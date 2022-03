Polska wciąż kocha papier. Dlaczego jesteśmy 20 lat za Skandynawią?

E-usługi w Polsce wciąż wdrażane są wybiórczo, co często wynika z ostrożności i silnego przywiązania do papieru. O tym, z czego to wynika i jak zmienić w Polsce nastawienie do usług zdalnych pytamy przedstawicieli spółek zajmujących się e-podpisami i elektronicznym obiegiem dokumentów.

Co najmniej dekada opóźnień - kraje skandynawskie wyznaczają trendy

Nieoczywiste bariery rozwojowe dla branży e-usług w Polsce

Po co przepłacać, czyli co może zyskać przedsiębiorca dzięki e-usługom?

Cyfryzacja w sektorze prywatnym i publicznym, czyli dwa różne światy

Co zmienić, żeby odchodzenie od papieru stało się powszechnym trendem?

Skąd w Polsce ta - wydaje się - nadmierna ostrożność we wdrażaniu takich usług jak e-podpis?- W Polsce lubimy mieć pewność o całkowitym bezpieczeństwie wdrażanych innowacji, wolimy nowe rozwiązania sprawdzić dziesięć razy niż wdrożyć - według naszego spojrzenia - za wcześnie. To daleko posunięte poczucie bezpieczeństwa sprawia, że w Polsce innowacje pojawiają się z opóźnieniem i tak jest chociażby z upowszechnieniem e-podpisu - wskazuje Bartosz Witkowski z Signiusa.I jako przykład wskazuje kraje skandynawskie.- W Skandynawii podpis elektroniczny jest połączony z tożsamością bankową, podpisy kwalifikowane są codziennością. Tam to jest względnie prosty mechanizm, mniej skomplikowany niż w UE. Mówiąc obrazowo, oni wyprzedzają UE o jakieś 10 lat, a samą Polskę gdzieś o 20 – i jeszcze raz podkreślę – nie technologicznie, a mentalnie, w kontekście obycia się z usługami. Wobec takich dysproporcji wdrożeniowych jasne jest, by do sprawy podchodzić racjonalnie i elastycznie i nie robić z e-podpisów wiedzy tajemnej - komentuje Witkowski.Tomasz Plata podkreśla, że w Polsce cały czas papierowa umowa jest traktowana jako gwarant bezpieczeństwa transakcyjnego, podczas gdy e-usługi oparte na rozwiązaniach chmurowych zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.- Kluczowa jest także odpowiednia technologia i wewnętrzne regulacje w firmach. Jeżeli klient wyśle elektroniczny dokument, to pracownik musi wiedzieć, co z nim zrobić, mieć do tego narzędzia i wiedzę. Pracownicy potrzebują jasnych wytycznych, jak obsługiwać podpisywane zdalnie dokumenty - wskazuje Plata.Według współzałożyciela Autenti, główne bariery dla branży e-usług w Polsce to brak powszechnej dostępności narzędzi, niedostatecznie rozwinięty software, ograniczony dostęp do internetu i urządzeń elektronicznych. Jest też inny, relatywnie świeży problem.- Wyzwaniem jest też aktualna rzeczywistość gospodarcza. Przedsiębiorcy skarżą się na piętrzące problemy: inflacja, wysokie koszty energii, zamęt spowodowany Polskim Ładem. Nasze rozwiązania to wciąż model typu “nice to have”, a powinien być, nomen omen w XXI wieku, “must have”. Obecne problemy ekonomiczne w Polsce sprawiają, że wdrożenie technologicznych usprawnień schodzi, niestety, na dalszy plan - komentuje Plata.Bartosz Witkowski wskazuje też na duże ryzyko w postaci cyberprzestępczości.- Barierami dla odejścia od papieru są wszelkiego typu potencjalne ataki w cyberprzestrzeni, bo one zaburzają zaufanie użytkownika. Zaburzenie zaufania jest w tej chwili najpoważniejszym zagrożeniem, bo zaufanie to podstawa do wprowadzania zmian systemowych. Ataki hakerskie i tak będą się pojawiać wraz z ogólnym rozwojem Internetu, ryzyko zawsze będzie i trzeba się z nim pogodzić i starać się je rozsądnie minimalizować. Nie mogą one jednak hamować odejścia od papieru - mówi prezes zarządu Signiusa.Czytaj też: Według Janusza Cieszyńskiego e-usługi powinny być oferowane temu, kto chce, a nie każdemu z przymusu Paradoksalnie zagrożeniem może okazać się też nadmierny postęp technologiczny.- Technologia ucieka do przodu. Owszem pozwala się rozwijać, ale może też powodować, że prawnie dopuszczone i techniczne rozwiązania podpisu w perspektywie dekady i rozwoju metod obliczeniowych czy powszechnie post-kwantowych komputerów, mogą być wypierane i niewystarczające w świetle pojawiających się nowinek technologicznych. Dlatego kluczowa jest dalsza unifikacja prawna podpisów kwalifikowanych, dbanie o długoterminową konserwację takich podpisów, żeby wypracowane rozwiązania zacząć wdrażać szeroko i przekonać jak najszersze grono o wygodzie i oszczędnościach, jakie za tym idą - wskazuje Bartosz Witkowski.Nasi rozmówcy podkreślają, że w odchodzeniu od papieru nie chodzi tylko o to, żeby zaoszczędzić na fizycznych kopiach umów, ale również na ich archiwizacji.- Przy tradycyjnym podejściu zachodzi potrzeba zagospodarowania powierzchni biurowych lub magazynowych, zakupu regałów, a także materiałów biurowych (segregatory, koszulki itp.) – to wszystko generuje dodatkowe koszty. Poważne dokumenty czy umowy trzeba trzymać nieraz po 20 lat lub więcej, to jest mocno problematyczne, bo też generuje wysokie koszty, które e-usługi mogą zniwelować - uważa prezes Signiusa.Podobnego zdania jest Tomasz Plata z Autenti.- Tradycyjny, papierowy obieg dokumentów wymaga istotnych nakładów finansowych - potrzebny jest dedykowany pracownik, drukarka, skaner, powierzchnia biurowa, koperty, awiza, znaczki, kurierzy, archiwizacja. Dzięki kwalifikowanym e-usługom, można na tym wszystkim zaoszczędzić. Dodatkowo e-usługi optymalizują czas, są wygodne i proekologiczne. To przyszłość i ogromna przewaga nad papierowym obiegiem dokumentów - wylicza.Jak wynika z danych udostępnionych przez Autenti, firmy, które korzystają z podpisu elektronicznego i zawierają umowy online, mogą zaoszczędzić blisko 15 000 zł rocznie przy podpisywaniu średnio 600 dokumentów. Firmy depapieryzujące swoje procesy potrafią zredukować nawet 80 proc. kosztów w skali miesiąca w porównaniu do procesów z użyciem papieru.- Pomijając jednorazowe koszty e-podpisów czyli wydania certyfikatu, kosztu weryfikacji i oprogramowania, przy relatywnie regularnym korzystaniu mamy koszt jednej umowy rzędu kilku zł. Nie ma tutaj konieczności skanów, nie ma kurierów, nie ma archiwizacji papierowej, obsługi wytworzenia wersji papierowej i prac z ponownym zdygitalizowaniem itp. Różnica jest kolosalna, to prawie 200 zł na jednej umowie (średni koszt podpisania umowy papierowej i jej archiwizacji - dop. red.) - wylicza Bartosz Witkowski z Signiusa.Nasi rozmówcy byli też zgodni co do tempa i poziomu cyfryzacji administracji publicznej i sektora prywatnego.- Jeżeli chodzi o sektor publiczny, to w Polsce jest on dosyć specyficzny. Urzędowe usługi dla naszych komercyjnych rozwiązań są de facto spalone, nie ma na nie miejsca, dopóki funkcjonują takie hybrydy jak system ePUAP - wskazuje Bartosz Witkowski.- Dla wdrażania e-usług bardzo wdzięcznym sektorem jest natomiast bankowość, dysponująca dużą pulą klientów i specyfiką działalności wymagającą obiegu wielu dokumentów i podpisów. Poza tym ubezpieczyciele, telekomy – tu jest ogromna nisza. Ogółem cykliczne raporty papierowe to problem dla spółek, przede wszystkim czasowy i kosztowy, więc sektor prywatny niezależnie od przedmiotu działalności jest naszym rynkiem docelowym - dodaje Witkowski.Czytaj też: MS: już ponad milion e-doręczeń sądowych Tomasz Plata z Autenti także wskazuje, że to sektor prywatny będzie motorem zmian w podejściu do e-usług.- Jeżeli chodzi o e-narzędzia, do których mamy dostęp w administracji publicznej, są relatywnie nieintuicyjne, niezrozumiałe i często niewygodne w użyciu. Sama idea jest bardzo dobra, wspieramy ją jak możemy w biznesie, ale nie sądzę, żeby impuls rozwojowy dla branży nadszedł z administracji - prognozuje nasz rozmówca.Według Tomasz Platy z Autenti, ludzie muszą się przekonać, że narzędzia elektroniczne są bezpieczne, skuteczne i wygodne.- Podobnie jak przekonaliśmy się do elektronicznych faktur czy rachunków. Musi jednak minąć trochę czasu, aby zmieniły się przyzwyczajenia i ugruntowała się odpowiednia technologia. Tę ostatnią wspierają rozwiązania chmurowe - nie ma w ich przypadku potrzeby budowania wielkich fizycznych serwerowni. Usługi te są bardziej bezpieczne, mają backupy na wypadek awarii. Chmura zapewnia ciągłość usług, komfort i bezpieczeństwo. Optymizmem napawa fakt, że coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, rozumie, że nie ma już odwrotu od cyfryzacji, e-usług i zdalnego obiegu dokumentów - mówi Tomasz Plata.W opinii Bartosza Witkowskiego, jesteśmy na początku drogi do powszechnej elektryfikacji usług.- Moim zdaniem płynne przejście od pojedynczych usług do powszechnej oraz intuicyjnej obsługi całego systemu podpisów kwalifikowanych zajmie nam jeszcze około dwóch lat i to przy bardzo mocnych pracach informatycznych. Zainteresowanie e-usługami jest, musimy natomiast edukować klienta w kwestii zalet i przewag podpisu elektronicznego i jego bezpieczeństwa. Uświadamianie i edukacja powinny w perspektywie kilku najbliższych lat istotnie wesprzeć rozwój bez papierowych formalności. Na czym skorzystają firmy i klimat - uważa prezes Signiusa.Tomasz Plata uważa, że to zmiana pokoleniowa napędzi branżę w kolejnych latach.- Dla ludzi urodzonych po 1995 roku, którzy wchodzą obecnie na rynek pracy oczywistością jest praca zdalna i używanie cyfrowych rozwiązań niemal w każdej przestrzeni. Myślę, że taka fundamentalna zmiana nastawienia do e-usług zajmie nam jeszcze około 5 lat. To sektor prywatny będzie motorem zmian - prognozuje Plata.Na koniec pewna wymowna statystyka - polskie firmy wykorzystują miesięcznie ponad 11 milionów ryz papieru A4. Odpowiada to zużyciu ponad 5,5 miliarda kartek, podczas gdy z jednego drzewa uzyskać ich można maksymalnie 12 tysięcy. Powyższe wyliczenia skłaniają do smutnej konkluzji - miesięcznie wycinamy miliony drzew. Nowoczesne technologie i powszechna depapieryzacja - najpierw biznesu a następnie życia codziennego - są szansą na zatrzymanie degradacji środowiska, przynajmniej w zakresie nadmiernej wycinki drzew.Oczywiście e-usługi niosą za sobą pewne ryzyka - brak prądu czy dostępu do internetu może zdyskredytować najbardziej innowacyjny pomysł. Drobnymi krokami powinniśmy jednak zwiększać zakres korzystania z zalet cyfryzacji, w przeciwnym razie zostaniemy daleko w tyle za gospodarczym peletonem pozostałych państw Europy.Czytaj też: MF: Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej będzie dostępna w Polsce