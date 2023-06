Polska uczelnia zyskała laboratorium z obniżoną grawitacją

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otwarto laboratorium badań materiałów w warunkach obniżonej grawitacji. Specjalistyczna pracownia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami służy do badań m.in. materiałów budowlanych czy gruntów grubo i drobnoziarnistych.

Laboratorium to nowa przestrzeń dla naukowców, którzy będą mogli badać procesy w warunkach mikrograwitacji i projektować narzędzia do wykorzystywania poza Ziemią

Podczas badań naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) sprawdzają, jak warunki mikrograwitacji wpływają na parametry fizyczne i mechaniczne gruntów.

Obniżenie grawitacji jest możliwe dzięki zastosowaniu wieży zrzutowej.

Testy prowadzone w laboratorium mają na celu lepsze zrozumienie zachowania się badanych materiałów oraz poznanie interakcji między np. lądownikiem, a powierzchnią małego ciała niebieskiego.

- Wiedza o tym, jaki wpływ mają zmienne warunki grawitacyjne na parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów może przynieść istotne wsparcie w przyszłości, np. w trakcie planowania eksploracji kosmosu, zarówno przez bezzałogowe próbniki, jak i załogowe pojazdy kosmiczne, ale także w dyscyplinach takich, jak inżynieria materiałowa, górnictwo kosmiczne czy budownictwo – wyjaśnia prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami krakowskiej uczelni.

Jak mówią naukowcy z AGH, oznacza to poszerzenie spectrum badań prowadzonych na wydziale i udostępnia nową przestrzeń dla naukowców, którzy będą mogli badać procesy w warunkach mikrograwitacji i projektować narzędzia do wykorzystywania poza Ziemią.

Laboratorium ma przed sobą nieziemską przyszłość

- Przygotowania do misji załogowych wymagają od nas zaawansowanych prac już teraz na Ziemie i zbadania m.in. podłoża kosmicznego. Jest to kluczowy element np. w planowaniu zasiedlenia w przyszłości innych planet czy np. stawiania baz - wyjaśnia doktorantka Malwina Kolano pracująca na co dzień w laboratorium.

- W badaniach sprawdzam, jak warunki mikrograwitacji wpływają na parametry fizyczne i mechaniczne różnorodnych gruntów, w tym piasków, pyłów czy glin. Wyniki naszych badań mogą być wsparciem dla projektantów urządzeń lądujących w przyszłości na obcych planetach czy księżycach - dodaje.

Symulanty, czyli materiały imitujące warunki podłoża panujące na innych ciałach niebieskich, mogą być pochodzenia naturalnego lub sztucznego, wytworzone z elementów lądowych lub meteorytowych.

- Ważne jest, aby posiadały jedną lub więcej właściwości fizycznych, mechanicznych lub chemicznych ciała niebieskiego, które chcemy zasymulować - tłumaczy Kolano.

W pracowni wykorzystywany jest także penetrator, czyli rodzaj stożka, który zagłębia się w badany materiał. Eksperymenty mają przynieść odpowiedz na pytanie, jakie parametry muszą mieć na przykład urządzenia drążące, które polecą w kosmos.

Niższa grawitacja, czyli do czego służy wieża zrzutowa

Specyfika badań polega na tym, że są one prowadzone w warunkach obniżanej grawitacji. Naukowcy osiągają ten stan poprzez spadek materiału z różnym przyspieszeniem (od spadku prawie swobodnego, do spadku osiągającego przyspieszenie rzędu ok. 3,0 m/s2). Do tego celu wykorzystywana jest specjalistyczna wieża zrzutowa. Licząca ponad 5 metrów konstrukcja umożliwia 4-metrowy lot ładunku.

Wieża zrzutów w AGH wyróżnia się spośród innych tego typu konstrukcji możliwością badania przyspieszeń w szerszym przedziale, takich jakie są na Marsie lub na Księżycu. Wystrzeliwane ładunki na wieży zrzutowej uderzają w materiał, który przemieszcza się ze stałym przyspieszeniem rzędu 0,05-3,0 m/s2. Dzięki zmiennym przyspieszeniom możemy obserwować badane materiały w warunkach obniżonej grawitacji.