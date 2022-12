Polska ma papiery, by zaistnieć w przemyśle kosmicznym

Polskie firmy z branży kosmicznej mają wiele do zaoferowania globalnym graczom. Krajowe ośrodki badawcze i prywatne firmy już wnoszą swój wkład w rozwijanie technologii kosmicznych.

Sławosz Uznański ma szansę zostać kolejnym Polakiem w kosmosie.

To wydarzenie przyciągnie uwagę publiczną, ale kosmos to przede wszystkim kosztowny i niezwykle perspektywiczny biznes.

Polski budżet na cele związane z przemysłem kosmicznym jest nadal skromny i stanowi jedynie 1,2 proc. finansowania Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Polska ma już swoje specjalizacje i sporo doświadczenia – nasze szanse widać m.in. w technologiach rakietowych oraz systemach mikrosatelitów.

Rok 2022 był symboliczny dla branży kosmicznej w związku ze śmiercią pierwszego i jak dotąd jedynego Polaka, który odbył lot w kosmos. Jednocześnie w listopadzie 2022 roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA - The European Space Agency) wybrała 17 kandydatów na kosmonautów; w tej grupie znalazł się również polski naukowiec - dr Sławosz Uznański, który dołączył do 11-osobowej grupy rezerwowej. Sześciu podstawowych uczestników podpisało kontrakty z ESA i mają zagwarantowany lot na międzynarodową stację kosmiczną (ISS).

Polska ma szanse jako dostawca technologii dla większych projektów. Są kompetencje i specjalizacja

Wysłanie polskiego kosmonauty w przestrzeń kosmiczną jest przede wszystkim wydarzeniem medialnym, które przyciąga uwagę opinii publicznej. Jednakże, Polska konkuruje z innymi państwami w sferze rozwoju przemysłu kosmicznego głównie na poziomie technologicznym. Polska jest za małym graczem, żeby samodzielnie rozwijać swoje technologie kosmiczne, lecz na poziomie rozwoju wyposażenia na rzecz większych projektów kosmicznych Polska posiada odpowiednie kadry oraz „know how”.

- Aby być istotnym graczem w rozwoju sektora kosmicznego, trzeba dysponować ogromnymi budżetami i mieć odpowiednich klientów, którzy chcą korzystać z technologii kosmicznych. Polska oczywiście ani nie dysponuje dużym budżetem, ani też nie ma odpowiedniej ilości krajowych klientów instytucjonalnych, którzy napędzaliby rozwój rodzimej branży kosmicznej. Stąd też polskie firmy czy ośrodki badawcze szukają swojej szansy w specjalizacji i współpracy międzynarodowej. Są w Polsce firmy, które są liderami w Europie. Przykładowo, jeżeli chodzi o przetwarzanie czy udostępnianie danych satelitarnych, mamy firmy, które specjalizują się budowie specjalistycznych instrumentów czy elektroniki. Jest to jednak trochę za mały potencjał, aby nasz kraj stał się istotnym graczem w branży kosmicznej. Warto podkreślić, że w Polsce nie brakuje kompetencji lub innowacyjnej myśli. Problemem nadal pozostaje wielkość inwestycji i poziom wykorzystania technologii kosmicznych przez administrację - stwierdził Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Polskie firmy rozwijają technologie umożliwiające eksplorację kosmosu

- Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku. Przez ostanie 10 lat możemy obserwować dynamiczny rozwój sektora kosmicznego na świecie, w Europie, a także w Polsce. Pomimo pandemii COVID-19 i kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, sektor kosmiczny rok do roku zwiększa swoje obroty, a budżety wiodących agencji kosmicznych zwiększają się. Także Unia Europejska stale zwiększa nakłady na rozwój technologii kosmicznych w Europie. Zatem na razie nic nie wskazuje na to, że sektor kosmiczny miałby doświadczyć długotrwałej stagnacji. W Polsce dynamicznie rozwija się kilka obszarów sektora kosmicznego związanych z oprogramowaniem, przetwarzaniem danych, obserwacją Ziemi, elektroniką, mechanizmami czy też bezpieczeństwem kosmicznym. W tych obszarach polskie podmioty posiadają już znaczne kompetencje, które wpisują się w globalne trendy rozwoju branży kosmicznej - skomentował dla WNP.PL Paweł Wojtkiewicz.

Jak podaje Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) w ciągu ostatniej dekady - w ramach kontraktów polskich firm z branży kosmicznej z europejskimi partnerami - udało się zdobyć finansowanie w wysokości 140 mln euro. Polscy naukowcy z branży kosmicznej uzyskali wtedy dostęp do projektów europejskich, takich jak te realizowane w ramach misji m.in. Cassini-Huygens, Rossetta, Bepicolombo, Solar Orbiter.

Przemysł kosmiczny w Polsce działa w ramach krajowego programu kosmicznego, którego główne założenia powstały w 2017 roku. W ramach swoich działań POLSA realizuje 4 priorytety. Priorytet I – budowa zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych; priorytet II – budowa systemu satelitarnej obserwacji Ziemi; priorytet III – budowa narodowego systemu informacji satelitarnej; priorytet IV – rozbudowa narodowego systemu bezpieczeństwa kosmicznego.

Polski budżet na realizację celów związanych z przemysłem kosmicznym jest nadal skromny

"Polska wpłaca do ESA składkę o wartości około 40 milionów euro rocznie (co przekracza stawkę podstawową obliczoną dla Polski). W ramach tych nakładów bierzemy udział w programach dotyczących m.in. obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej, telekomunikacji i aplikacji, eksploracji kosmosu, systemu informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej czy programu budowy instrumentów naukowych. Dla polskich firm i ośrodków badawczych wejście do ESA otworzyło drogę do intensywnego rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych, poprzez możliwość pełnoprawnego uczestnictwa w różnych programach ESA" - podaje POLSA.

W ramach nowej perspektywy budżetowej ESA będzie dysponować w latach 2023-2025 17 mld euro. Obliczona dla Polski składka podstawowa wynosi obecnie 27 mln euro. Na najbliższe 3 lata Polska zadeklarowała ponadto łącznie 51 mln euro na programy w następujących obszarach: obserwacja Ziemi, transport kosmiczny, eksploracja załogowa i robotyczna, nawigacja, bezpieczeństwo kosmiczne, komercjalizacja, polityka przemysłowa, telekomunikacja i zastosowania zintegrowane, technologia, instrumenty badawcze (program Prodex). Udział Polski w budżecie ESA to zaledwie 1,2 proc. całego finansowania agencji, jak podała POLSA w komunikacie na swojej stronie.