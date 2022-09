Polska może zyskać 78 mld euro na rozwoju gospodarki cyfrowej

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej dynamicznie rozwijają swoje gospodarki cyfrowe, jednakże nadal pozostają w tyle za liderem.

Pozytywny trend rozwoju cyfryzacji jest udziałem 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których tempo rozwoju gospodarki cyfrowej w ciągu ostatnich pięciu lat przewyższyło nie tylko to w państwach Europy Zachodniej ale również to w cyfrowo rozwiniętych państwach Europy Północnej (do której zalicza się również Estonia).

Jednakże te wzrosty nie przekładają się na udział gospodarki cyfrowej w PKB, który nadal jest niższy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do państw z północy i zachodu kontynentu.

Polska może dużo zyskać na rozwoju gospodarki cyfrowej, jednakże będzie się zmieniał model przychodów

W regionie nadal istnieje duży potencjał wzrostu, np. w Polsce przy założeniu obecnego tempa rozwoju gospodarki cyfrowej może dojść do wzrostu PKB tego sektora do 9 proc., co przekłada się na 123 mld euro (wzrost o 78 mld euro ze stanu obecnego) - wynika z badania firmy analitycznej McKinsey & Company.

Zgodnie z jego wynikami Polska odnotowała duży wzrost w gospodarce cyfrowej w ciągu ostatnich dwóch lat składał się na to głównie handel cyfrowy, który stanowi 60 proc. całej gospodarki cyfrowej. Z kolei, w latach 2019-2021 handel cyfrowy odnotował wzrost na poziomie 22 proc. Wartość handlu cyfrowego w ubiegłym roku wynosiła 27 mld euro, co stanowiło 17 proc. w obrotach ogółem.

Jak podają eksperci, dalszy rozwój gospodarki cyfrowej, w perspektywie roku 2030, będzie w mniejszym stopniu zależał od handlu cyfrowego a wzrośnie udział inwestycji rządu i firm w nowe oprogramowanie, sprzęt czy infrastrukturę cyfrową. Według szacunków, ta część gospodarki cyfrowej może odpowiadać za 76 proc. wzrostu do 2030 roku.