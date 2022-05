Polska spółka gamingowa zarobiła dwa razy mniej niż rok temu

Notowany na warszawskiej giełdzie Ten Square Games, producent m. in. popularnej gry "Fishing Clash" zanotował w pierwszym tegorocznym kwartale spadek przychodów i zysku netto.

Przychody spółki w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 150 mln zł wobec 174 mln zł uzyskanych rok wcześniej, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 14 proc.

Spółka odnotowała także spadek zysku netto, który to za pierwszy kwartał 2022 wyniósł 25,6 mln zł i był 50 proc. niższy w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

Poniżej wyszczególnienie najważniejszych pozycji w rachunku zysków i strat spółki:

Ten Square Games działa w modelu mikropłatności. W pierwszym kwartale 2022 roku płatności wyniosły 142,6 mln zł i były o 15 proc. niższe niż w czwartym kwartale 2021 r. oraz o 16 proc. niższe w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku.

- Głównym powodem spadku jest spadek płatności w grze Fishing Clash (- 21 proc. w porównaniu do IV kwartału 2021 i -27 proc. w porównaniu do I kwartału 2021). Gra Hunting Clash w tym samym czasie odnotowała wzrost płatności o 6 proc. w stosunku do IV kwartału 2021 i o 20 proc. w stosunku do I kwartału 2021 - podała spółka w raporcie.

W trakcie pierwszego kwartału 2022 r. spółka poniosła wydatki na marketing w wysokości 29,8 mln zł i były one o 6,7 mln zł wyższe niż w poprzednim kwartale oraz o 10,4 mln zł niższe w ujęciu rocznym.

Poniżej zestawienie płatności z poszczególnych tytułów w ciągu ostatnich pięciu kwartałów:

Ten Square Games jest notowana na GPW. Kapitalizacja spółki wynosi 1,1 mld zł, a na przestrzeni ostatniego roku wycena spadła aż o 65 proc.

