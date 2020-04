Polska sieć badawcza po roku trzecia w Europie

Sieć Badawcza Łukasiewicz istnieje od zaledwie roku, ale dziś odgrywa istotną rolę w pracach nad szczepionką i lekami na koronawirusa czy zwiększaniu wydajności respiratorów. Zakres działalności tej trzeciej sieci badawczej w Europie jest jednak znacznie szerszy, a jej oferta dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych największych, jak i najmniejszych.

Szczepionka na koronawirusa

Budowanie relacji z biznesem

Wynalazek opracowali naukowcy z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Pierwszych sto urządzeń powinno być gotowych w ciągu najbliższych dwóch tygodni.- Nasze kompetencje technologiczne, obejmujące możliwości produkcji systemów mechatronicznych na potrzeby diagnostyki i terapii medycznej, pozwoliły nam na szybkie przystąpienie do projektu i praktycznie natychmiastowe rozpoczęcie produkcji urządzeń - podkreśla dr hab. inż. Janusz Wróbel, dyrektor Ł-ITAM.- Nasz instytut podjął współpracę z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ-Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej (Ł-ITAM) dla szybkiego wdrożenia do produkcji serii urządzeń Ventil. W obecnie prowadzonych wspólnych pracach wykorzystamy know-how rozwinięte w IBIB PAN oraz wiedzę ekspercką kadry naukowej naszych dwóch instytutów - tłumaczy prof. dr hab. inż. Adam Liebert - dyrektor IBIB PAN.Aparat Ventil współpracuje z respiratorem - z ewentualnością wykorzystania w dwóch zastosowaniach. Zgodnie z pierwotnymi założeniami zespołu IBIB PAN urządzenie służy do niezależnej wentylacji obu płuc pacjenta w stanie ostrej niewydolności oddechowej.W warunkach niedoboru respiratorów aparaty Ventil mogą być jednak także użyte do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów, podłączonych do jednego respiratora - z możliwością niezależnej regulacji podstawowych parametrów procesu wentylacji mechanicznej obu pacjentów. Właśnie to zastosowanie jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji epidemicznej.Prócz produkcji aparatów Ventil Łukasiewicz angażuje się także w długofalowe działania w branży farmaceutycznej. Od 23 marca Sieć współpracuje z polską firmą farmaceutyczną Celon Pharma w celu rozwijania terapii przeciw COVID-19.Wspólny program badawczy obejmuje prace nad określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych oraz ich kombinacji - bada się m.in. ich wpływ na wirus SARS-CoV-2, możliwości opracowania "molekuł specyficznie targetujących" w elementy wirusa SARS-CoV-2.Wspólne działania w dłuższej perspektywie miałyby pozwolić na stworzenie innowacyjnego leku z potencjałem terapeutycznym przeciw chorobom wywoływanym przez wirusy, z SARS-CoV-2 na czele.Do programu badawczego Łukasiewicz wniesie potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także - chemii związków działających leczniczo. W pracach wykorzysta się także wiedzę i doświadczenie Sieci m.in. w biotechnologii oraz opracowywaniu i wprowadzaniu technologii substancji biologicznie czynnych - w badaniach przedklinicznych, dotyczących toksykologii, biodostępności i równoważności biologicznej.Z kolei Celon Pharma zapewni stosowne kompetencje w wytwarzaniu leków (w tym antywirusowych), doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju leków innowacyjnych oraz gotowość podjęcia testów in vitro, in vivo (w żywym organizmie). Spożytkuje też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji czy ich rejestracji na rynkach krajowym i zagranicznych.Zwieńczeniem dotychczasowych działań Sieci Badawczej Łukasiewicz na rzecz zwalczania pandemii koronawirusa jest zaangażowanie w program prac nad szczepionką. Agencja Badań Medycznych (ABM) wybrała należący do Łukasiewicza Instytut Biotechnologii i Antybiotyków jako jeden z trzech polskich ośrodków, w których skupia się prace nad szczepionką.Naukowcy Łukasiewicza - we współpracy z specjalistami ze Politechniki Wrocławskiej - poszukają skutecznych terapii wśród znanych leków poprzez intensyfikację prac nad inhibitorami proteazy SARS-CoV-2 Mpro.Cel badań? Zahamowanie działania enzymu, co pozwoli na blokowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Inhibitor tej proteazy wydaje się świetnym kandydatem dla zastosowania w lekach - również ze względu na unikatowość proteazy. Dzięki temu terapia lekiem hamującym aktywność tego enzymu może zwalczać wirusa bez skutków ubocznych.Obok Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej w ambitnym projekcie biorą też udział Narodowy Instytut Onkologii w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.Kwotą inicjacyjną przeznaczoną na wspomniany jest 5 mln zł, ale - jeśli zajdzie taka potrzeba - środki te mogą być dynamicznie powiększane.- Jestem przekonany, że wybrane przez nas koncepty to innowacyjne i ważne projekty o dużym potencjale naukowym, mogące przyczynić się do opracowania szczepionki lub skutecznych metod terapii koronawirusa. Wierzę, że wspólne działania podjęte przez Agencję Badań Medycznych i wybitnych badaczy przyniosą oczekiwane przez wszystkich efekty - deklaruje dr Radosław Sierpiński, prezes ABM.Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami. ABM podjęła już rozmowy m.in. ze stroną amerykańską, w tym National Institutes of Health (NIH) i dr. Anthonym S. Faucim - dyrektorem Instytutu Chorób Zakaźnych w Waszyngtonie, a także z agendami Komisji Europejskiej i Uniwersytetami Medycznymi w Europie czy ambasadą Chin.Walka z pandemią nie zaburza innych prac w Sieci Badawczą Łukasiewicz, w tym w traktowanej szczególnie perspektywicznie dziedzinie: szeroko rozumianej ochronie zdrowia.- Wiele sobie obiecujemy po wyrobach medycznych. Zgodnie z rządowymi strategiami, mogłaby to być pewna specjalizacja nie tylko Łukasiewicza, ale w ogóle polskiej gospodarki. W przypadku leków dużo trudniej zdobyć mocną pozycję, ale w wyrobach medycznych jest to już tańsze - i mamy tutaj dużo do zaproponowania - powiedział w wywiadzie dla WNP.PL Piotr Dardziński.Sprawa ma jednak dużo szerszy aspekt. Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz zwracają uwagę, że często takie sytuacje, jak choćby kryzys związany pandemią SARS-CoV-2, są katalizatorami zmian w biznesie - przyspieszają procesy i wprowadzają je na nowe tory.W takim momencie bardzo istotna staje się rola środowiska naukowego, które nie tylko pomaga opracować rozwiązania dotyczące samej istoty kryzysu, ale również te służące odbudowie i reorientacji działalności gospodarczej w dłuższej perspektywie. Obecny kryzys podkreśla wręcz znaczenie agend rządowych - takich jak Łukasiewicz - w stabilizacja sytuacji ekonomicznej i tworzeniu warunków do stabilnego wzrostu.Na razie, po pierwszym roku działalności sektora zdrowotnego dotyczyło 5 proc. projektów realizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz (z udziałem jej 19 instytutów badawczych). Najwięcej instytutów zaangażowało się w zrównoważoną gospodarkę i energię (54 proc. projektów). Innymi, kluczowymi obszarami działalności Łukasiewicza są inteligentna mobilność (9 instytutów i 19 proc. projektów) oraz transformacja cyfrowa (17 instytutów i 22 proc. projektów).Ta ostatnia odgrywa zresztą niepoślednią rolę ze względu na moment, w jakim znalazł się technologiczny postęp świata. Daje przy tym szanse na stosunkowo łatwe wybicie się polskich firm na tle konkurencji z bardziej rozwiniętych krajów.- Cyfrowa rewolucja stała się na pewno ogromnym wyzwaniem. Jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, ale zarazem otworzyło się okienko gospodarcze czy wręcz cywilizacyjne, które pozwala na budowanie mocnej pozycji. W tej dziedzinie tak naprawdę nikt nie jest nadmiernie zaawansowany i Polska nie wydaje się tu tak spóźniona, jak w tradycyjnych dużych branżach - ocenia w rozmowie z WNP.PL Piotr Dardziński.Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz zaznacza, że dla jego instytucji szczególnie istotne pozostaje takie budowanie relacji z polskim biznesem, by ten nie bał się angażować w innowacyjne przedsięwzięcia i możliwie szybko rozwijał potencjał technologiczny.- Co nam się udało już zrobić? Przede wszystkim: wypracować bardzo innowacyjny, nowoczesny sposób nawiązywania relacji biznesowych z polskimi przedsiębiorcami - ocenił w rozmowie WNP.PL Piotr Dardziński.Jak zaznaczył, z pomocy Łukasiewicza może skorzystać praktycznie każdy przedsiębiorca. Sieć na bieżąco bada rynek i jeśli widzi możliwości wsparcia danego przedsiębiorstwa, to wychodzi z taką inicjatywą.Przedsiębiorca może się też zgłosić do Łukasiewicza poprzez zakładkę „kontakt” na stronie Sieci. Ważne, by przy tej okazji precyzyjnie przedstawił, jaki problem chce rozwiązać i czego oczekuje od Łukasiewicza. Na przykład: potrzebuje rozwiązania, zwiększającego efektywność linii produkcyjnych albo że chciałby zmienić technologię lub wprowadzić nową, bo konkurencja go ściga.- Poprzez kontakt wysyła do nas wiadomość, a my - w ciągu dwóch tygodni, najwyżej miesiąca - jesteśmy w stanie przedstawić mu propozycje kilku zespołów projektowych, które rozwiążą jego problem - deklaruje Piotr Dardziński.Na tej podstawie przedsiębiorca wskazuje, że chciałby się spotkać z konkretnymi osobami, gdyż mają one ciekawe rozwiązania. Sieć organizujemy takie spotkanie i prezentację, która pokazuje nie tylko, jaki będzie koszt proponowanego rozwiązania, ale również, jakie będą zyski z wdrożenia tego projektu- Na pewno życzymy sobie w Łukasiewiczu przedsiębiorców, niezależnie od rozmiaru firm, przede wszystkim otwartych na ryzyko związane z generowaniem nowych technologii. Jeżeli będziemy mieli takich partnerów, możemy bardzo dużo zrobić - podsumuje Piotr Dardziński.