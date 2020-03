Polska spółka pozyskała 11,2 mln zł na rozwój terapii przeciwcukrzycowych

Spółka biotechnologiczna Biotts z Wrocławia pozyskała w ramach "Szybkiej ścieżki" (program NCBR) 11,2 mln złotych na rozpoczęcie prac nad rozwojem terapii przeciwcukrzycowych, które pozwalają na aplikowanie leku na skórę.

"W projekcie, współfinansowanym przez NCBR, będziemy rozwijać nowy lek aplikowany na skórę, zawierający innowacyjny nośnik, dzięki któremu przetransportujemy przez skórę (do krwiobiegu) substancje przeciwcukrzycowe" - podkreślił partner zarządzający Biotts Konrad Krajewski.

Projekt jest wart 14,6 mln złotych, a skuteczność samego nośnika Biotts w innowacyjnych terapiach potwierdziły już badania przedkliniczne realizowane dla innych cząsteczek o podobnych właściwościach fizykochemicznych.

"Nasz nośnik działa podobnie do korytarza życia na autostradzie. Karetka przejeżdża, a ruch na drodze wraca do normy (...) gdy nasz nośnik zmiękcza chwilowo cement międzykomórkowy, substancja aktywna przedostaje się do organizmu bez bólu" - wyjaśnił Krajewski.

Jak wskazują przedstawiciele Biotts, system transdermalny może być wykorzystany jako system transportujący dla powszechnie stosowanych leków onkologicznych, przeciwzapalnych czy przeciwbólowych, zwiększając ich celowane działania, przy mniejszej dawce leku i radykalnej redukcji skutków ubocznych terapii.

"Dotychczas tylko małe cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach były dostarczane do organizmu człowieka przez najtrudniejszą barierę - skórę" - zauważył prezes Biotts Paweł Biernat. Według niego opracowana przez wrocławską firmę technologia pozwoli obniżyć koszty leczenia, a miliony pacjentów będą wreszcie mogły przyjmować leki w komfortowych warunkach. "Zastąpi ona np. doustne formy podawania leków, obciążające układ pokarmowy czy bolesne zastrzyki" - zaznaczył.

Do tej pory zbiór substancji przenikających przez największy ludzki organ był zamknięty, a wrocławskiej spółce udało się poszerzyć go o białka, przeciwciała, microRNA i substancje rozpuszczalne w wodzie.

Badania przedkliniczne Biotts potwierdziły możliwość kontrolowania głębokości przenikania nośnika. W badaniach wykorzystano m.in. markery fluorescencyjne, które zamknięte w nośniku (w wersji o szybkiej i głębokiej wchłanialności) były obecne w moczu już po 30 minutach od momentu aplikacji. Badania in vitro i badania drążenia potwierdziły, że nośnik jest w pełni bezpieczny.

Naukowcy Biotts tworzą nie tylko autorskie nośniki leków, ale również same farmaceutyki. Spółka jest autorem i wyłącznym właścicielem praw autorskich do czterech zgłoszeń patentowych, z których dwa weszły w globalną procedurę ochrony PCT.

Założona w 2018 r. spółka zajmuje się także świadczeniem usług badawczo rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i chemicznych z całego świata.

Według analiz firmy Markets and Markets do 2023 r. wartość rynku transdermalnych systemów dostarczania leków wyniesie 7,1 mld dolarów. Rozwój ten napędza wzrost występowania chorób przewlekłych i postęp technologiczny w systemach przezskórnego dostarczania leków. Rynek leków przeciw cukrzycy typu II również wykazuje dużą dynamikę wzrostu. Z raportu BIO-TECH Consulting "Identyfikacja kandydatów do rozwoju generycznego o największym potencjale komercyjnym w obszarze chorób cywilizacyjnych" wynika, że do 2024 r. osiągnie 61,2 mld dolarów.