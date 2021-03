Polska nie spieszy się z 5G, bo ma ważne powody

Mija rok od momentu, gdy Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na częstotliwości dla sieci 5G, a pozostają one ciągle nierozdysponowane. Aukcja czeka na powtórkę, a przedstawiciele administracji państwowej przekonują, że czasami nie opłaca się spieszyć.

5G bez błędów 4G

Teraz integracja

Zyski z braku pośpiechu?

Na razie nie jest pewne, jak rozwiną się stosunki amerykańsko-chińskie po tym, jak do Białego Domu wprowadził się Joe Biden. Jeśli jednak ulegną pewnej poprawie, to i sprawy związane z 5G mogą ulec pewnemu przyspieszeniu. Bo choć polski rząd od miesięcy zastrzega, że nie zamierza dyskryminować żadnego z dostawców sprzętu, to w projekcie nowelizacji o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zawarł przepisy umożliwiające ich wykluczanie z budowy sieci.- Dzisiaj w pewnym sensie jesteśmy bezbronni - stwierdził Marek Zagórski, zaznaczając, że ze względów bezpieczeństwa lepiej mieć możliwość wykluczenia dostawcy, niż jej nie mieć, jak to jest obecnie.- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa daje nam narzędzia do tego, żeby móc zareagować. Wszystkich zachęcam do tego, żeby patrzeć na tę ustawę pod takim kątem. To nie jest narzędzie, żeby kogoś celowo wykluczać. Ta ustawa daje nam narzędzia do tego, żeby zareagować. Zarówno w odniesieniu do konkretnych dostawców, jak i do konkretnego sprzętu, konkretnego oprogramowania - zastrzegł.Bez pasma 3,6 GHz operatorzy nie są w stanie ruszyć z budową sieci 5G z prawdziwego zdarzenia. Co prawda oferują już usługi 5G operując na posiadanych obecnie częstotliwościach, ale nie są w stanie osiągać docelowych parametrów sieci 5G.Minister Zagórski przekonuje jednak, że do budowy sieci 5G trzeba się dobrze przygotować, by nie popełnić błędów z przeszłości i zmaksymalizować płynące z niej korzyści.- Dobrze, żebyśmy byli przygotowani pod różnymi aspektami, a nie tylko gotowości przyjęcia kolejnej technologii. Żebyśmy mieli pewność, że to jest rozwiązanie zaprojektowane w taki sposób, że będziemy mieli z tego rzeczywiście jak największe korzyści w przyszłości, biorąc pod uwagę fakt, jakiego znaczenia po 5G spodziewamy się dla gospodarki. To narzędzie do tego, żeby w sposób jak najbardziej efektywny budować gospodarkę opartą na danych, na ich przetwarzaniu - stwierdził minister.Podkreślił, że dla rządu niezwykle istotne są dwie sprawy: zapewnienie możliwie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz zagwarantowanie w jak najszybszym tempie możliwie równomiernego dostępu do sieci dla wszystkich mieszkańców Polski.- Chodzi o wsparcie budowy sieci w taki sposób, żebyśmy nie mieli powtórki z 4G. Aukcja 4G dała dużą maksymalizacje przychodów do budżetu i to był z jednej strony bardzo poważny zastrzyk gotówki, ale z drugiej strony dzisiaj cały czas, po kilku ładnych latach od wdrożenia tej sieci, mamy ciągłe narzekanie na to, że nie mamy zasięgu i to nie tylko LTE. Przypominam, że mamy 3 tysiące miejscowości w Polsce, które nie mają w ogóle żadnego połączenia, ani światłowodowego, ani bezprzewodowego - zaznaczył Zagórski.Za pierwszy cel odpowiada nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Realizacji drugiego celu w dużej mierze ma służyć projekt łączący siły wielu operatorów. Obecni na rynku czterej operatorzy telefonii komórkowej oraz należące do Skarbu Państwa Exatel i Polski Fundusz Rozwoju podpisali 28 października 2019 roku list intencyjny w sprawie utworzenia hurtowego operatora Polskie 5G, który zarządzałby infrastrukturą operującą na częstotliwości 700 MHz. Wstępny plan jest taki, żeby w 2023 roku hurtowy operator był gotowy na uruchomienie sieci na terenie całego kraju.Dzięki powołaniu Polskiego 5G zostałaby zintegrowana już istniejąca infrastruktura wielu operatorów.- 5G umożliwia rzeczywiście prawdziwą wirtualizację sieci, co oznacza, że możemy współdzielić infrastrukturę w sposób autonomiczny dla każdego z operatorów, którzy będą z niej korzystali i dlatego wyszliśmy z projektem Polskie 5G i budowy wspólnej sieci hurtowej w oparciu o pasmo 700 MHz - wyjaśnił Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes Exatela.- To jest bardzo ważny projekt, przy którym chcemy upiec co najmniej cztery pieczenie na jednym ogniu: pokryć całe terytorium kraju siecią komórkową, zbudować bezprzewodową sieć łączności specjalnej dla służb ratowniczych, służb mundurowych i infrastruktury krytycznej, obniżyć możliwie najbardziej emisje elektromagnetyczną, no i przede wszystkim obniżyć też koszty. Wspólna sieć to jest około 50 proc. mniej kosztów jeśli idzie o CAPEX i OPEX dla wszystkich uczestników - dodał.Na razie realne działania Polskiego 5G pozostają jednak kwestią przyszłości. Bończa-Tomaszewski przekonuje jednak, że pośpiech przy budowie nowej sieci nie jest wcale wskazany.- Jeżeli chcemy wprowadzać jakieś innowacyjne technologie w XXI wieku, to nie możemy mieć XX-wiecznego mindsetu i myśleć, że zmiana jest dobra, dlatego że jest zmianą. To dotyczy także 5G. Nie chodzi o to, żeby szybko wdrażać 5G, tylko, by wdrażać je inteligentnie. Mamy kilka problemów natury gospodarczej i telekomunikacyjnej i zbyt pochopne, forsowne, źle zaplanowane wdrożenie technologii 5G długofalowo się na nas zemści - ostrzega prezes Exatela.Jego zdaniem powinniśmy dążyć do jak największego zaangażowania krajowego potencjału w budowę sieci 5G , a z tym nie jest najlepiej.- Pierwszy problem jest taki, że Polska nie produkuje w tej chwili za dużo urządzeń do technologii 5G, w związku z czym z punktu widzenia bilansu handlowego jest to duże obciążenie dla naszej gospodarki. Biorąc pod uwagę miliardy złotych, które co roku inwestowane są przez sieci komórkowe w Polsce, na pewno musimy dążyć do sytuacji zrównoważenia tego bilansu - stwierdził Nikodem Bończa-Tomaszewski.- Chodzi o to, żebyśmy nie realizowali modernizacji w modelu krajów trzeciego świata, które po prostu importują całą technologię, nie mając ani kompetencji do tego, żeby ją później utrzymać, ani żeby ją wdrożyć, ani żeby ją później rozwijać samodzielnie - podsumował.