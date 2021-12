Polska przestaje być białą plamą na mapie biznesu kosmicznego. Jest jednak jeden duży problem

W 2021 roku rodzime firmy kosmiczne pozyskiwały nowe kontrakty i kompetencje. Działalności nie ułatwiał im jednak brak działającego Krajowego Programu Kosmicznego. W mijającym roku poznaliśmy co prawda nowe założenia dla tego dokumentu, ale wciąż nie wiadomo, kiedy może on zacząć funkcjonować.

a jej budżet będzie powiązany z 15 mld euro z budżetu Unii Europejskiej związanego z działalnością kosmiczną

Michał Zachara, dyrektor operacyjny KP Labs

Tomasz Palacz, prezes firmy Progresja Space

Marcin Sarnowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie SpaceForest

Omawiając krótko kluczowe projekty w segmencie Space: nasza platforma satelitarna Hypersat osiągnęła w ostatnich tygodniach poziom TRL6-7, kończąc projekt w tej fazie. W EagleEye rozpoczynaliśmy 2021 rok z jednym mikrosatelitą w realizacji, kończymy rok z czterema (EagleEye i PIAST) i kolejnymi czterema na różnym poziomie wstępnych prac (fazy studiów wykonalności lub przygotowania ofert). Co istotne, w tym aspekcie listopad przyniósł osiągnięcie ważnego etapu milowego dla projektu EagleEye, tj. Preliminary Design Review.W ujęciu biznesowym, spółka zwiększyła skalę współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (m.in. zaproszenie ESA do misji Comet Interceptor, rozszerzenie kontraktu CreoDIAS na utrzymanie repozytorium danych satelitarnych). Dość ważnym dla nas wydarzeniem było podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy z Wojskową Akademią Techniczną na budowę konstelacji trzech satelitów w ramach projektu PIAST. Przedsięwzięcie to jest elementem planu opracowania narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskiej obronności. Dla Creotech Instruments będzie to pierwsze istotne wdrożenie platformy satelitarnej HyperSat opracowanej przez spółkę.W obszarze komputerów kwantowych wdrażamy do oferty kolejne produkty (mamy ich w ofercie już 37), w obszarze dronowym zakończyliśmy prace umożliwiające rozpoczęcie z początkiem 2022 roku wdrażania komercyjnego rozwiązania GREy (wsparcie użytkowników dronów w ocenie ryzyka planowanego lotu). Kolejne miesiące przyniosą też testy systemu SAMPLE, przeznaczonego dla lotnisk.Relacyjnie braliśmy udział w spotkaniach z EUSPA, w ramach grupy V4, byliśmy obecni na konferencji IAC, Bremen Space Tech Expo oraz wspólnie z innymi podmiotami założyliśmy polski klaster kosmiczny.- Był to dla polskiej branży kosmicznej bardzo ważny rok. Nasze rodzime produkty nabierają dojrzałości i coraz częściej latają w kosmos. Kiedyś tylko instytuty takie jak Centrum Badań Kosmicznych mogły pochwalić się wysyłaniem swoich podzespołów w przestrzeń kosmiczną. Teraz polskie komponenty, a także całe satelity, zaczynają latać z dużą regularnością. Prym wiodą tu już nie tylko uczelnie i instytuty, ale również firmy prywatne. Firmy takie jak Creotech, Scanway, PIAP, SatRev, Astronika czy właśnie KP Labs zaczynają charakteryzować się dużą dojrzałością i doświadczeniem, dzięki czemu coraz częściej kontrakty kosmiczne trafiają do naszego kraju. To bardzo dobry znak, bo Polska przestaje być białą plamą na kosmicznej mapie Europy. Ten rok był w moim odczuciu dobry, głównie ze względu na nowe kontrakty dla polskich firm.Pandemia pokazała jednak również swój pazur, szczególnie wpływając na opóźnienia w dostawach komponentów elektronicznych, bez których firmy takie jak nasza nie mogą sprawnie funkcjonować. Musieliśmy przemyśleć nasz system magazynowania – kiedyś był on just in time, teraz musimy zwiększać stany magazynowe, inwestując spory kapitał, zanim pojawi się klient.Rok ten należał również do turystów kosmicznych. Trzy prywatne firmy wysłały człowieka w kosmos, a aktywność ta otworzyła całkowicie nowy rynek. W którą stronę ten rynek pójdzie, czas pokaże, ale jak wynika z prognoz, jest on całkiem obiecujący. Z wielką ciekawością będę obserwował postępy w tej gałęzi turystyki, bo kto wie – może za parę lat i mi uda się polecieć na orbitę?Reasumując, myślę, że ten rok można w całej okazałości zaliczyć do udanych, a w moim odczuciu jest on tylko wstępem do jeszcze szybszego rozwoju prywatnego sektora kosmicznego.Jeśli idzie o KP Labs, był to dla nas kosmiczny rok. Sukcesywnie powiększamy nasz zespół i rozpoczynamy kolejne projekty, głównie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tej chwili prowadzimy 11 projektów: dla ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), NASA, CSA (Kanadyjska Agencja Kosmiczna) i NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), wszystkie związane z projektowaniem elektroniki do satelitów, przetwarzaniem danych na orbicie i sztuczną inteligencją. Nasze produkty nabierają dojrzałości, część z nich uzyskała w tym roku tzw. flight heritage, a część przechodzi właśnie ostatnie testy przed finalną integracją z naszym satelitą Intuition-1.Uzyskaliśmy tytuł Kosmicznej Firmy Roku po nominacji od Polskiej Agencji Kosmicznej, byliśmy nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Startup, a nasz prezes został wybrany osobowością roku według „Dziennika Zachodniego”. Nasi pracownicy są cytowani na całym świecie, dwóch z nich - Jakub Nalepa i Michał Kawulok - zaliczają się do 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców według listy cytowań za 2020 rok.Dodatkowo kończymy budowę naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie oddane do użytku na początku przyszłego roku. Do naszego zespołu dołączyło 17 nowych osób, a nasze artykuły naukowe pojawiły się w najbardziej uznanych czasopismach, również z listy filadelfijskiej. Stale zwiększamy przychody – ten rok był dla nas pod tym względem rekordowy.- Lista mniejszych lub większych sukcesów polskich podmiotów działających w sektorze kosmicznym w 2021 roku sugeruje, że nasz rodzimy sektor dobrze się rozwija. Uważam jednak, że pomimo usilnych starań i różnych strategii spółek kosmicznych, Polska może niestety pozostać w tyle. Powodem jest brak Krajowego Programu Kosmicznego, a także niskie nakłady inwestycji prywatnych. Rynek kosmiczny jest uzależniony od środków publicznych. Państwo, instytucje publiczne czy wojsko są często odbiorcą końcowym produktów bądź usług w sektorze kosmicznym.Faktycznie w tym roku dostaliśmy parę informacji o potencjalnych misjach dla wojska bądź Polskiej Agencji Kosmicznej, ale wciąż jest to zbyt mało. Trudno oczekiwać, że bez konkretnego programu kosmicznego polskie podmioty będą w stanie osiągać spektakularne sukcesy na rynku globalnym. Dlatego wskazałbym, że rok 2021 jest kolejnym bez funkcjonującego KPK, co znacząco ogranicza potencjał rozwoju, a w dłuższej perspektywie może nawet zaprzepaścić obecne starania.Rok 2021 był u nas okresem intensywnej pracy nad rozwojem naszych produktów. W tym czasie udało się powiększyć zespół, uruchomić kolejne projekty i pozyskać nowe kontrakty. Między innymi nawiązaliśmy bliską współpracę z Politechniką Warszawską w zakresie napędów satelitarnych oraz pozyskaliśmy zlecenie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podnieśliśmy poziom gotowości technologicznej naszych produktów dla małych satelitów do poziomu, który umożliwia nam realnie zainteresować przyszłych klientów i myśleć o sprzedaży w niedługim czasie. Ten rok zamykamy również pozyskaniem środków od funduszu inwestycyjnego, które umożliwią zrealizowanie planów na przyszły rok.- Trudno mi się odnieść do całej branży kosmicznej, gdyż obejmuje ona mnóstwo różnych, często odległych od siebie zagadnień. Pozwolę sobie skupić się na tych, które dotyczą bezpośrednio SpaceForest.Ostatnimi czasy w Europie zauważamy wzmożoną działalność nowych firm chcących dostarczać usługi mikrograwitacji za pomocą lotów suborbitalnych, a także prześcigających się w budowie miejsc startowych dla rakiet. Wiele z tych firm stawia sobie za cel pierwsze starty w 2022 roku. To potwierdza nie tylko to, że nasz projekt rakiety PERUN okazał się uzasadniony z perspektywy kilku lat od jego rozpoczęcia, ale również to, że usługi świadczone za pomocą rakiet suborbitalnych będą coraz bardziej powszechne i siłą rzeczy tańsze. A na to jesteśmy przygotowani dzięki koncepcji naszej rakiety, która ma być lekka i odzyskiwalna.Rozwój zdolności suborbitalnych w Polsce jest także przedmiotem zakończonego właśnie studium wykonalności, zleconego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Lotnictwa przez Polską Agencję Kosmiczną, przy którego pisaniu nasza firma także miała swój udział. Zainteresowanie oraz inwestycje państwa w budowę infrastruktury oraz w polskie kompetencje w obszarze technologii rakietowych z pewnością wzmocniłyby konkurencyjność naszych podmiotów na rynku.Kolejną istotną inicjatywą z punktu widzenia naszej firmy, a w szczególności szybko rozwijającego się rynku „space 4.0”, jest powstanie Klastra Technologii Kosmicznych, którego zadaniem będzie rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technik i technologii kosmicznych. To właśnie w obszarze komponentów i podsystemów satelitarnych widzimy dla siebie miejsce, gdzie będziemy mogli wykorzystać zarówno wiedzę zdobytą w projektach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak i nasze zdolności produkcyjne.Dla firmy SpaceForest rok 2021 jest rokiem szczególnym dzięki przeprowadzce z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego do własnej siedziby przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Gdyni. Celem istnienia parku technologicznego jest przede wszystkim ułatwienie rozwoju małym firmom w początkowym okresie ich istnienia. My doszliśmy w pewnym momencie do etapu, w którym dostępna powierzchnia biurowo-warsztatowa mocno zaczęła nas ograniczać. Wystarczy wspomnieć chociażby o projekcie budowy dwunastometrowej rakiety suborbitalnej PERUN, która z powodu stale zajętej specjalnej prototypowni w parku musiała być składana w dwóch największych pomieszczeniach warsztatowych i przecinającym ich korytarzu. A gdy do tego dołączyła budowa kilku automatycznych stacji strojących filtry mikrofalowe, odczuliśmy te niewygody szczególnie dotkliwie.Po przeprowadzce mamy czterokrotnie więcej miejsca na pracę, z dalszą możliwością adaptacji kolejnej części budynku oraz dwie duże hale magazynowe i nareszcie czujemy, że możemy rozwinąć skrzydła. Właśnie rozpoczęliśmy realizację projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji podzespołów kompozytowych”, dzięki któremu będziemy mogli rozpocząć produkcję kadłubów rakiet, zbiorników, dysz oraz innych elementów na potrzeby przemysłu, nie tylko rakietowego.Ponadto zamierzamy rozpocząć produkcję komponentów elektronicznych na potrzeby rynku kosmicznego, m.in. będących wynikami wcześniejszych projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Właśnie czekamy na dostawę elementów do budowy pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. „clean-room”, w którym odbywa się taka produkcja.Zatem podsumowując, rok 2021 jest dla nas istotnym kamieniem milowym, a nawet nie zawaham się powiedzieć - rozpoczęciem „nowej ery” w działalności firmy.