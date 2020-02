Polska spółka z europejskim patentem

Polska spółka NanoVelos otrzymała europejski patent na opracowanie innowacyjnego systemu transportu leków, który – zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych – usprawni ich działanie.

NanoVelos, wchodzące w skład notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, otrzymała patent na wynalazek "Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles".

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu transportu leków, który po zaaplikowaniu do istniejących leków onkologicznych będzie mógł usprawnić ich działanie poprzez celowany transport substancji czynnej skróconą drogą prosto do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

Projekt posiada wsparcie finansowe z funduszy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unii europejskiej na łączną kwotę 14 mln zł.

To nie pierwsze tak złożone przedsięwzięcie NanoVelos. Wcześniej spółka otrzymała patenty na swoje technologie m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Izraelu i Rosji.

"Stale dążymy do uzyskania ochrony wszystkich naszych projektów na jak największą skalę. W ten sposób budujemy wartość spółki" - wskazał prezes NanoVelos prof. Tomasz Ciach. Szczegóły patentu dostępne są w European Patent Bulletin.

NanoGroup jest grupą zależnych spółek medycznych i biotechnologicznych (NanoVelos, NanoSanguis, NanoDesmos), działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W ramach działalności spółki, która w grudniu 2017 r. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna.