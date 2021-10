Polska sporo ryzykuje względem Chin. Wszystko przez nowy projekt

Minister finansów Tadeusz Kościński przez najbliższy rok ma pełnić funkcję wiceprezesa Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. AIIB) z siedzibą w Pekinie. Instytucja ta działa od stycznia 2016 r. Polska jest jednym z 57 jej członków-założycieli. Obecnie do AIIB należy ponad 100 krajów. Bank wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy i rozwój infrastruktury w Azji. Gubernatorem AIIB z ramienia Polski jest minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Spory z Chinami są kosztowne

Z kolei z końcem maja wizytę w Chinach złożył polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Poprzedziły ją wielokrotne rozmowy szefa polskiej dyplomacji ze swoim chińskim odpowiednikiem. Już na początku 2021 roku Rau oznajmił, że podstawą polsko-chińskiego partnerstwa strategicznego pozostaje pragmatyczna współpraca gospodarcza oraz wyraził nadzieję na liberalizację dostępu polskich produktów i usług do chińskiego rynku.W kolejnych miesiącach stwierdził m.in., że należy rzetelnie planować i aktywnie rozszerzać wymianę i współpracę na różnych polach w epoce pandemicznej, tak aby relacje Chiny-Polska stały się impulsem do współpracy Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia.Wydawać by się mogło, że nominacja dla polskiego ministra finansów na stanowisko wiceprezesa AIIB stanowi więc naturalną konsekwencję postępującej poprawy stosunków między Warszawą a Pekinem. Jeśli tak, to rodzi się pytanie, czy warto wypracowane postępy niweczyć kontrowersyjnymi zapisami ustawy o krajowym systemie cyberberbezpieczeństwa. Póki mowa jest o projekcie, jeszcze nic nie zostało zaprzepaszczone, jednak Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyraźniej się spieszy, skoro pierwotnie założyła tylko tygodniowy termin na konsultacje dokumentu (do 21 października), by następnie, po protestach zaproszonych do konsultacji organizacji, takich jak Pracodawcy RP czy Lewiatan, przedłużyć je, ale tylko do 2 listopada.O tym, że zaostrzanie relacji z Chinami w dziedzinie telekomunikacji sporo kosztuje, przekonuje się już Australia. M.in. po tym, jak wykluczyła z budowy 5G Huaweia, Pekin wykluczył z kolei ze swojego rynku energetycznego Australijski węgiel, który stanowi istotny składnik tamtejszego eksportu.Przed wykluczaniem z rynku telekomunikacyjnego chińskich firm przestrzegają nawet ich konkurenci. Pod koniec 2020 roku szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji wykluczył z budowy 5G Huaweia, powołując się właśnie na względy związane z cyberbezpieczeństwem. To nie spodobało się jednak koncernowi Ericsson, szwedzkiemu potentatowi telekomunikacyjny, który rywalizuje bezpośrednio z Huaweiem m.in. na polu urządzeń dla 5G.Prezes Ericssona wyraził wręcz solidarność z chińskim konkurentem i grożąc lokalnemu rządowi poważnymi konsekwencjami. Miał nawet oznajmić, że jeśli Szwecja nie ustąpi w kwestii Huawei, przeniesie siedzibę firmy poza granice skandynawskiego państwa, właśnie z obawy przed odwetem ze strony Chin. Minister finansów miała odpowiedzieć, że rozumie sytuację firmy i robi co może, by zapobiec eskalacji konfliktu.Troska Ericssona wzięła się choćby z tego, że firma ta prowadzi bowiem bezpośrednio interesy w Chinach i ma nadzieję na tamtejsze lukratywne kontrakty m.in. przy budowie sieci 5G. Decyzja szwedzkich władz naraża więc na szwank interesy koncernu.Wykluczenie Huaweia z budowy 5G w Polsce nie tylko więc postawiłoby znak zapytania przy nowej roli Tadeusza Kościńskiego w AIIB. Skutki gospodarcze takiego kroku byłyby przypuszczalnie znacznie szersze i stanowiłyby znaczne utrudnienie m.in. dla polskich firm, które prowadzą interesy w Państwie Środka. Najbliższy czas pokaże, czy polski rząd weźmie to pod uwagę.