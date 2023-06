Polska platforma wspomoże amerykańskie organy ścigania

Notowana na giełdzie wrocławska firma DataWalk poinformowała o kontrakcie na sprzedaż licencji swojej platformy analitycznej. Klientem jest amerykańskie Northern California Regional Intelligence Center. NCRIC zapewnia wsparcie dochodzeniowe dla organów ścigania.

Transakcji dokonała DataWalk Inc. - spółka zależna wrocławskiej firmy. Klient to kalifornijska platforma analityczna, która wspiera stanowe i federalne organy w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne.

Zdaniem spółki kontrakt ma duże znaczenie ze względu na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej DataWalk na rynku amerykańskim i może przełożyć się na sytuację finansową całej grupy kapitałowej.

To tym bardziej istotne, że nie jest to pierwsza tego typu transakcja firmy za Oceanem. We wrześniu 2022 r. DataWalk otrzymała zamówienia z DLT Solutions LLC na sprzedaż licencji na wykorzystanie platformy analitycznej w zastosowaniach związanych z dochodzeniami śledczymi. Klientem docelowym był wówczas Wydział Dochodzeń Kryminalnych US Army.

Ale przede wszystkim, konkurując z dwoma głównymi graczami w analityce powiązań, amerykańską korporacją IBM i firmą Palantir, firma wygrała przetarg na udział w największym kontrakcie IT w historii Polski, wartym 500 mln dol., w zakresie modernizacji analitycznej Departamentu Sprawiedliwości w USA.

DataWalk to polska spółka notowana na GPW, która na bazie własnej technologii zbudowała produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa.

Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością, wyłudzeniami i przy identyfikacji nadużyć lub nieprawidłowości.

Oprogramowanie umożliwia szybkie łączenie różnorodnych danych pochodzących z wielu, rozproszonych źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a następnie wykrywanie ukrytych wzorców, powiązań i zagrożeń w ogromnych ilościach złożonych danych.