządzenia zaczął się, jak to w życiu bywa, od splotu przypadków. Nasz kolega stawiający farmy wiatrowe powiedział nam o problemie kolizji ptaków z łopatami turbin. Zaczęliśmy drążyć i rozwijać temat. Wciągnęliśmy do współpracy świetnych ornitologów a potem partnerów finansowych z Gliwic, którzy zaufali nam i uwierzyli w projekt zawarty na kilkunastu stronach biznesplanu. Ruszyliśmy z tworzeniem urządzenia - opowiada Krzysztof Paszek, założyciel i członek rady nadzorczej Bioseco. Zwraca przy tym uwagę na jeszcze jeden aspekt.- Firmy zazwyczaj są skoncentrowane na tym co oferują czy produkują. Jeśli pomyślą o przyrodzie, to w taki sposób, aby ich działalność nie oddziaływała zbyt negatywnie. My natomiast chcieliśmy pójść znacznie dalej: nasza działalność miała być stricte skierowana na ochronę przyrody. To miał być od początku nasz core business. Zaangażowanie nowych technologii do ratowania zwierząt - podkreśla.Firma mimo wielu trudności konsekwentnie rozwijała swój produkt, dochodząc w końcu do wyróżnienia w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.System Bioseco BPS (z języka angielskiego – Bird Protection System) trafił na rynek po kilku latach intensywnych prac badawczo-rozwojowych. Jest on oparty o wiedzę i doświadczenie z prototypowych instalacji, które były testowane w Polsce i za granicą od 2015 roku. W 2020 roku produkt ten uzyskał unijny symbol bezpieczeństwa CE, a także został wprowadzony na rynek hiszpański, niemiecki i francuski.- W tym roku uruchomiliśmy kolejne systemy w Polsce i w Hiszpanii w tym także na Teneryfie, gdzie chronimy sokoła berberyjskiego - opowiada Adam Jaworski, prezes Bioseco. - Wśród naszych klientów są zazwyczaj duże koncerny energetyczne, które mają znaczne portfolio farm wiatrowych, ale współpracujemy też z mniejszymi podmiotami, jeśli ich projekty wymagają aktywnej ochrony ptaków.Firma w perspektywie dwóch lat planuje wejść na rynek amerykański, a obecnie realizuje badania tego rynku w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.Prezes Bioseco zastrzega przy tym, że system podlega ciągłym zmianom i ulepszeniom nad którymi pracuje zespół inżynierów. - W tym roku rozpoczynamy testy prototypu kolejnej wersji, którą nazwaliśmy Long-Range (długi zasięg) i ma być docelowym rozwiązaniem na bardzo wymagający rynek niemiecki. Testy będą prowadzone w Niemczech przy udziale właściciela farmy, jak i specjalistycznej firmy ornitologicznej oraz globalnego dostawcy turbin - wyjaśnia.Równolegle firma prowadzi prace nad stworzeniem systemu minimalizacji zagrożeń związanych z kolizjami ptaków i innych zwierząt z samolotami w obrębie portów lotniczych. W trzecim kwartale 2021 roku planuje zainstalować prototyp takiego systemu na lotnisku w Gdańsku.Rozwój Bioseco nie byłby możliwy, gdyby nie duża aktywność po stronie zabezpieczania funduszy na rozwój firmy. - Do tej pory finansowaliśmy się z dwóch poprzednich rund finansowania, przychodów ze sprzedaży, a także z dofinansowania pozyskanego z programów unijnych wdrażanych przez NCBR, PAIH i PARP. W związku z tym poszukujemy obecnie kolejnej rundy finansowania, które zapewni nam środki na tzw. skalowanie i rozwój. Rozważamy wejście na New Connect w perspektywie kilkunastu miesięcy, które będzie miało na celu pozyskanie środków na wejście na rynek amerykański i azjatycki - mówi Adam Jaworski.- Uważamy, że idealnie się wpisujemy w przybierającym na sile kierunku zrównoważonego rozwoju, a nasze rozwiązania chroniące dziką przyrodę znakomicie wspierają starania ludzi w kierunku zachowania różnorodności biologicznej dla kolejnych pokoleń. Robimy to z pomocą wypracowanej w Polsce unikalnej technologii przetwarzania obrazu. Mamy też nadzieję, że z czasem przyjdzie możliwość zastosowania naszych algorytmów w innych obszarach i produktach - podkreśla prezes Bioseco. - Nasze ambicje rosną, dalszy rozwój technologii, rozszerzenie działania na inne rynki, rozbudowa mocy produkcyjnych i zespołu wymaga znacznych środków - podsumowuje.W konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez PARP i NCBR, mogą uczestniczyć uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Organizacje te mogą zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach składających się z instytucji i firmy. Do edycji z 2021 roku zgłoszono rekordową liczbę 219 projektów. Ich autorzy walczyli o nagrody główne w wysokości 100 tys. zł każda oraz o nagrody za wyróżnienia opiewające na 25 tys. zł każda. Ponadto zwycięzcy otrzymali prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”, „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”.Ponadto rozdano także nagrody specjalne: „Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę” (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz „Produkt w obszarze ekoinnowacji”.W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono.Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , "Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych" Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita” a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.Więcej informacji o konkursie oraz laureatach na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci Relacja z Gali ogłoszenia laureatów XXIII edycji konkursu: https://www.youtube.com/watch?v=D4PUPDVBax8