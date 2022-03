Polska platforma satelitarna przechodzi w nowy etap rozwoju

Firma technologiczna Creotech Instruments zakończyła realizację projektu stworzenia uniwersalnej platformy satelitarnej w standardzie HyperSat. Obecnie spółka może przejść do kolejnej fazy, czyli prac prowadzących do umieszczenia w przestrzeni kosmicznej pierwszego mikrosatelity EagleEye bazującego na standardzie HyperSat do końca 2023 r. Oznacza to rozpoczęcie testów już w warunkach realnego użytkowania.

Platforma HyperSat ma być elastyczna