Polska w czołówce preferowanych lokalizacji Centrów Usług Wspólnych

Polska znalazła się w czołówce preferowanych lokalizacji Centrów Usług Wspólnych - wynika z badania firmy doradczej Deloitte “2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey”.

Respondenci badania pochodzący z sektora dóbr konsumenckich, a także instytucji finansowych wskazali Polskę w czołówce preferowanych lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych, zaraz za Indiami i Stanami Zjednoczonymi.

Większość organizacji jako główny cel strategiczny dla Centrów Usług Wspólnych w 2021 r. wskazuje standaryzację i wydajność procesów.

Obniżenie kosztów znalazło się na drugim miejscu wśród najważniejszych celów, a zwiększenie wartości biznesowej - na trzecim.

"Respondenci badania pochodzący z sektora dóbr konsumenckich, a także instytucji finansowych wskazali Polskę w czołówce preferowanych lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych, zaraz za Indiami i Stanami Zjednoczonymi" - powiedział cytowany w czwartkowym komunikacie - partner, lider Global Business Services w Europie Środkowej w Deloitte Paweł Spławski.

Deloitte poinformował, że pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie innowacyjności w generowaniu wartości biznesowej i sprawiła, że oczekiwania firm w obszarze takich rozwiązań znacznie wzrosły. Aby zwiększyć zyski i zmniejszyć koszty, organizacje w coraz większym stopniu polegają na globalnych modelach świadczenia usług i inwestują w strategiczne możliwości Centrów Usług Wspólnych (SSC).

Ponadto organizacje priorytetowo traktują pozyskiwanie talentów, wprowadzają nowe modele pracy oraz wykorzystują transformację cyfrową, by zapewnić sobie przewagę konkurencyjną.

Z badania "2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey" wynika, że 72 proc. z nich wdrożyło już zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), a 55 proc. korzysta z jednoinstancyjnego planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Według Deloitte większość organizacji skutecznie realizuje te dążenia. Na przykład spośród firm, które jako cel stawiają sobie standaryzację i wydajność procesów, 78 proc. twierdzi, że z powodzeniem osiąga te założenia. Podobnie, 88 proc. ankietowanych, którzy jako jeden z głównych celów wskazali redukcję kosztów, było w stanie go zrealizować dzięki wykorzystaniu Centrów Usług Wspólnych.

W raporcie czytamy, że doświadczenia, jakie przyniosła pandemia sprawiły, że kluczową kwestią dla badanych firm okazało się przyjęcie nowej strategii dotyczącej sposobu organizacji pracy. To zagadnienie jest szczególnie ważne dla Centrów Usług Wspólnych ze względu na wysoki poziom zatrudnienia w tego typu podmiotach.

Dodano, że 73 proc. respondentów chce, by w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat dominującym modelem pracy w ich organizacji był model hybrydowy, rozumiany jako obecność pracownika w biurze dwa do trzech dni w tygodniu. 14 proc. zakłada, że większość zadań będzie wykonywana w trybie zdalnym, a pracownik będzie w firmie przez kilka dni w miesiącu. Tylko 9 proc. planuje powrócić do tradycyjnego modelu.

Według Deloitte to nowe podejście oferuje organizacjom możliwość generowania dodatkowych oszczędności, a także zwiększenia produktywności.

Eksperci Deloitte wskazują, że technologie cyfrowe, które poprawiają i optymalizują świadczone usługi, mają kluczowe znaczenie dla tego, jak SSC wprowadzają innowacje w różnych funkcjach, aby ograniczyć koszty.