Polska spółka technologiczna z pierwszym w historii zyskiem

XTPL komercjalizuje swoją technologię i zaczyna na niej zarabiać. W III kwartale dostawca rozwiązań nanodruku po raz pierwszy w historii wypracował zysk netto.

XTPL to notowany na giełdzie dostawca rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki.

XTPL chwali się pierwszym w historii zyskiem firmy

W III kwartale 2022 r. spółka po raz pierwszy w historii wypracowała zysk netto, który wyniósł 0,6 mln zł. EBITDA wyniosła 0,9 mln zł w stosunku do -1,8 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie firma zwiększyła przychody generowane ze sprzedaży produktów i usług. Narastająco po III kwartałach przychody XTPL z tego tytułu sięgnęły 6,6 mln zł, co odpowiada za 78 proc. całego obrotu - za pozostałą część w wysokości 22 proc. odpowiadają pozyskane dotacje.

Jak wskazują w raporcie finansowym Filip Granek i Jacek Olszański, czyli prezes i wiceprezes XTPL, wyniki osiągnięte w III kwartale pokazują, że transformacja XTPL z podmiotu o charakterze badawczo-rozwojowym w dynamicznie rosnącą firmę, powiodła się. Co ważne, wzrosty w III kwartale to zasługa rozwoju wszystkich trzech linii biznesowych firmy. Linie te, to moduły drukujące przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące.

W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2022 r. przychody XTPL wyniosły 8,5 mln zł, z czego 6,6 mln zł to sprzedaż produktów i usług, 31-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku.

Wynik EBITDA wyniósł -1,3 mln zł względem -6,1 mln zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są dodatnie i osiągnęły 1,1 mln zł w porównaniu do -3,2 mln zł w poprzednim roku. Odnotowana strata netto zmniejszyła się do -2,1 mln zł, w odniesieniu do straty na poziomie -6,5 mln zł po 3 kwartałach roku 2021.

Plan na przyszły rok to rentowność i wdrożenia na masową skalę

Zarząd XTPL zapowiada, że w roku 2023 będzie koncentrował się na osiągnięciu rentowności na poziomie wyniku netto.

- Wierzymy, że technologia XTPL zostanie wdrożona u globalnych producentów elektroniki na masową, przemysłową skalę i Spółka będzie miała istotny udział w rozwoju urządzeń elektronicznych przyszłej generacji - piszą w raporcie finansowym przedstawiciele firmy.