Polska może zyskać na 5G nawet 17 mld euro

W Polsce w 2023 roku już 90 proc. populacji i 58 proc. terytorium kraju znajdzie się w zasięgu 5G. Inwestycja w 5G może przynieść Polsce w ciągu dekady korzyści rzędu 4,2 mld euro, a do 2040 krajowa gospodarka ma zyskać na wdrożeniu sieci piątej generacji blisko 17 mld euro.

Na drodze do upowszechnienia

Raport Analysys Mason podkreśla korzyści płynąc z 5G dla polskich przedsiębiorców. Przykładowo Ericsson Polska razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje z działami badawczo-rozwojowymi, środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.Polska jest już na drodze do upowszechnienia komunikacji w sieciach 5G, które dzięki dużej przepustowości łącza i praktycznie zerowym opóźnieniom otworzą nowe możliwości dla gospodarki. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku.Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G.