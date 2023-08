Polska spółka informatyczna pomaga wypracować grupie G20 stanowisko w sprawie cyfryzacji

Comarch jako jedyna polska firma informatyczna została zaproszona do pracy w grupie roboczej Digital Transformation B20 - oficjalnego forum dialogu Grupy G20 z globalną społecznością biznesową.

Najbliższy szczyt polityczny przedstawicieli najważniejszych gospodarek świata, czyli Grupy G20 odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia br. w stolicy Indii New Delhi. Obok deklaracji o charakterze politycznym, przywódcy odniosą się także do spraw gospodarczych. Jednym z najważniejszych tematów jest obecnie sprawa powszechnego dostępu do internetu oraz cyfryzacja.

Założona w 2010 roku grupa B 20 jest jedną z najważniejszych platform globalnej współpracy firm i organizacji biznesowych, Głównym celem sekcji Digital Transformation jest wypracowanie rekomendacji w zakresie cyfryzacji, które zostaną uwzględnione w tak zwanym komunikacie końcowym G20 - deklaracji przyjmowanej corocznie przez organy najważniejszych gospodarek świata.

Comarch jest jedyną polską firmą w gronie Grupy B20 przygotowującej rozwiązania dla najważniejszych przywódców świata

W gronie firm, które działają nad wypracowaniem strategii działania jest jedyny polski przedstawiciel, firma informatyczna Comarch. W ubiegłym roku na szczycie zorganizowanym na indonezyjskiej wyspie Bali uczestniczył prezes spółki prof. Janusz Filipiak. Tym razem w New Delhi będzie wiceprezes Andrzej Przewięźlikowski.

- Pracujemy nad dokumentem, nie możemy jeszcze mówić o szczegółach, ale kierunki dyskusji prowadzonych przez liderów biznesu z całego świata wyraźnie pokazują na ogromny wzrost tempa prac nad transformacją cyfrową. Po okresie pandemii Covid-19 stało się jasne, że wiele rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych dotychczas jako uzupełnienie, stanie się podstawą rozwoju gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transmisji szerokopasmowej wzrosły, ponieważ korzystanie z wirtualnych narzędzi komunikacyjnych wzrosło 10-krotnie, a transmisja strumienia online o ponad 50 procent na całym świecie - mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Andrzej Przewięźlikowski.

Szybki dostęp do internetu i transmisja danych to dziś wyzwanie dla współczesnego świata

Comarch działając globalnie na różnych rynkach na bieżąco wdraża między innymi rozwiązania pozwalające na kompleksowym dostępem do internetu i świadczeniem bezprzewodowych usług łączności.

Głównymi akcjonariuszami Comarch są: Janusz Filipiak, który posiada 24,55 procent akcji uprawniających do 36,82 procent głosów, Elżbieta Filipiak ( 10,40 procent akcji i 27,96 procent głosów), OFE Nationale-Nederlanden ( 10,33 procent akcji i 5,57 procent głosów) oraz OFE Generali (10,19 procent głosów i 5,58 procent głosów).

Comarch notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.