Polska w europejskiej czołówce robotyzacji. Wciąż daleko nam jednak do Niemców

Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Polska - to europejska czołówka robotyzacji. W tych państwach w 2022 roku zainstalowano łącznie około 70 proc. wszystkich robotów przemysłowych w UE.

Jedna na cztery spośród działających w Polsce fabryk używa robotów przemysłowych.

Cały czas widać duży popyt na robotyzację, co - zdaniem ekspertów - jest wynikiem niskiej "bazy".

Motorem napędowym polskiej robotyzacji i automatyzacji pozostanie przemysł, ale już dziś coraz ważniejsze stają się branża logistyczna i e-commerce.

Roboty przemysłowe w Europie są coraz bardziej popularne. Według wstępnych danych przedstawionych przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zainstalowało prawie 72 tys. jednostek w 2022 roku. To wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

W zestawieniu na czele klasyfikacji znajduje się pięć największych krajów w UE (pod względem liczby zainstalowanych robotów): to Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Polska, które zainstalowały łącznie około 70 proc. wszystkich robotów przemysłowych w UE w 2022 roku.

Te dane mówią także, że w minionym roku zainstalowano w Polsce 3100 jednostek (drugi najlepszy wynik po rekordzie z 2021 roku, gdy zainstalowano 3500 robotów).

- Cykliczna publikacja raportu IFR „World Robotics” wskazuje jednoznacznie, że instalacje robotów w Polsce odnotowują stały silny trend wzrostowy od 9 lat - mówi Renata Poreda, rzeczniczka Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Rynek robotów przemysłowych w Polsce jest wciąż daleki od nasycenia

Czy szklanka jest do połowy pusta czy pełna? Widać jednak przepaść między liderem robotyki, czyli Niemcami a Polską. U naszych zachodnich sąsiadów zainstalowano 26 tys. jednostek w 2022 roku - co czwarta trafiła do przemysłu motoryzacyjnego. W tym samym czasie do polskich fabryk branży automotive trafiło 500 robotów.

- Dopiero 25 proc. fabryk w Polsce używa robotów przemysłowych, mamy więc co robić przez kolejne 10-15 lat... Rynek w Polsce jest bardzo niejednorodny. Mamy zarówno bardzo zaawansowane technologicznie i innowacyjne fabryki, które są w pewnych aspektach na etapie Przemysłu 4.0, i te, które dopiero zaczynają transformację - mówi Jarosław Gracel, prezes firmy Astor, która działa na rynku automatyki i robotyki od 35 lat.

Problemów nie brakuje, a jednym z najważniejszych była wojna w Ukrainie, która osłabiła branże produkcyjne. Innym jest tak zwana luka kompetencyjna związana z rosnącą liczbą pracowników przechodzących na emerytury - przy braku rąk do pracy i konieczności szkoleń. Jednocześnie te czynniki - oraz rosnąca presja płacowa - sprzyjają wprowadzaniu nowych technologii.

Kluczowy dla rozwoju może być jednak fakt, że inwestycje w technologie cyfryzacji i automatyzacji będą korzystać z łącznej kwoty 160 miliardów euro unijnego wsparcia inwestycyjnego w latach 2021-2027. To dobry prognostyk dla branży, która uważa, że od robotyzacji i automatyzacji procesów przemysłowych nie ma odwrotu, a trwającej już rewolucji nie da się zatrzymać.

Eksperci: wyzwań nie brakuje, ale perspektywy są bardzo dobre

- Cały czas dostrzegamy duży popyt na automatyzację i robotyzację, co jest oczywiście w pewnym stopniu efektem niskiej bazy - współczynnik gęstości robotyzacji w Polsce w 2021 r. wynosił zaledwie 63 roboty na 10 tys. pracowników w przemyśle. Średnia dla świata jest dwukrotnie większa. Szacujemy, że na każdego 1 robota sprzedanego w Polsce ciągle około 0,8 robota przyjeżdża z zagranicy. Ten stosunek jednak się zmienia i coraz więcej aplikacji zrobotyzowanych jest produkowanych u nas w kraju. Rośnie też eksport gotowych rozwiązań - mówi Jakub Stec, dyrektor sprzedaży w biznesie Robotyki ABB w Polsce.

I dodaje, że na pewno dzisiaj widać już duża świadomość, że potrzebujemy automatów, robotów i cyfrowej transformacji, bo nadchodzi niż demograficzny, a polska gospodarka potrzebuje być konkurencyjna, z powtarzalną jakością i możliwością wytwarzania więcej w krótszym czasie.

- W moim odczuciu, popartym naszym doświadczeniem i badaniami, Polska jest na etapie Przemysłu 3.0, czyli w fazie wdrażania automatyzacji, robotyzacji oraz cyfryzacji. Nie można pominąć tego etapu, jeżeli chcemy iść dalej. To faza, która pozwala np. nauczyć się, jak uruchomić pierwszego robota czy jak przygotować fabrykę i firmę do rozwoju przez wdrażanie technologii - tłumaczy specjalista z ABB.

Zdaniem ekspertów motorem napędowym polskiej robotyzacji i automatyzacji pozostanie przemysł, ale już dziś coraz ważniejsze stają się branża logistyczna i e-commerce. Coraz więcej firm dostrzega bowiem korzyści płynące z unowocześnienia swojej działalności, mimo częstej bariery rozwojowej, jaką są finanse.

- Technologie oparte na sieciach neuronowych, AI czy cyfrowych modelach procesów i urządzeń to przyszłość. Przykładowo cyfrowy bliźniak, jedna z technologii zdefiniowanych w ramach tzw. koła technologii Przemysłu 4.0, pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym to, co dzieje się w fabryce lub magazynie. To realna korzyść dla biznesu - podsumowuje Jarosław Gracel.