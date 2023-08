Polska spółka wodorowa wchodzi na giełdę dzięki odwrotnemu przejęciu

Z komunikatu prasowego wynika, że hiPower Europe, firma zajmująca się rozwijaniem technologii wodorowych i ogniw paliwowych podpisała umowę inwestycyjną ze spółką Arena.pl. Dzięki niej poprzez odwrotne przejęcie stanie się podmiotem notowanym na rynku giełdowym NewConnect.

Spółka hiPower Europe niebawem będzie podmiotem notowanym na NewConnect za sprawą umowy inwestycyjnej ze spółką Arena.pl i odwrotnego przejęcia. Taka procedura znacznie przyspieszy upublicznienie akcji firmy i pozwoli na zapoznanie się potencjalnych inwestorów z biznesem, który realizuje od kilku lat.

Firma hiPower Europe rozpoczyna wdrażanie technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych , niedostępnych dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada także zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania samochodów elektrycznych.

- Technologie wodorowe wkraczają do Europy. Bardzo cieszymy się, że nasze innowacyjne na skalę światową rozwiązania, po pierwszych wdrożeniach na Tajwanie, docierają do kolejnych części świata. Liczymy, że przyczynimy się do zielonej rewolucji na tym kontynencie, a dołączenie do grona spółek giełdowych pozwoli nam na zwiększenie wiarygodności i rozpoznawalności naszej marki - mówi prezes i współzałożyciel hiPower Europe Jacek Gliniak.

Rozwiązania proponowane przez hiPower Europe skupiają się na odzysk wodoru z gazów odlotowych

Rozwiązanie HRP (Hydrogen Recycle&Purification) to technologia recyklingu wodoru z gazów przemysłowych, która pozwala na odzyskanie z gazów odlotowych nawet 70 procent czystego wodoru. Zastosowanie tego rozwiązania jest wdrażane w dwóch tajwańskich fabrykach z branży półprzewodników i hutnictwa.

Rozwijany jest także system ogniw paliwowych mGen zasilanych metanolem. System ogniw przekształca go w wodór w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła.

Odwrotne przejęcie ułatwi i przyspieszy wejście na rynek regulowany NewConnect

W komunikacie podano, że umowa inwestycyjna reguluje nabycie przez Arena.pl 55 procent udziałów w kapitale hiPower Europe, pozostałe 45 procent udziałów pozostaje w ręku tajwańskiego inwestora. Jednocześnie po zakończeniu transakcji nastąpią zmiany w statucie i zmiana nazwy i od tego momentu hiPower Europe będzie notowany na rynku regulowanym NewConnect warszawskiej giełdy.

Arena.pl to platforma zakupowa działająca w internecie. Głównym akcjonariuszem jest LMB Fundusz Inwestycyjny ZAN, który ma 85,53 procent akcji. Spółka notowana jest NewConnect od października 2008 roku.