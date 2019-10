Polska Strefa Inwestycji ma zglobalizować polskie MŚP i wprowadzić w Przemysł 4.0

Utworzenie Polskiej Strefy Inwestycji dało małym i średnim firmom z polskim kapitałem możliwość korzystania z narzędzi, które dotychczas kojarzyły się głównie z dużymi zagranicznymi inwestorami. Dzięki temu mamy szansę na rozruszanie krajowych inwestycji, które pozwoliłyby polskiej gospodarce na szybki przeskok w realia przemysłu 4.0.

- Dotychczas rozwijaliśmy się tylko organicznie. Teraz zyskujemy nowe możliwości i próbujemy z nich dobrze skorzystać - dodaje Mariusz Kurdziel, członek zarządu Interstalu. - Szkoda, że o Polskiej Strefie Inwestycji pomyślano dopiero teraz, a nie choćby pięć lat temu, bo wszystko mogłoby wyglądać obecnie dużo lepiej.Zastrzega jednak przy tym, że KSSE nie rezygnuje z pozyskiwania dużych inwestorów i w pełni docenia ich znaczenie dla rozwoju regionu.- Duże firmy są często kołem zamachowym napędzającym kolejne inwestycje. Przykładem była budowa fabryki Opla w Gliwicach 22 lata temu, za którą ściągnęły do nas firmy z nią współpracujące. Uważam, że podobnie będzie w przypadku SK Innovation w Dąbrowie Górniczej - ocenia Janusz Michałek.Ta Koreańska firma rusza właśnie z budową fabryki separatorów do baterii litowo-jonowych, które są używane w samochodach elektrycznych. Wartość inwestycji, która ma być ukończona w 2021 roku, przekracza 1 mld zł.- Wierzę, że dzięki temu nasz region stanie się wkrótce hubem elektromobilności - mówi szef KSSE.Technologiczną transformację przedsiębiorstw ma też wspierać Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które KSSE od blisko dwóch lat rozwija we współpracy z Politechniką Śląską.- Intensywnie nad tym pracujemy, by stworzyć nie tylko centrum kompetencji oddziałujące na Polskę, ale także takie, które będzie należeć do największych w całej Europie Środkowo-Wschodniej - zapewnia Janusz Michałek.Jak dodaje, już teraz dwudziestu kilku doktorantów, którzy zdobywali doświadczenie zagranicą, pełni rolę swoistych misjonarzy, którzy przychodzą do firm, diagnozują ich sytuację i doradzają, w jaki sposób powinny przeprowadzić transformację cyfrową.- Dzieje się to w sytuacji, gdy niektóre firmy znajdują się de facto jeszcze na poziomie przemysłu 2.0. Gorąco wierzę jednak w to, że zadziała tu podobny mechanizm, jak w przypadku systemu bankowego, gdzie od razu przeskoczyliśmy jeden etap i znaleźliśmy się w czołówce zastosowań fintechowych na świecie - ocenia szef KSSE.- Na Śląsku i w ogóle w Polsce przez owe inwestycje, które są robione na wysokim poziomie technologicznym, od razu przeskakujemy przemysł 3.0 i zmierzamy ku wyższym rozwiązaniom - zapewnia.Żeby jednak napędzać takie inwestycje, konieczne jest budowanie świadomości na temat możliwości, które mają obecnie do dyspozycji przedsiębiorcy.- Dotychczas postrzegaliśmy Katowicką Strefę Ekonomiczną jako narzędzie wyłącznie dla dużych graczy. Zupełnie nie spodziewaliśmy się tego, że Strefa może obejmować firmy rodzinne, znajdujące się poza jej obszarem - przyznaje Adam Mietła, prezes firmy Bramster, która buduje konstrukcje ogrodzeniowe.- Dzięki temu, że dowiedzieliśmy się o nowych możliwościach wsparcia, zamiast budować ręczną lakiernię proszkową, zbudujemy w pełni zautomatyzowany zakład - dodaje.- Mamy w regionie wiele firm, które wcześniej nie korzystały z preferencji, jakie dawała KSSE, bo znajdowały się poza jej terenem. Dzisiaj mogą wykorzystać ten mechanizm, jaki daje ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji. Wierzę w to, że pozwoli to stać się tym firmom większymi, małe staną się średnimi, a średnie dużymi i wręcz globalnymi. Na tym polega rola specjalnych stref ekonomicznych, żeby pomóc naszym klientom stać się marką globalną - podsumowuje Janusz Michałek.